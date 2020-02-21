Гороскоп «КП»: Что подарить на 23 февраля знакам зодиака

В предстоящее воскресенье в России отмечают День защитника Отечества. А что такого можно подарить мужчине, чтобы его удивить? Узнаем!

Овен

Всем известно, что представители этого знака очень упрямы. Для достижения своих целей в ход идут самые невероятные возможности и средства. Несмотря на то, что они всегда интересуются новинками, Овны все же являются приверженцами классики. Они по достоинству оценят подарок в виде дорогого парфюма. Выбирая аромат для Овна, отдайте предпочтение легендарным шлейфовым ароматам.

Телец

Тельцы оригинальны, а порой бывают даже очень экстравагантны. Они любят все необычное и ультрамодное, интересуются трендовыми техническими новинками. Вот кому-кому, а мужчине-Тельцу точно придется по душе подарок в виде бьюти-гаджета по уходу за лицом.

Близнецы

Близнецы не переносят рутины, склонны к разного рода авантюрам. Поздравить мужчину-Близнеца можно подарком-впечатлением, который разбавит серые будни и оставят массу впечатлений. Прыжок с парашютом, сеанс тайского массажа, экстремальный или романтический уик-энд, все это в духе Близнецов.

Рак

Раки непостоянны, склонны к перемене настроения. Они любят максимально нужные и практичные подарки, которые необходимы любому мужчине вне зависимости от их сегодняшнего расположения духа. Как вариант, это может быть хорошая электробритва для повседневного и быстрого бритья, чтобы сэкономить время и заняться чем-то более важным.

Лев

Мужчина-Лев – это сама галантность, внимательность и уверенность в себе. Он настоящий джентльмен. Как всем известно, у Львов должны быть все самое лучшее. Чтобы порадовать своего Льва, отдайте предпочтение красивым и качественным аксессуарам, которые подчеркнут его элегантность и статус.

Дева

Для Мужчин этого знака очень важно всегда выглядеть на пятерочку. Они обожают слышать комплименты о своем внешнем виде. Держать себя в форме – обязательная составляющая стиля жизни Дев. Они всегда будут рады абонементу на фитнес, подарочной карте в мультибрендовый бутик одежды, а также дорогому парфюму.

Весы

Если Весам дать большой выбор, то они могут сойти с ума. Поэтому эту тяжелую ношу даритель должен непременно взять на себя. Совет здесь слишком прост. Подарите то, от чего бы сами не отказались. Это могут быть набор для ухода за кожей, легендарный одеколон или бритвенный набор (да-да) из какого-нибудь модного барбершопа.

Скорпион

Скорпионы независимы и прагматичны. Этот тот знак зодиака, который почти никогда не сомневается в собственной правоте. Скорпион убежден, что достоин самого лучшего, в том числе и подарка. Ему можно презентовать какой-то модный аксессуары или старый-добрый парфюм. Но тоже не простой. Например, золотая бутылочка которого будет непременно подчеркивать статус владельца. Это им точно понравится.

Стрелец

Стрельцы-мужчины обладают хорошим чувством юмора и самоиронией. Именно они оценят ваш оригинальный подход к выбору подарка и поздравления. Представителям этого знака подойдут презенты из бьюти-индустрии. Также Стрельцы оценят исключительные подарки, сделанные руками профессионалов (handmade). А вообще, чем более интригующим будет то, что вы им преподнесете, тем лучше.

Козерог

Козероги живут в постоянном движении и просто обожают приключения. Им точно нужен нескучный подарок, который позволит им оставаться в своей тарелке. Подойдут любые путешествия, даже поход в квест, который не заставит Козерога сидеть на месте. Билеты на концерт любимой группы тоже их порадуют.

Водолей

Водолеи обожают следить за собой, а любимое место в их квартире — это ванная, которую они могут занимать по несколько часов. Это сразу открывает нам возможности для выбора подарка, связанного с внешним видом. Но не ограничивайтесь набившей оскомину пеной для бритья. Можно подарить им дорогой аксессуар вроде кожаного кошелька или ультрамодный браслет с анималистическими мотивами. Так что порадуйте Водолея тем, что он сможет носить.

Рыбы

Не секрет, что Рыбы любят находиться в центре внимания. Именно они постоянно ведут себя так, слово в их роду были только аристократы. Для них подойдет любой подарок, который будет им напоминать об этом. Но никто не говорит про малахитовый набор для канцелярских принадлежностей. Можно подарить и крутой гаджет, например фитнес-браслет или же умные весы. Чем больше золота и благородного черного будет в упаковке, тем лучше.