«Это аморально!» Анастасия Волочкова призвала калининградских медиков не тиранить пациенток

В минувший четверг программа «Пусть говорят» на Первом канале была посвящена острой теме – каким законом нужно руководствоваться при установке видеокамер в кабинетах гинекологов?

Главными героинями программы стали калининградка Екатерина Серебренникова, которая публично выразила несогласие с новыми стандартами осмотра у дамского врача. Также в студии ее подержала подруга и юрист Жанна Демчук, которая несколько раз во время эфира заостряла вопрос: кто и как контролирует дальнейшую «судьбу» снятых видео, и где гарантия, что собранный материал не утечет в интернет? Право медицинского учреждения устанавливать видео защищал главный врач роддома № 4 Калининграда Олег Седнев и юрист этого же учреждения Олеся Штаймец.

Приняли участие в обсуждении скандального видео российские звезды – балерина Анастасия Волочкова, теле- и радиоведущая Алла Довлатова и другие.

«Комсомолка» приводит наиболее яркие моменты этого обсуждения.

Позиция роддома № 4

Олег Седнев назвал камеры в кабинетах гинекологов «профилактикой коррупции», а также – «инструментом сбора информации», «ограничением хаоса». Также проводил параллель между камерой, установленной на стене в кабинете врача, и такими манипуляциями как колоноскопия, лапараскопия, во время проведения которых камера проникает внутрь человека.

- Я полтора года возглавляю это учреждение, - сказал Олег Седнев, отвечая на вопрос о целях появления камер в кабинетах гинекологов. - Мы столкнулись с большим количеством негативных обращений пациенток по поводу качества обслуживания.

Юрист роддома № 4 Олеся Штаймец во время эфира сделала важное заявление, уточнив перед этим, когда именно Катя Серебренникова проходила ультразвуковое исследование в их учреждении.

- 11 октября 2019 года, - ответила Катя.

- Администрация роддома, прежде чем устанавливать систему видеонаблюдения, изучила законодательную базу, судебную практику. Нами были созданы локальные внутренние акты, которые регламентируют сроки хранения видео. У него – 60 дней, - пояснила юрист, тем самым дав понять, что скандального видео уже просто не существует.

- Я же в тот же день подала заявления, я же просила предоставить мне видео, - возмутилась Катя Серебренникова.

- Ваше заявление слишком поздно поступило, - парировала Олеся Штаймец.

Отметим, что присутствовавшие на шоу юристы и адвокаты в качестве экспертов также не пришли к согласию. Одни ссылаются на приказы российского минздрава, другие – на федеральный закон, третьи – на статьи уголовного кодекса и Конституции.

Аморальный поступок

- Вы несете какую-то чушь! – обратилась Анастасия Волочкова к главному врачу роддома № 4 Калининграда Олегу Седневу. - Я как женщина могу вам сказать, что вы поступили не то, что законно или незаконно, вы поступили аморально, подло, некрасиво и недобропорядочно. Если у вас есть подозрение к персоналу, и вы к ним относитесь как тиран, вы направьте эти камеры на их стол, а лучше сами обходите свои владения и смотрите, что там происходит. Должна быть грань! Не превращайте пациентов в своих сотрудников. Общение пациентки с гинекологом – это таинство. У каждой женщины есть свои проблемы, своя боль – моральная или физическая. Но это нужно же учитывать как человеческий фактор…

Напомним, еще перед выходом программы в эфир Анастасия Волочкова в своем Инстаграме вступилась за «калининградских девчонок», объявивших войну видеокамерам в гинекологии.

Какая цель?

По словам Жанны Демчук, сейчас они с Катей Серебренниковой ждут окончания доследственной проверки, которую проводит Следственный комитет.

- Мы пойдем до конца, - заверила юрист Демчук.

- Моя цель – добиться, чтобы убрали, демонтировали камеру, - уточнила Катя.

«Комсомолка» следит за развитием спора между чиновниками от медицины и пациентами.

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