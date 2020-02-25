5 железных правил сохранения мужской силы и здоровья: «Настоящее лекарство для потенции никогда не рекламируют»

Правило 1: после сорока – к врачу

По словам Александра Шваба, чаще всего пациенты в возрасте до 40 лет обращаются к урологу с мочекаменной болезнью, воспалительными заболевания предстательной железы, почек и мочевого пузыря.

Уролог: Мужская онкология, к сожалению, молодеет 00:00 00:00

- После сорока уже можно говорить об онконастороженности, - сказал доктор в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград". - Пациенты очень часто обращаются в запущенном состоянии. Я это вижу ежедневно. И пациенты за собой следят плохо. К сожалению, не просто с настороженностью не приходят, их привозят в в больницу на "скорых". А когда пациенты поступают с кровотечениями, не все подлежат радикальному лечению, к сожалению. Онкология, к сожалению, молодеет, потому что вот в прошлом году у нас был пациент с онкологией предстательной железы в возрасте 40 лет. Обычно мы встречаем пациентов с подобными состояниями в возрасте 60 лет.

Главное, что должны запомнить мужчины: после 40 лет – уролога посещать обязательно. Не игнорировать предложение поликлиник пройти диспансеризацию, поскольку в рамках диспансеризации мужчины обязательно проходят онкотестирование (анализ крови на простат-специфического антигена (ПСА).

Александр Шваб особенно подчеркнул, что есть категория пациентов, которые длительное время терпят боль, но часто «мужские» заболевания можно просто не заметить, они протекают бессимптомно.

Правило 2: регулярная половая жизнь

- Какой должна быть половая жизнь у мужчин? Ну, минимум раз в три дня однозначно, - отметил врач-уролог. - Для здоровья это обязательно. Если мы говорим о пациентах в возрасте 60-70 лет, - хотя бы раз в неделю. Бывает, приходят пациенты, которые живут половой жизнью и кому 70-73 года, видим, что объем простаты замечательный, там 30-35 кубических сантиметров. Все хорошо. А бывает, что у человека случается с женой что-то лет в пятьдесят, прекращается половая жизнь, и где-то в 55-60 мы этого мужчину уже оперируем.

Александр Шваб.Фото: Иван МАРКОВ

Правило 3: бежать от стресса

- Мы же в Европе живем, давайте непосредственно про Европу. До 15 процентов всех пар, официально зарегистрированных, являются бесплодными. Более чем в половине случаев в бесплодии виноват непосредственно мужчина, а не женщина, - заметил эксперт. – Постоянный стресс, гиподинамии, плохое питание, излишний вес – все это причины бесплодия. В основном к нам приходят из центров репродуктологии с уже выявленным бесплодием. Либо - с иммунным бесплодием, это самый сложный вид, который очень тяжело лечится, или непосредственно уже с заболеванием, которое к нему приводит, - варикоцеле (расширение вен семенного канатика). Стараемся лечить, стараемся обследовать, не все анализы можем проводить, но большинство - да.

Правило 4: никакого самолечения

Комментируя рекламу препаратов для потенции и лечения простаты, врач рекомендует не увлекаться самоназначениями.

- Настоящее лекарство не рекламируют, - обращает внимание специалист. - Рекламируют биологически активные добавки, травяные препараты. Настоящие препараты назначает только врач. Самолечение - опасно.

Правило 5: в помощь - женщина

Как женщинам мотивировать мужчин все же не избегать визитов к урологу? Отвечая на этот вопрос, врач призвал женщин побуждать своих избранников собственным примером.

- Женщины своим примером должны показывать, как они относятся к собственному здоровью, - сказал Александр Шваба. – Для этого раз в полгода должны посещать гинеколога. И нужно брать мужчину с собой. Кстати, обсуждается хорошая идея размещать рядом кабинеты гинекологов и урологов, чтобы пары могли вместе приходить на консультации и исследования. Это также побуждало бы пары вовремя обращаться за помощью, заниматься профилактикой тех или иных заболеваний.

- Посещение уролога – это не больно! – заверил врач.

КСТАТИ

В Калининградской области - дефицит амбулаторных урологов

- В Калининградской области всего 44 уролога. Это немного, да. Из них в частном звене – 22 врача. Соответственно, 22 непосредственно в государственной службе.

- Среднее время ожидания в очереди на амбулаторный прием к урологу составляет 2 недели

- За год количество обращений в урологическое отделение БСМП увеличилось с 5400 до 6600 человек. Этому способствует отсутствие возможности получить экстренную помощь в поликлинике, поэтому пациенты приходят в приемный покой больницы скорой медицинской помощи.

- Мужчины, будьте спокойны! Камеры в кабинетах урологов в Калининграде не установлены!