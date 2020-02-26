Историк моды Александр Васильев привезет в Калининград платья Пугачевой и Гурченко

В Калининграде готовятся к открытию выставки «Звуки моды» - костюмов любимых звезд музыкальной сцены из собрания историка и коллекционера Александра Васильева. Экспозицию представят в Калининградском музее изобразительных искусств 4 марта. Об этом «Комсомолке» рассказали организаторы.

Многие годы ведущий «Модного приговора» коллекционирует яркие сценические наряды, в которых блистали звезды отечественной эстрады и оперы.

Как сообщили в музее, в экспозиции представлены сценические костюмы таких звезд эстрады, как Алла Пугачёва, Тамара Гвердцители, Аида Ведищева, Валентина Толкунова, Лайма Вайкуле, Лолита Милявская, Вера Брежнева, Ани Лорак, Кристина Орбакайте и других. Также на выставке можно увидеть галерею образов поющих актрис, например, Людмилы Гурченко и Татьяны Шмыги, и сценические костюмы оперных див Анны Нетребко, Елены Образцовой.

Органично дополняют экспозицию коллекции украшений, аксессуаров и раритетных атрибутов красоты, среди которых флаконы духов, пудреницы, губные помады, туалетные принадлежности.

- Мы представим целую галерею сценических костюмов див советской эстрады и звёзд современного шоу-бизнеса впервые в Калининграде. Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звездам отечественной сцены, – от Клавдии Шульженко и Аллы Баяновой до Валерии и Кристины Орбакайте. Экспозиция наглядно соединила в себе два таких понятия как «мода» и «музыка»», – говорит Александр Васильев.

Увидеть выставку «Звуки моды» можно до 10 мая.