«Вы будете культурным форпостом на западе России». Как в Калининграде закладывали Большой театр и Третьяковку

Во вторник 25 февраля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова вместе с губернатором Антоном Алихановым приняла участие в закладке камней первых зданий культурного кластера на Октябрьском острове в Калининграде. Также в церемонии участвовали директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Большого театра Владимир Урин и множество гостей Балтийского культурного форума (в тот же день он проходил в Светлогорске).

С утра лил дождь и дул холодный ветер, поэтому гостей от непогоды спрятали в шатре. Там на большом экране по кругу крутился один и тот же ролик с эскизами объектов музейного и театрально-образовательного комплексов, который скучавшие гости смотрели под закуски. Долго журналистам ждать не пришлось – публику из шатра попросили на улицу, к смонтированной сцене, на которой стояли две многоугольные конструкции. На каждой – имитация кирпичной стены, которую предстояло «достроить» губернатору, министру Любимовой и другим гостям.

Перед закладкой Любимова объявила, что в Калининграде скоро появятся филиалы таких «глыб», как Большой театр и Третьяковская галерея.

- Мы понимаем прекрасно, каким событием в любом регионе России были выставки или гастроли этих двух культурных учреждений, - немного запинаясь от волнения, сказала она. - Мы долго думали и планировали гастрольные графики и различные варианты экспозиций. Теперь мы понимаем, что в Калининграде два этих невероятных объекта будут постоянно. Тут будет своя научная и выставочная деятельность, отдельная репертуарная деятельность Большого театра.

С утра лил дождь и дул холодный ветер, поэтому гостей от непогоды спрятали в шатре.Фото: Иван МАРКОВ

Строительство культурного кластера министр назвала «огромным экзаменом», который еще предстоит сдать. Речь Любимовой подхватил Антон Алиханов, который сразу заметил, что «всем понятен историзм момента» закладки Большого театра и Третьяковки в Калининграде. Далее он напомнил, что изначально таким крупным культурным центром должен был стать только Владивосток, но после визита Владимира Путина в Калининград 2 марта 2019 года был поддержан и калининградский проект (теперь таких комплексов в России будет вообще четыре: еще в Севастополе и Кемерово).

- Нам безгранично повезло, - заявил Алиханов. – Это будет не только место для репертуара и выставок, но и место, где мы будем учить наших детей, тех, кто живет в этом регионе. Конечно, будем счастливы принимать здесь детей со всей России и, возможно, из-за рубежа.

Также губернатор проанонсировал скорый свой визит в восточный сектор комплекса (расположена за стадионом на острове – Ред.), чтобы посмотреть, как идут работы по строительству объектов образовательной части.

- Было сегодня сказано, что мы форпост, а теперь мы будем и культурным маяком для наших соседей. Это тоже замечательная роль, с которой Калининград с честью справится, - добавил Алиханов.

После освящения закладных камней, вернее, кирпичей с именными табличками архиепископом Калининградским и Балтийским Серафимом, гости взялись за строительство стен. Сначала закончили кладку на Большом театре, а потом и на Третьяковке.

Так будет выглядеть здание Третьяковской галереи.Фото: Правительство Калининградской области

Владимир Урин, потерев руки, порадовался внезапно выглянувшему из-за тучи солнцу и заявил, что это дело «боженька благословляет».

- Сроки того, что нам предстоит сделать, невероятно сжатые, - вдруг посерьезнел Урин. – Мы должны понимать, что должны не только построить здание музейного комплекса и филиала Большого театра, а также здания учебных заведений. Впервые в нашей стране может быть построен культурный кластер, в котором продуманы все аспекты. Этот комплексный подход очень важен. Нам также предстоит еще собрать творческий коллектив, а это не меньшее строительство, чем возведение здания Большого театра.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также порадовалась хорошей погоде и вспомнила, как выбиралась площадка под филиал музея.

- Это то, что может и должно превратить Калининград в культурный форпост на западной границе России. Это замечательный город и регион, но то, что здесь будет создано и построено, сможет стать мощнейшей силой, притягивающей сюда наших гостей из-за рубежа и людей со всей России, - заключила Трегулова.

Когда после официальной части у Ольги Любимовой журналисты спросили, появятся ли в кластере рабочие места для калининградцев, она дала положительный ответ:

- Нельзя говорить, что это праздник только для федералов, - заявила Любимова. - Когда мы говорим о том, что самое главное для нас дети и зрители, то вряд ли мы говорим о том, что всегда невероятно занятые коллективы сотрудников Третьяковской галереи и Большого театра ринутся преподавать, гастролировать и, если мы говорим о Третьяковской галерее, проводить тут научную деятельность. Конечно, в первую очередь упор мы делаем на самих детей, которые будут здесь учиться, и зрителей, которые будут сюда приходить. А также на педагогов, которые ищутся тоже в первую очередь из числа жителей Калининграда и ближайших регионов. Если будет кого-то не хватать, то, конечно, будем искать. Задача – дать образование детям, и если каких-то специалистов будет не хватать, мы будем искать их по всей России.

Напомним, строительство учебных и жилых корпусов (эта часть комплекса находится за стадионом) планируется завершить уже в этом году. Всего на территории будет пять зданий, в центре разместится школа на 550 мест, двухэтажный интернат на 75 мест для музыкальной школы и интернат хореографической академии на 150 мест. Здания Большого театра и Третьяковской галереи планируется построить к 2023 году, а с ними будет полностью реализован и весь проект музейного и театрально-образовательного комплекса.