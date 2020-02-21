«Крузенштерн» победил в невероятно красивой гонке парусников в Южной Атлантике

В рамках проходящей сейчас совместной экспедиции, посвященной 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды, барки «Крузенштерн» и «Седов», а также фрегат «Паллада» устроили между собой соревнование, преодолевая на скорость 200-мильный участок.

«Паллада» вышла в море 1 ноября 2019 года из Владивостока, «Седов» и «Крузенштерн» – 7 декабря из Калининграда. На днях парусники встретились в районе архипелага Южная Георгия. После чего на участке между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР), они провели 200-мильную парусную гонку.

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Как рассказали «Комсомолке» в медиацентре плавания парусников Росрыболовства, в этой гонке не было задачи назвать лучшего из лучших. Потому для организаторов, как говорится, победила дружба, и призы получат все участники. Тем не менее бесстрастные судьи зафиксировали следующие результаты гонки. «Паллада» преодолела 200 миль за 20 часов 08 минут 42 секунды, «Седов» – за 19 часов 58 минут 08 секунд, «Крузенштерн» – за 19 часов 43 минуты 10 секунд. Знай наших!

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Правда, в связи со штормовой погодой в районе финиша церемонию вручения призов за участие в мемориальной регате пришлось пока отложить. В настоящее время скорость юго-восточного ветра в порывах достигает в том районе 24 м/с, способствуя развитию океанской зыби и делая невозможным совместное маневрирование. В связи с этим капитанам было отдано распоряжение следовать штормовыми курсами и скоростью с целью обеспечения безопасности экипажей и судов.

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Отметим также, что в рамках экспедиции «Крузенштерн» совершает трансатлантическое плавание, «Седов» и «Паллада» – кругосветное. Домой они должны вернуться в декабре. За это время на их борту пройдут практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. За время экспедиции суда совершили заходы уже в 12 иностранных портов, где на их борту с экскурсиями побывало почти 25 тысяч человек.

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство

Регата легендарных парусников прошла между Аргентиной и Южной Африкой.Фото: Росрыболовство