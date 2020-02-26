Роспотребнадзор: В Калининграде 8 человек, вернувшихся из Китая, находятся под медицинским наблюдением

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура прокомментировала «Комсомолке» еще один случай госпитализации жителя Калининградской области, вернувшегося из Китая.

- Елена Анатольевна, СМИ сообщают, что еще одного жителя Калининградской области, вернувшегося из Китая, госпитализировали в больницу. Вы подтверждаете?

- Мужчина находился в КНР по роду своей деятельности. По возвращению в Калининград за ним установлено медицинское наблюдение, вручено постановление Главного государственного санитарного врача по Калининградской области о необходимости нахождения в соответствующем режиме под медицинским наблюдением по месту фактического проживания. В первый день наблюдения в связи с подъемом температуры он обратился на скорую, в связи с чем госпитализирован в инфекционный стационар. Здесь он пройдет необходимое обследование, в том числе на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) с установленной периодичностью. В соответствии с требованиями, госпитализированные лица не могут быть выписаны из стационара ранее 14 дней с момента прибытия с неблагополучной территории.

- На прошлой неделе региональный Роспотребнадзор сообщал о калининградке, которая также вернулась из Китая и находилась под наблюдением медиков дома. Как только почувствовала недомогание, обратилась за помощью и была госпитализирована в инфекционную больницу. Как она себя чувствует? И сколько человек в нашей области сегодня находится под особым наблюдением медиков?

- Женщина чувствует себя хорошо. На сегодня в регионе под медицинским наблюдением остается 8 граждан, вернувшихся из КНР (для сравнения, на прошлой неделе – 12 человек. – Ред.).

Сотрудники Роспотребнадзора работают в самолетах.Фото: Мария ЛЕНЦ

- В связи с 75-летием Великой Победы в школах Калининграда на конец марта - апрель запланированы автобусные туры, например, в Минск. Родители опасаются отправлять детей в такие поездки, поскольку неизвестно, как будет складываться ситуация по распространению коронавируса в европейском регионе через месяц-полтора. Отложить поездки до лучших времен?

- Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической обстановки и все рекомендации по посещению тех или иных стран публикует на своем сайте.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 26 февраля зарегистрирован резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране. Так, в Корее зарегистрировано 997 случаев, из них 11 – летальные исходы. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерли. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.

ВОЗ предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией при посещении перечисленных стран.

В связи с изложенным Роспотребнадзор не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.