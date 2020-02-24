Калининградка – из зараженного коронавирусом Милана: Жили в одном городе, проснулись в другом

В понедельник в Италии от коронавируса скончались три человека. В итоге, число погибших от стремительно распространяющейся теперь уже по Европе эпидемии в этой стране возросло до шести.

Бывший заместитель руководителя Калининградского музея изобразительных искусств Юлия Абрамова, перебравшаяся четыре года назад в Милан к своему мужу композитору Пайне Квадрелли, написала утром 23 февраля на своей странице в фейсбуке короткий пост:

"В 10 городах (60 км от Милана) вводят ЧП и закрывают въезд и выезд".

Вечером того же дня Юлия опубликовала несколько фотографий пустых магазинных полок:

"Вчера еще мы жили в одном городе, ...а сегодня, увы, проснулись в другом, - пишет она. - Таких магазинов я не видела после развала СССР. Остались только бургундские улитки, но и еще что-то очень замороженное. В Милане пока не вводится ЧП".

В некоторых магазинах размели почти все.Фото: Facebook

Еще 31 января Юлия выкладывала комичные фотографии китайцев, изготавливавших маски и респираторы из подручных средств (было известно, что в КНР столкнулись с дефицитом этих средств профилактики и запустили в соцсетях такую кампанию). При этом она признается, что итальянцы предполагали, что если вспышка и случится в Европе, то именно в их стране.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Юлией Абрамовой днем 24 февраля, когда СМИ передавали уже о 212 зараженных и троих погибших от вируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/762516" frameborder="0"></iframe> Пассажиры в аэропорту Венеции под пристальным вниманием медиков.

- На сегодняшний день в Милане выявлено три смертельных случая, на окраинах, в госпитале, - говорит Юлия. – Что касается этого вируса, то я тоже думала, что в Италию он придет первым. Почему в Италию после Китая? Потому что тут очень тесные контакты с китайским бизнесом: в дизайне, в моде, в автомобильной промышленности. Ломбардия - огромная фабрика, как и Китай. Так и случилось. Первые заболевания пришли с фабричной провинции, от менеджеров. Не знаю, были ли вы в Милане, тут есть сhina town. Реальный... Поэтому это должно было случиться рано или поздно.

Остались только деликатесы...Фото: Facebook

- Что сообщают местные СМИ?

- В местной прессе пишут, что доктора просто прозевали некоторые симптомы, так как не знали их. Поэтому в госпитале не сразу стало понятно, что происходит. Все ищут так называемую «Персону 0», первого человека, кто мог быть инфицированным, и кто передал вирус на самом деле. Потому что никто из цепочки зараженных не покидал пределов ЕС и не был в Китае. Но пока, эта персона неизвестна. Пишут также, что вирус был обнаружен в Кодоньо, это маленький город в провинции Лоди.

Как рассказывает Юлия, информация о вирусе появилась внезапно.

- В пятницу еще было спокойно, мы работали, шла Неделя моды в Милане, - рассказывает она. - Город был спокоен. А вчера по новостям правительство передало специальное оповещение, что закрываются школы, музеи, университеты, отменяются все собрания людей. Милан тут же опустел.

- Транспорт тоже остановился?

- Работает пока в нормальном режиме, как и такси. Но в магазинах паника, что для нас шок. Много людей, продукты сметаются. Особенно продукты с длительным сроком хранения. И все, что имеет первую необходимость. Остаются лишь дорогие деликатесы.

- Люди ходят в масках?

- Да, сегодня видела на улицах уже процентов 30 в масках. Хотя вчера еще не было. В аптеках масок нет. Как и нет уже средств для дезинфекции рук.

- Вы сами-то успели приобрести какие-то средства профилактики?

- Да! Только не смейтесь. Купили в китайском магазине. Потому что только у них что-то еще есть. Но очень дорого. Когда маски были, они, как мне сказали, подорожали в два-три раза. Правда, на продукты цены не выросли, все такое же.

Юлия Абрамова на фоне миланского заката.

- Вы выходите на улицу?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

- Мы – да, но дети не учатся. Муж работает в Европейском университете дизайна, но и там закрыли офис. Мы живем в центре, но не на туристической улице, здесь все спокойно, маски не носят... Зато их носят в метро или же в супермаркетах.

- Что миланцы говорят по поводу эпидемии?

- Пока они сохраняют долю юмора... Вот только сегодня меня пригласили на Milano Coronavirus Week.... В Милане сейчас все week.

- Пойдете на нее? – пытаюсь я пошутить.

- Так мы уже на ней! – отвечает шуткой Юлия. – Видимо, нас всех пригласили. Выбора нет. А еще сегодня из-за коронавируса отменили конференцию по... коронавирусу. Она должна была пройти в провинции города Виджевано, в 50 километрах от Милана.

Пока семья Юлии Абрамовой сохраняет известную долю самообладания. Она сообщила, что хотела в эту пятницу прилететь на родину, в Калининград (уже купила билет до Гданьска), однако поездка уже под вопросом, так как на завтра назначено совещание Всемирной организации здравоохранения, и она может ввести в Ломбардии карантин.

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