В Калининграде мошенники пытались похитить собранные деньги на лечение Миланы Семеньковой

В Калининграде продолжается сбор средств для лечения полуторгодовалой Миланы Семеньковой. У девочки диагностирована спинально-мышечная атрофия. Болезнь по своему течению, характеру - очень подлая. Если с ней по-настоящему не бороться, сначала она отнимет у ребенка способность ходить, потом – сидеть, потом – двигать руками, дышать, сокращаться сердечной мышце… Какой родитель сможет мириться с этой медленной и страшной смертью?

Родители девочки, друзья семьи, волонтеры, сострадающие калининградцы, жители России и многих других стран вот уже два месяца собирают необходимее средства для лечения Миланы. Собирают огромную сумму. На сегодня из необходимых 150 миллионов рублей собрано 26 миллионов. Но даже в такой непростой истории, как сбор денег на лечение ребенка, найдутся желающие поживиться на чужих деньгах.

Накануне подтвердилась информация, что мошенники пытались завладеть деньгами, собранными для Миланы. По словам мамы девочки – Виктории Кашубы, банк карту заблокировал, все средства целы. Но без потерь все же не обошлось…

- Была попытка мошенничества, - рассказала Виктория «Комсомолке». – Служба безопасности Сбербанка заблокировала карту. Платежи на нее в настоящее время не поступают. И это не просто платежи, это сбор средств для спасения жизни Миланы. С сожалением вынуждена констатировать, что те жертвователи, кто пытался сегодня перевести средства на карту, столкнулись с блокировкой. Знайте, это сделали мошенники! Но сбор не закрыт, мы продолжаем!

- По правилам, если была попытка мошенничества, выпускается новая карта с новыми реквизитами, - продолжает мама девочки. – Мы ждем новую карту, а затем нам понадобится много сил, чтобы как можно быстрее оповестить всех о ее новых реквизитах. Самое ужасное – мы теряем время!

Виктория Кашуба также сообщила, что сегодня обратилась с соответствующим заявлением в полицию Калининграда.

КОНКРЕТНО

Действительные реквизиты для помощи:

Сбербанк(для России):

4817 7601 6602 5241 (Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона +7 (921) 106-38-92

Kaspi gold(для Казахстана):

5169 4971 5593 1060,

или по номеру +7701 312 16 41 (бабушка Лариса Валерьевна Кашуба)

QIWI кошелек: +7 921 106-38-92

PayPal: semenkova-milana@gmx.de