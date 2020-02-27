Исповедь москвича, переехавшего в Калининград: В местных магазинах мне скучно

В последние два-три года Калининградская область, точнее, сам Калининград с окрестностями и морское побережье, стала популярным местом для переселения. В поисках лучшей доли к нам едут из регионов Крайнего Севера, из Сибири и Дальнего Востока, из небогатого и, увы, зачастую депрессивного Нечерноземья Россия - исторического сердца нации. Но не только. Есть среди переселенцев и выходцы из вполне благополучных мегаполисов, таких, как Москва, столица нашей родины. Из города, где казалось бы, все как сыр в масле катаются, куда растянулась очередь из желающих получить жизненный шанс, где городской бюджет сопоставим с казной среднего европейского государства. Один из таких москвичей - Алексей Юшенков. Он переехал в Калининград из столицы несколько месяцев назад и не жалеет. Во всяком случае пока.

Почему переехал

- Начнем с того, что Калининград нам с женой не чужой, - рассказывает Алексей. - И у супруги, и у меня есть здесь родственники. Я родился в Гвардейске, побывал в два года на последнем концерте Высоцкого в Калининграде и каждое лето я приезжал в Калининградскую область к бабушке. Жена тоже родом из Калининграда. Переехала в Москву около десяти лет назад, поступила в музыкальную академию, потом осталась работать. Но Москва ее не завлекла. Работа была, все было, но ощущение чужого города ее не покинуло. Когда переехали в Калининградскую область, сразу полегчало. Я же в Москве почти 40 лет прожил, для меня совсем не чужой город, как вы понимаете, но сейчас периодически приезжаю в столицу и как-то ностальгии не испытываю.

Как решился вопрос с работой

- Конечно, в Калининграде не такой выбор, как в Москве. Но нам повезло, супруга сейчас работает в симфоническом оркестре под руководством Аркадия Фельдмана. Играет на скрипке. У меня все еще проще. Я работаю в "Союзмультфильме", реставрирую советские мультики. Сейчас, получается, дистанционно. Работаю дома (живем мы сейчас в Светлогорске). Но раз в месяц езжу в Москву. За зарплатой. Шутка.

Дороги в Калининградской области, по мнению москвича, значительно лучше, чем в "материковой" России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О погоде

- Кто-то жалуется на переменчивую калининградскую погоду, но я вас уверяю: погода в Калининграде прекрасная. Две недели назад был в Москве, вышел из аэропорта, а там снежная каша. Аж передернуло! А тут - цветы распускаются, журавли, говорят, прилетели. И морем пахнет.

О пользе границ

- Тот факт, что Калининградская область окружена границами, - это преимущество для местных жителей. Если, конечно, им разрешен выезд и не наложены ограничения другой стороной. Не надо лететь долго на самолете, а можно сесть в машину и в этот же день ты, допустим, в Германии. Когда визу сделаю, буду этим, конечно, пользоваться. Пока с этим, увы, плохо дело. У меня еще прописка московская, местные консульства визу не выдают.

О транспорте и дорогах

- К сожалению, общественный транспорт в Калининграде мне трудно оценить - в основном передвигаюсь на машине. Хотя "Ласточки" из Светлогорска отлично летают. Несколько раз прибегал к услугам каршеринга - все работает. О калининградских дорогах могу сказать только одно - гуд! По сравнению с трассами средней полосы России, а я поездил по стране немало, это земля и небо. Замечательно, что построили Приморское кольцо и строят новую окружную Калининграда. Плохо, что вырубают придорожные деревья вдоль старых немецких дорог. Это фишка региона, самая настоящая достопримечательность, вам любой москвич так скажет. Да и не только москвич.

Про изюминку области

- Вообще фишка области - это немецкое прошлое, то что еще осталось. Думаете почему сейчас туристы повалили? Только поэтому. Такого в других регионах нет. И в Москве, кстати, этого нет. А здесь - немного сюрреалистическое сочетание немецкого и советского, в этом есть особое очарование. К сожалению, немецкое прошлое, как мне показалось, здесь не ценят. Борются с германизацией (смеется). А я вам приведу пример из Турции. Возьмем Стамбул. Какое отношение современные жители Стамбула имеют к тем, кто строил Святую Софию? К жителям византийского Константинополя? Никакого. Но тем не менее отношение там к византийским памятникам, доставшимся, к слову, от врагов, совсем другое, чем у нас здесь. Древнегреческие слова на зданиях не затирают, например. Я был в Стамбуле с разницей в десять лет и заметил большие изменения к лучшему. В центре города там недавно обнаружили очередную цистерну (средневековое сооружение для хранения воды - Ред.). Ну, подумаешь, могли бы закопать и все. Но эту цистерну откопали, очистили, подреставрировали, построили над ней стеклянный куб и сделали бесплатный вход. Красота? Красота! Заходишь и наслаждаешься творением рук человеческих, сделанным полторы тысячи лет назад. А в Калининграде, помню, откопали подвалы масонской ложи на Нижнем озере, а потом все засыпали. Никому не нужно. Это плохо, конечно.

Про культурное наследие

- В Калининградской области множество старинных памятников. Очень крутых! Одна из больших ошибок - это то, что РПЦ отдали все средневековые кирхи и замки. РПЦ хороший хозяин в тех местах, где есть люди, где есть приход и церковь готова тратить на это деньги. Но в поселке, где живет 20 человек и стоит кирха XIV века и при этом она полуразрушена, естественно у РПЦ нет желания делать приход и тратить деньги. Это логично. Но есть радикальный ход - запретить РПЦ строить новые храмы, пока они не отреставрируют старые, которые у них в собственности, которые им были переданы. Это касается и большой России, где огромное число заброшенных православных церквей. Чудесные церкви в ужасном состоянии стоят со времен войны...

Состояние исторических памятников не может не расстраивать. Так выглядит кирха в поселке Большие Бережки.Фото: Иван МАРКОВ

Вообще, я считаю, нужно с объектами старины немножко по-другому обращаться. Если нет средств, а их как известно, никогда нет, не надо полностью восстанавливать. Надо "заморозить", укрепить руины и сделать красивый памятник. В центре Ганновера стоит церковь, которая после налета во время Второй Мировой была в том же состоянии, что и Кафедральный собор в Калининграде до реставрации. Одни стены и башня. Башня сейчас восстановлена, а хор - просто площадка и памятный знак. И ночью красивая подсветка. В Калининградской области много кирх, которые могли бы выглядеть так же.

Про цены

- Калининградской области не повезло с санкциями, вернее, с контрсанкциями, которые ввело наше государство. Мне сейчас в местных магазинах скучно: ассортимент гораздо хуже, чем в Москве, хотя 10 лет назад, когда я приезжал в Калининград, все было ровно наоборот. И речь не о деликатесах каких-нибудь, а о ряде товаров повседневного спроса. Особенно это заметно в ассортименте овощей и зелени. При этом стоимость одних и тех же продуктов здесь в раза полтора выше, чем в Москве. Я такое видел только на Сахалине и Камчатке, но там и зарплаты гораздо выше, чем в Калининградской области.

С ценами вообще интересно. Честно говоря, мне непонятно, почему яблоки и помидоры, выращенные по нашу сторону границы стоят дороже, чем такие же яблоки и помидоры, выращенные в соседней Польше, на расстоянии 60 километров. Либо кто-то слишком много закладывает, либо... что-то надо менять (смеется). Как одна и та же земля может давать товар по разной цене? Была, помню, тут история с местными помидорами, выращенными в теплице под Гвардейском. Когда эти помидоры только появились, когда там не было газа, предприниматели высокие цены обосновывали тем, что теплицы приходится отапливать электричеством. Но газ подвели, а помидоры не подешевели. Но все равно приходится их покупать, потому что вкусные.

Немногие туристы знают, что раньше это здание на Ленинском проспекте было невзрачной хрущевкой.Фото: Денис ТАРАСЕНКО

Любимые места

- Люблю Гвардейск, где родился и лето проводил. В детстве замок Тапиау, пока не построили новый дом, был виден мне из окна. Правдинск нравится, там пускают на башню церкви и оттуда совершенно замечательный вид на окрестности. Зеленоградск очень похорошел при Антоне Андреевиче. И я это без иронии говорю. Пешеходные улицы, красивые фасады... Боялся, что там что-то переделают, но, к счастью, пронесло. Ленинский проспект мне еще нравится, потому что раньше были ужасные хрущевки, а сейчас вполне ничего. Мой друг как-то приезжал, говорил: "Я же читал, что весь центр Кенигсберга разрушили, а тут...". Он не знал, что это хрущевки и не узнал бы, если бы я ему не сказал.