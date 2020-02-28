2020-02-28T14:28:53+03:00
Общество

По делу Ивана Вшивкова, сварившегося заживо в камере, задержали бывшего полицейского

В отношении экс-правоохранителя СКР уже возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий [видео]
Игорь ОРЕХОВ
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Иван ВшивковИван ВшивковФото: vk.com
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Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда. Старшему лейтенанту полиции (уже в прошлом) инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Именно этому офицеру не повезло быть на службе 19 октября прошлого года, когда камере для задержанных смертельные ожоги кипятком получил 36-летний Иван Вшивков, доставленный в отдел за мелкое хулиганство.

По мнению следователей, полицейскому было известно о том, что в КПЗ повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в помещение. Однако вызволили задержанного только спустя примерно полчаса, когда он уже был обварен буквально с головы до ног. На следующее утро Вшивков скончался в больнице.

Камера, в которой находился Иван Вшивков. Фото: Александр ВАВИЛОВ

Камера, в которой находился Иван Вшивков.Фото: Александр ВАВИЛОВ

- В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, от дачи показаний он отказался, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Рассматривается вопрос об избрании бывшему полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Ход расследования контролируется лично руководителем Следственного управления, полковником юстиции Дмитрием Бочаровым.

К слову, сегодня, 28 февраля Дмитрий Бочаров на личном приеме побеседовал с матерью погибшего калининградца, выслушав ее доводы. Полковник юстиции выразил женщине соболезнования в связи с гибелью ее сына и поручил в сжатые сроки завершить расследование уголовного дела, направив его в суд.

Позднее появился комментарий от пресс-службы УМВД по Калининградской области:

- В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержан бывший оперативный дежурный отдела полиции. Установлено, что в октябре прошлого года он не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением задержанного, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги. Ранее по результатам служебной проверки этот сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Через несколько дней после трагедии в отделе полиции Московского района Калининграда, где умирал мученической смертью 36-летний житель Черняховска Иван Вшивков, место трагедии посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области. Один из них, Александр Вавилов, рассказал «Комсомолке», что удалось увидеть и узнать по существу у сотрудников ОВД (ПОДРОБНЕЕ).

Дрался и дебоширил: Опубликовано видео из камеры, в которой погиб калининградец Иван Вшивков

На канале «Силовики» в YouTube опубликовано видео из камеры, в которой погиб 36-летний Иван Вшивков. На опубликованной записи видно, что Иван Вшивков вступает в конфликт с одним из задержанных, однако драку разнимают двое сотрудников полиции и переводят Вшивкова в другую камеру.

Там явно неадекватный мужчина несколько минут бьет ногой по двери. А затем обращает внимание на камеру наблюдения, берет пластиковую бутылку с водой и замахивается на нее (ПОДРОБНЕЕ).

«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!» Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком

В ночь на 20 октября в Калининграде, в отделе полиции Московского района произошла трагедия, которая не укладывается в рамки здравого смысла. 36-летний крепкий мужчина, спортсмен, бывший игрок футбольного клуба "Прогресс" Иван Вшивков получил 70 процентов ожогов тела в камере для административно задержанных. Медицина оказалась бессильна. По версии полиции, задержанный каким-то невероятным образом скрутил в камере радиатор и ошпарился кипятком. А до этого предусмотрительно вывел из строя камеру видеонаблюдения. В следственном комитете подтвердили: задержанный действительно был агрессивен, вывел из строя камеру видеонаблюдения, сломал батарею и получил обширный ожог (ПОДРОБНЕЕ).

Иван Вшивков буянит в камере.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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