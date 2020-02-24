О чем говорит Калининград: Расстрел у Центрального рынка, огненная любовь и мужская битва на главном стадионе

Трагедия на Баранова

Минувшая неделя запомнится большой трагедией - безжалостным расстрелом у Центрального рынка, который произошел вечером в субботу, 15 февраля. 62-летний Фазиль Бахрамов из охотничьего ружья застрелил вначале Вадима Янголенко, затем его беременную жену Дарью Ефимову. Стрелял и по их сыну, но мальчику, к счастью, удалось убежать. Последний выстрел Бахрамов произвел в себя.

Вначале думали, что конфликт между предпринимателями возник из-за торговых рядов (и Янголенко, и Бахрамов работали на рынке): мол, не могли не поделить. Но первые данные следствия эту версию опровергли. Причиной, по которой Бахрамов открыл огонь, стала месть, что, по информации Следственного комитета, подтверждается предсмертной запиской, оставленной убийцей. Еще в 2015 году Янголенко избил Бахрамова, потом выплатил компенсацию, однако пострадавший обиду, как видно, затаил. Купил ружье (при том, что последний раз охотился в молодости), стал следить за своим обидчиком. Янголенко и его супруга обращались в полицию, говорили о слежке, писали заявление, но там развели руками: состава преступления не обнаружено. Знаете, это из серии: нет тела - нет дела. Словом, на день за днем звереющего человека просто не обратили внимание.

- Он просто странный, - говорили коллеги Бахрамова по торговым рядам, добавляя, что последнее время Вадим и Дарья жаловались на угрозы.

Но никто не прислушался. Или не принял их всерьез.

В течение нескольких лет продавец дынь и винограда копил злобу и в итоге решился на двойное убийство. Вероятно, его можно было остановить... Но что теперь говорить?! Погибших, увы, уже не вернуть. Страшно представить, как будет жить сын Вадима и Дарьи...

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Битва на Первом канале

Калининградки и калининградцы стали героями популярной программы "Пусть говорят" на Первом канале. Темой выпуска стал скандал с камерами в кабинетах гинеколога, которыми возмутилась наша землячка Екатерина Серебренникова. Поддержать ее в столицу приехала юрист Жанна Демчук. В качестве противоположной стороны выступили главврач роддома № 4 Олег Седнев и юрист Олеся Штаймец.

Сразу скажем, стороны не пришли к взаимопониманию. На стороне калининградок выступила популярная шоу-дива Анастасия Волочкова, назвав установку видеокамер в гинекологических кабинетах аморальным поступкам. Главврач, конечно, не согласился с таким определением, повторив, что сделано это исключительно в целях борьбы с коррупцией и записи из кабинетов в интернет не транслируются. В общем, стороны вернулись в Калининград, как говорится, при своих.

А Следственный комитете, тем временем, продолжает свою работу - проверяет законность установки камер. Результаты будут озвучены уже скоро.

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Обжигающая любовь

На прошлой неделе попала в федеральную сводку новостей 55-летняя жительница поселка Матросово Полесского района. Дама была влюблена в местного сторожа, охранявшего эллинги, и любила наведываться к нему на работу. Там они немножко выпивали, закусывали и, конечно, разговаривали о любви.

Так случилось и на этот, злополучный, раз. Выпив, закусив и побеседововав со своей избранницей о любви (возможно, даже прочитав ей что-то из Есенина) , сторож решил пойти в обход своих владений - мало ли кто ночью может забраться эллинги. Но то ли он заснул там прямо во время обхода, то ли домой решил завернуть (Матросово - поселок маленький), только дама своего сторожа ждала, ждала и не дождалась. Тогда решилась на решительные действия. Чтобы привлечь внимание возлюбленного, она подпалила сторожку. Пламя быстро занялось. Сторож увидел зарево пожарища над рекой и стремглав полетел на рабочее место. А когда прибежал, увидел, что горит уже не только сторожка, но и эллинг. Вызвали пожарных, однако было поздно - имущества сгорело на 250 тысяч рублей.

Женщина любимого вернула, только вряд ли теперь довольна этим - возмещать ущерб придется ей. Недаром говорят, что любовь зла.

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Большое регби в Калининграде

В субботу Калининград принимал матч чемпионата Европы по регби. Сборная России в упорном матче победила португальцев. За две минуты до конца наши вели со счетом 19:18, и сборная Португалии внезапно получила право на штрафной. Была очень большая вероятность, что со штрафного наши соперники забьют и выйдут вперед (в регби за результативный удар дается три очка). Но повезло - португалец промазал, а Россия одержала в Калининграде свою первую победу в турнире.

Матч Россия - Португалия собрал 11,5 тысячи зрителей.Фото: Александр Подгорчук

Возможно, на результате наших гостей сказалась неприятная история, в которую они попали накануне матча. Дело в том, что Федерация регби Португалии оформила для своей команды электронные визы в Калининград, а билеты купила до Москвы. Но в столице электронные визы недействительны! В результате португальцы потеряли драгоценное время и прибыли в Калининград только за день до матча, оставшись без полноценных тренировок.

Но мы от бестолковости португальских чиновников, как вы понимаете, только выиграли. А еще одна хорошая новость заключалась в том, что на стадион пришло довольно много зрителей - около 11,5 тысячи. И это, несмотря на то, что был холодный февральский день, и на то, что регби - не самый популярный вид спорта. Калининград, судя по всему, опровергает последний тезис. Во всяком случае уже известно, что в нашем городе в апреле, то есть совсем скоро, пройдут финальные матчи чемпионата Европы среди юниорских команд. Также обсуждается возможность создания в нашем городе профессионального клуба. Все возможности для этого есть.

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