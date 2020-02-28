2020-02-28T15:46:11+03:00
Общество

Калининградка подала в суд на больницу, в которой дважды не увидели перелом ноги

Из-за неправильного лечения женщине пришлось заменить сустав
Виктор Сергеев
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Почему медики не смогли увидеть обычный перелом теперь придется выяснять судуПочему медики не смогли увидеть обычный перелом теперь придется выяснять судуФото: Александр Подгорчук
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Жительница Нестерова Марина Листьева (фамилия изменена - Ред.) подала в суд на районную больницу, в которой ей дважды поставили неверный диагноз.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, в январе прошлого года женщина обратилась в больницу с жалобой на боль в ноге после падения. Ей поставили диагноз, назначили лекарства и дали рекомендации по самостоятельному лечению.

- Не переживайте, у вас простой ушиб, - сказал хирург.

Однако "самостоятельное лечение" привело к тому, что Марине стало только хуже - в марте горожанка уже не могла ходить, у нее постоянно повышалась температура, да и боль порой была такая, что хоть на стену вешайся. И дама вновь была вынуждена обратиться в больницу. Но там вновь не смогли ей помочь - опять неверно поставили диагноз.

- Да что же за костоломы тут! Доктора Хауса на вас нет! - в сердцах бросила Марина.

В апреле она обратилась в другую больницу, где у нее был обнаружен несросшийся перелом, а в дальнейшем хирурги провели ей операцию по замене сустава.

- Экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг при обращении женщины в Нестеровскую районную больницу. Моральный вред горожанка оценила в 1,2 млн рублей, - отметили в пресс-службе районного суда.

Судебное заседание назначено на 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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