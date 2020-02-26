Хаски в синем свитере каждый день ходит с хозяйкой на работу и ждет ее у офиса по восемь часов

Дело, конечно, удивительное. Центр полумиллионного Калининграда. Потоки машин, тысячи людей, спешащих с самого утра в свои офисы, конторы, магазины. У «Мега-центра» каждый день необыкновенная картина. На пороге офиса пес породы хаски, в ярко-синем свитере, лежит и кого-то верно ждет до позднего вечера, когда народ возвращается домой. Он не уходит со своего поста даже в проливной ледяной дождь и штормовой ветер... Сердобольные граждане сначала думали, что пес потерялся или его хозяин заболел, а, может, и умер, недаром же он каждого прохожего провожает печальным взглядом голубых глаз. Кто-то пытался покормить бедную собачину, приласкать, но пес оставался безучастен. Все вспоминали легендарные истории собачей преданности человеку - нашего Белого Бима Черное Ухо, японского Хатико. Вскоре возле четвероногого обладателя синего свитера, появилась табличка: «Собаку не бросили!!! Он ждет хозяйку с работы! Преданно и верно… Ему не холодно, но благодаря переживающим я надела ему кофту. Он не голодный, так как перед выходом плотно кушает…»

Рядом с Цезарем прикреплена специальная табличка: мол, не беспокойтесь, со мной все в порядке.Фото: Александр Подгорчук

Оказалось, что пес ежедневно ходит с хозяйкой на работу и ждет ее на улице по восемь часов. Владелица русского Хатико по кличке Цезарь Светлана Куташева, молодая сотрудница офиса, рассказала «Комсомолке, почему они с Собакиным, так она его ласково называет, докатились до жизни такой.

Подарок на 8 марта

Светлана не так давно переехала в Калининград из Советска, небольшого города на границе с Литвой. Девушка искала достойную работу. Сначала устроилась продавцом.

- Спрашиваете, как у меня появился этот удивительный щенок. Дома в детстве всегда была домашняя живность: кошки, хомячки, попугаи, канарейки и даже крысы, но собак никогда не было. Я встречалась с парнем, у него кобель хаски с хорошей родословной. За вязку ему отдали алиментного щенка. Честно говоря, в это милое создание с голубыми глазами влюбилась с первого взгляда. Но щенка продали, я плакала, не хотела с ним расставаться. А вскоре нам позвонили, говорят: «Заберите щенка ради бога, скулит, пищит, жить невозможно, спать не дает». Парень мой сказал: «Вот и подарок тебе на 8 марта». Это было почти 4 года назад,- улыбается Светлана.

Светлана и ее любимец.

С тех пор хозяйка со своим питомцем практически не расстается. Пес, не переносит разлук. С младых когтей проявляет природный ум, невероятную смекалку. Понимает, что нужно хозяйке, стоит только посмотреть. И это взаимно. Безусловно выполняет базовые команды общего курса дрессировки по голосу, жесту и свисту, скажешь - жди, будет ждать, никуда не уйдет.

- Предан и верен до мозга костей, - продолжает Светлана. - Характер у него нордический. Даже щенком не испортил ни одной вещи, обувь не грыз. Мой лучший психолог. Чувствует, когда мне плохо, всегда рядом, заберется на диван, положит голову на плечо. Вы не поверите, головная боль проходит, когда таблетки не помогают! Это мой лучший антистресс.

Восемь часов, несмотря на дождь и ветер...Фото: Александр Подгорчук

Вытащила с того света

Когда в 8 месяцев Цезаря укусил клещ и щенок заболел пироплазмозом, Светлана сама научилась ставить уколы и капельницы:

- Случай был тяжелый, и на беду наш ветеринар была в отъезде. Она по телефону мне объясняла, что и как делать. Цезарь поправился, встал на лапы. А второй раз у нас было токсичное отравление. Он уже на кличку не отзывался, отказали почки, мозг… Схватила его в охапку и помчались в Калининград, за сто с лишним километров. Врач после анализов, удивилась, что Цезарь еще дышит: «Наверное, от большой любви живой». Никто не верил, что вытащу его с того света, подсказали одно лекарство, покупала в долг. Но препарат помог.

Но вышло так, что четвероногий друг Цезарь, стал причиной окончательной размолвки девушки и молодого человека.

- Он не воспринимал никого кроме меня, - рассказывает Света. - Он однолюб. Терпеть не мог моего парня и своего родного отца. Кобели враждовали. Вот и разошлись. Потом я уехала из Советска. Пока нашла работу, решала проблему с жильем, Цезарь остался у мамы. Пришлось держать его на цепи, а не то убежал бы меня искать. Он очень скучал, не ел, выл от тоски. А мне надо было найти квартиру, где мне сдадут комнату с Цезарем, ведь не хотят люди пускать к себе постояльцев с кошками-собаками.

Чтобы Цезарь не замерз, Светлана надевает ему свитер.Фото: Александр Подгорчук

Со Светланой ходим парой

Когда все устроилось, Цезарь был вне себя от счастья. Он прыгал до потолка, наматывал круги, визжал от радости, как щенок и норовил лизнуть любимую хозяйку в нос. Но на новом месте возникла другая проблема, пес наотрез отказывался оставаться дома без Светланы, скулил, что соседям сразу не понравилось:

- Вот и пришлось брать его с собой на работу, иначе никак, нас просто бы выставили за дверь. Хорошо, что управляющий супермаркета разрешал его заводить в дождь в магазин. Умный Цезарь меня спокойно часами ждал. Привык. Все сладилось. Но теперь работаю в деловом центре, понятно, что в офисе собаке не место. Поэтому Цезарь остается на улице. Я его привязываю, хотя и без привязи он никуда не уйдет. Просто боюсь, что уведут.

Каждое утро хаски первым просыпается по звонку будильника, опрометью бежит будить хозяйку, а затем к двери, мол, пора, собирайся. Помогает «готовить» завтрак: что-то вкусное со стола упало, мигом пропало. Потом вместе на работу. Света оставляет пса возле офиса, но ежечасно на десять минут выходит погулять с питомцем, а в обед кормит и выгуливает уже как следует четвероногого друга. Начальство к отлучкам в рабочее время относится с пониманием.

Цезарь провожает прохожих грустным взглядом голубых глаз.Фото: Александр Подгорчук

В День Святого Валентина

В личной жизни у Светланы тоже все устроилось. Встретила любимого человека. На удивление, Цезарь, одобрил выбор своей хозяйки и возражать не стал!

- Мой парень с работы, бывает, освобождается раньше и забирает Собакина со службы домой. Но дома, стоит ему встать с дивана и выйти из комнаты, Цезарь уже улегся на его месте.

Впрочем, и у Цезаря все устроилось в плане любви. Недавно, 14 февраля, его хозяева отправились в магазин за шампанским, хаски тоже шел рядом. Но по дороге встретил симпатичную белую и пушистую лайку без намордника, гуляла она сама по себе. Пес деликатно отстал. Когда Светлана вышла на улицу, верный Цезарь вовсю крутил амур с четвероногой подружкой.

- Делать нечего. Подождали. Потом знакомились с владельцами этой лайки. У них девочка, у нас мальчик. И это в первый раз. Посмеялись, недаром же День всех влюбленных. Будем ждать потомства.

А в выходные дни, кроме походов в магазин, прогулок и игр, хозяйка и Цезарь поют дуэтом. Светлана задает мотив, а следом пес подтягивает мелодию.

- Говорят, что есть связь между человеком и животным. Я не считаю Цезаря животным, это мой настоящий друг. Я его прекрасно понимаю без слов, по глазам, а он прекрасно понимает меня, - улыбается Светлана.