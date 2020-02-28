2020-02-28T17:39:09+03:00
Общество

Алиханов сообщил, когда возобновится строительство онкоцентра в Калининграде

Достраивать жизненно необходимый медицинский объект будет новый подрядчик
Виктор Сергеев
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Достраивать жизненно необходимый медицинский объект будет новый подрядчикДостраивать жизненно необходимый медицинский объект будет новый подрядчикФото: Архив "КП"
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Вопрос возобновления строительства онкоцентра в Калининграде «нас всех беспокоит», он находится на контроле региональных властей. Об этом в ходе правительственной «оперативки» в пятницу, 28 февраля, заявил губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, на следующей неделе будет готов отчет о выполненных работах на объекте.

«Я в понедельник жду заключение экспертной организации по онкоцентру с разделительным балансом. Этот документ нам необходим, чтобы направить не позднее вторника в компанию «Пэтруско». Надеюсь, что за неделю, может быть, две, они все проанализируют и мы с ними подпишем контракт», - сказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что прежний подрядчик строительства онкоцентра - компания «АрТель» внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому власти могут без проведения нового конкурса заключить контракт со вторым участником торгов – компанией «Пэтруско». В 2018 года она принимала участие в конкурсе на право строить калининградский онкоцентр, но проиграла.

Алиханов потребовал от чиновников оказать содействие компании, чтобы как можно скорее возобновить строительство онкоцентра.

«Прошу обеспечить полный контакт со строительным комплексом в регионе, «Пэтруско» уже с производителем оборудования провела все консультации, оборудование все подобрано, потенциальные поставщики определены», - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра - ООО «АрТель» из-за срыва срока проведения работ. Позже на руководство «Артели», а также ее дочерней компании завели уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере и невыплату зарплаты работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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