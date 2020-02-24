Бузова, Жирковы, Бородина, Шура: кто и как помогает собирать средства для лечения Миланы Семеньковой

Длинные февральские выходные выдались весьма напряженными для полуторогодовалой Миланы Семеньковой, у которой диагностирована спинально-мышечная атрофия. Для ее лечения вот уже два месяца калининградцы собирают 150 миллионов рублей. Именно столько стоит спасительный укол, который должен остановить развитие болезни. В Калининграде на выходных прошло несколько мероприятий, средства от которых перечислены для лечения ребенка. И на многих из них вместе с родителями побывала крошка Милана.

Звезда за звездой

В минувшие выходные сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса заявила о своей поддержке Милане. Певец Шура выложил в Инстаграме обращение к поклонникам и друзьям присоединиться к сбору.

- Впервые обращаюсь с такой просьбой, - сказал Шура. – Я нахожусь в Калининграде. Здесь в плохом состоянии находится девочка, которой помогает весь Калининград. Сегодня кушали в ресторане, проценты со счета идут на помощь маленькой девчонке. Ее зовут Милана. Я вас прошу. Кто сколько может – поможем. Как говорится, с миру по нитке… Давайте, это сделаем!

Ольга Бузова сообщила о том, что передала несколько вещей из своего гардероба на аукцион (ботинки, туфли и лакированная сумка), средства от которого также будут направлены на спасение ребенка.

- Пусть это поможет Миланочке, - сказала в видеообращении Ольга Бузова. – Помните, что вы делаете доброе дело!

Актриса и телеведущая Ксения Бородина призвала своих подписчиков в Инстаграме не оставаться в стороне.

- Вас тут 14 миллионов человек! – обратилась Ксения к своим подписчикам. - Если мы по 10 рублей скинемся все вместе, то все получится. Вместе мы – сила!

Футболка с Дзюбой за 150 тысяч

Супруги Жирковы уже не раз выступают в поддержку Миланы Семеньковой. На этот раз они прилетели в Калининград, чтобы 23 февраля вместе с телеведущей Юлией Барановской провести благотворительный вечер, собранные средства от которого перечислены на лечение ребенка.

В рамках этого вечера был организован аукцион. И вот некоторые результаты. Самой дорогой вещью по результатам торгов стала футболка с изображением футболиста Артема Дзюба. Ее выкупили за 150 тысяч рублей. На втором месте – футболка с портретом Ольги Бузовой. Этот лот приобрели за 50 тысяч рублей.

- Как описать эмоции, которые переполняли нас на благотворительном вечере, - написала мама Миланы Семеньковой Виктория Кашуба в Инстаграме. - Если бы мы владели всеми языками мира, боюсь, и тогда нам не хватило бы слов, чтобы выразить благодарность и восхищения тем, кто организовал такой праздник. Так ценно участие Инны и Юрия Жирковых, Юлии Барановской и всех пришедших в этот день гостей. Эти люди приняли участие в судьбе абсолютно чужих им людей. Нашли время в своих графиках, прилетели в другой город, организовали и провели аукцион. При этом их энергии хватило и на то, чтобы уделить внимание каждому, подарить улыбку, объятия - такие простые человеческие жесты, так остро необходимые в минуты боли и отчаяния. Мы в буквальном смысле прибывали в эйфории.

Добавим, 22 февраля на стадионе «Калининград» прошла встреча чемпионата Европы по регби между сборными Португалии и России. А 24 февраля – автофлешмоб «#Милана_Живи». И по результатам этих событий собранные средства также вольются в одну реку спасения крохи.

ИТОГО: на сегодня собрано более 42 миллиона рублей (только за выходные – порядка 10 миллионов рублей) из необходимых 150 миллионов. Сбор продолжается.

КУДА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СРЕДСТВА?

- Сбербанк(для России):

4817 7601 6602 5241 (Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона +7 (921) 106-38-92

- QIWI кошелёк: +7 921 106-38-92

- PayPal: semenkova-milana@gmx.de