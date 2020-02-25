2020-02-25T18:41:16+03:00
Общество

Советник губернатора по архитектуре: Не хотите Канта? Давайте голову Калинина подсветим

Архитектор Вячеслав Генне прокомментировал самые громкие проекты благоустройства Калининграда
Светлана БАРОН
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Такая инсталляция, возможно, появится этим летом на острове Канта.Такая инсталляция, возможно, появится этим летом на острове Канта.Фото: Правительство Калининградской области
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В конце этой недели - 28 и 29 февраля - калининградцы смогут проголосовать за общественную территорию, которую благоустроят по муниципальной программе формирования современной городской среды в 2022 году. По результатам онлайн-голосования в финал вышли бульвар Л. Иванихиной, парковая зона на ул. Яналова и сквер на Алданской.

Генне: Не хотите Канта - давайте Калинина подсветим

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Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне в эфире программы «Говорит Калининград» призвал голосовать за бульвар на ул. Иванихиной — из-за интересного, на его взгляд, проекта и густонаселенного района, требующего благоустройства. Но посетовал, что на общественном обсуждении все учесть невозможно.

- Как пример - остров Канта, к которому активно на прошлой неделе приступили подрядчики. Там один из первых этапов — демонтаж плит под опорами Эстакадного моста. Кто-то что-то не понял, запустил это в соцстети и началась истерика: на чью дачу везут эти плиты - к мэру, губернатору или к Генне? Пришлось готовить материал, показывать, что с плитами происходит, где они уже уложены. На следующий день про плиты все забыли, зато «неожиданно» увидели голову Канта в виде проекции. Люди пропустили два градостроительных совета, три совета по культуре, ролик в инстаграме, который на странице губернатора собрал огромное число лайков! Среди архитекторов есть байка про зеленую собаку. Если есть сомнения по прохождению согласования какого-то проекта, сажай рядом с фасадом зеленую собаку. Люди в шоке. Все вроде ничего, но собаку нужно убрать! Вот с головой Канта похожая ситуация. Не хотим Канта? Ну давайте голову Калинина там подсветим. Или вообще уберем, - говорит Генне.

- Помню, меня поразила реакция жителей близлежащих улиц, которые кричали: оставьте нас в покое, не дай бог здесь будет свет, лавочка или урна! Здесь же будут сидеть бомжи, алкоголики. Как будто у нас весь город состоит из бомжей, алкоголиков, гитаристов и романтиков, - вспоминает Генне.Кстати, на удивившую горожан подсветку еще не предусмотрены финансы. Это, так сказать, дизайнерское предложение. Еще один «чемпион» по количеству проектов - пешеходная зона на ул. Рокоссовского. Однако ее благоустроят, несмотря ни на что.

Вячеслав Генне. Фото: Иван МАРКОВ

Вячеслав Генне.Фото: Иван МАРКОВ

По его словам, именно благодаря взаимодействию с горожанами в проекте реконструкции появилась велосипедная дорожка, пандусы и вопрос разведения потоков велосипедистов с пешеходами.

Советник губернатора по архитектуре вообще выступает за то, что в центре города надо ходить пешком, а за парковку платить много денег. Генне уверен, что и Калининград скоро в этом вопросе приблизится к Москве и городам Европы. Сам Вячеслав Генне недавно побывал в Латинской Америке и, по его словам, ужаснулся.

- Я был в Эквадоре, Перу и на Галапагосских островах. Все, что цепляет глаз, культурное — храм, фасад, - ты понимаешь, что это связано с присутствием европейской цивилизации. Все остальное - огромная агространа, где процветает самовольное строительство. Люди целыми городами захватывают земли, потом требуют у политиков все это узаконить, провести газ, воду, канализацию. Гектарами идут фавелы, стихийная самовольная застройка. Один раз посмотрел - и все. Возвращаться же хочется в Берлин, Барселону, Москву, - говорит Генне.

В Калининградской же области у Вячеслава Генне сформировалось много претензий к Зеленоградску. И даже не к высотной застройке на окраинах города, а к ремонту в центре.

- Дома, которые сейчас претерпевают реновацию, делаются просто безобразно: крыши из металлической фольги! То ценное, что надо сохранить и не испортить… не происходит этого. Большой объем нарушений. Я всю информацию передаю в службу охраны памятников. Потому что … потеряем, - досадует Генне.

Другие мнения советника губернатора Калининградской области по архитектуре о развитии современных городов слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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