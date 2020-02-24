2020-02-24T14:34:08+03:00
Спорт

Отскочили! Сборная России с трудом вырвала победу у португальцев

Посмотреть игру чемпионата Европы по регби на стадионе "Калининград" пришли 11,5 тысячи зрителей
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Игра в Калининграде закончилась со счетом 19:18 в пользу "медведей", как называют игроков сборной России.Игра в Калининграде закончилась со счетом 19:18 в пользу "медведей", как называют игроков сборной России.Фото: Александр Подгорчук
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Февраль не самый спортивный месяц в году, регби не самый популярный вид спорта в России. И, тем не менее, в минувшую субботу на стадион "Калининград", где сборная Россия в рамках чемпионата Европы принимала португальцев, пришли 11,5 тысячи болельщиков. Для сравнения: стартовый матч россиян в Сочи 2 февраля собрал 8 тысяч зрителей. Многие на игру пришли с семьями, многие - видели профессиональное регби первый раз в жизни. И, надо думать, не пожалели, потому что матч сохранял интригу с первой до последней минуты.

Прорыв нашей сборной в первом тайме. Фото: Александр Подгорчук

Прорыв нашей сборной в первом тайме.Фото: Александр Подгорчук

Отчаянное начало

Россияне начали игру бодро: уже на четвертой минуте "медведи" занесли первую попытку (отличился Андрей Остриков), после чего диспетчер веера Рамиль Гайсин великолепно выполнил реализацию - 7:0. Наши продолжали давить, а вот португальцы в начале встречи смотрелись тяжеловато. Вероятно, сказалась неприятная история с переездом в Калининград. Напомним, португальские чиновники оформили электронные визы для регбистов в Калининградскую область, а билеты купили до Москвы, где эти визы не действуют. Пришлось срочно менять логистику и в результате португальцы прибыли в Калининград в пятницу в пять утра, за день до игры. Конечно, это не могло не отразиться на физическом состоянии спортсменов. Однако ближе к концу первого тайма, когда счет на табло был уже 13:0 в пользу наших (Гайсин безупречно выполнил два штрафных), "пиренейские волки" смогли взять себя в руки и занести первую попытку, подкрепив ее точной реализаций - 13:7. Но в составе сборной России был Рамиль Гайсин. До перерыва он положил еще два штрафных, и сборная России пошла отдыхать, имея вполне комфортный для себя счет - 19:7.

Рамиль Гайсин готовится положить три очка в ворота португальцев. Фото: Александр Подгорчук

Рамиль Гайсин готовится положить три очка в ворота португальцев.Фото: Александр Подгорчук

Провал во втором тайме

Второй тайм - это "проклятое" время для сборной России. Наша команда провалила его в первых двух стартовых матчах чемпионата Европы: и с Испанией, и с Бельгией. К сожалению, неблагоприятный сценарий повторялся и в игре в Калининграде. Это признал после матча и нападающий нашей команды Шамиль Магомедов:

- В первом тайме мы хотели задать хороший темп, сделать результат и постараться во второй половине его развить. В первые 40 минут у нас все хорошо получилось, но потом мы провалились. Надо разобраться и понять причину такой неудачной игры, чтобы в матче с Румынией в Краснодаре не наступить на те же грабли.

Одному из игроков сборной Португалии немного не повезло. Фото: Александр Подгорчук

Одному из игроков сборной Португалии немного не повезло.Фото: Александр Подгорчук

Что же произошло? С начала второй половины португальцы завладели инициативой. Точно реализовав два штрафных, "волки" близко подобрались к нашей команде - 19:13. А затем, на 68-й минуте, случился провал в обороне россиян, и португальцы, как показалось с трибуны, без видимых усилий, занесли свою вторую в матче попытку. Повезло, что с реализаций нашим соперникам не подфартило, поэтому перевес в счете сборная Россия сохранила - 19:18. Увы, но этот провал не привел наших регбистов в чувство, а вот португальцы продолжали давить и за две минуты до конца получили прекрасный шанс выйти вперед и одержать победу в матче - был назначен штрафной в сторону наших ворот.

Отчаянная схватка на поле. Фото: Александр Подгорчук

Отчаянная схватка на поле.Фото: Александр Подгорчук

Развязка

Португальский игрок долго устанавливал мяч. Трибуны неистовствовали - свистели, орали, ревели. Прямо надо мной сидела семья литовцев (видимо, специально прибывшая на матч по электронной визе) и на литовском громогласно желала промаха португальскому игроку. Справа разряжал атмосферу плотный россиянин, возможно, в прошлом регбист.

- Ударишь - промажешь! Ударишь - промажешь! - орал он, что есть мочи.

Португалец промазал.

Стадион взорвался криками восторга.

Сборная России одержала свою первую победу в турнире. Фото: Александр Подгорчук

Сборная России одержала свою первую победу в турнире.Фото: Александр Подгорчук

Играть оставалось совсем немного, но "дыня" была у наших соперников, и они упорно пытались прорваться по правому флангу. Но допустили ошибку - кто-то из пиренейских регбистов сыграл вперед - и судья дал финальный свисток. Итоговый счет: 19:18. Россия одержала свою первую победу на чемпионате Европы и счастливым городом для нашей команды оказался именно Калининград. С чем нас всех и хочется поздравить.

И, конечно, нужно сказать спасибо нашим богатырям, которые бились, невзирая не на что, и пожелать им победы в оставшихся двух матчах. 7 марта россияне в Краснодаре принимают португальцев, затем - матч в гостях против лидеров - сборной Грузии.

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Решающий момент матча по регби Россия - Португалия.Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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