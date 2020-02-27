Литва шантажирует: «Стоп-сигнал» для калининградского транзита

Буквально на днях калининградцев «обрадовали» сообщением из Литвы. Наш восточный сосед заявил, ни много ни мало, о возможном прекращении транзита между «большой Россией» и ее эксклавом на Балтике. У этой проблемы имеется своя предыстория.

При вступлении Литвы в Европейский союз последний договорился с РФ о сохранении железнодорожного сообщения ее «материковой» части с самой западной областью через территорию вновь образованного лимитрофа. Согласно этому соглашению, россияне в Калининград и обратно путешествуют по литовской части шенгенской зоны в упрощенном порядке, получая соответствующие документы от сотрудников консульской службы Lietuvos Respublika прямо в поезде. На работу тамошних чиновников ЕС ассигновал из своего бюджета необходимые суммы. Они-то и стали сегодня камнем преткновения.

Как любят говорить наши заокеанские «партнеры», ничего личного – только бизнес! Просто литовцам стало невозможно делать вид, будто «проблемы 2020» для них по-прежнему не существует. С этого года Евросоюз планово урезает программу помощи своим недоразвитым членам из Восточной Европы. Что Литва воспринимает особенно болезненно, понимая, что при таком раскладе национальной экономике грозит кирдык. И вот, дабы не откинуть лапы, этот «прибалтийский тигр» начинает борьбу за выживание в виде отчаянного торга.

На калининградский транзит Еврокомиссия и председатель Совета Европы Чарльз Мишель предложили выделить 139 млн евро. Литовцы убеждают, что этого катастрофически мало.

- Литва добросовестно реализует соглашение между Россией и ЕС, но сокращение доли многолетних финансовых перспектив для нас затруднит реализацию транзитной схемы и, проще говоря, возможности граждан Российской Федерации ездить в Калининград и обратно, - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс информагентству BNS.

Непосредственно перед этим литовский президент также сообщил, что будет требовать «надлежащего финансирования» для калининградской программы, однако заверил: «Литва будет поступать ответственно».

- Литва не такая богатая страна, чтобы финансировать на свои собственные средства общие потребности ЕС, - пожаловался Гитанас Науседа.

Другое местное масс-медиа – Delfi со ссылкой на свои неназванные источники сообщило, что Литву в этом случае устроили бы 215 млн евро. И если запрошенная сумма не будет гарантирована, то калининградский транзит вполне может продлиться не весь год, а, скажем, только 9 месяцев.

В Калининграде плохо прикрытый литовский шантаж воспринимают, если можно так выразиться, «осторожно-настороженно». Руководитель правительственного Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова сообщила о намерении наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

- Не думаю, что пока угрозу прекращения транзита можно считать реальной, - считает известный калининградский политолог Александр Носович. – Понятно, что у литовских политиков сейчас истерика по поводу снятия с дотаций ЕС. Но они все же должны просчитывать возможные риски. Ведь в случае принятия такого решения Литва попадет под двойной удар со стороны Евросоюза и России. Спектр возможностей для воздействия у них весьма широк, в зависимости от того, до чего в итоге дойдет.

И еще. Как-то очень уж кстати пришелся транзитный вопрос в преддверии грандиозных учений НАТО «Defender Europe», активная фаза которых начнется в апреле. Вполне возможно, это просто совпадение, но поразмышлять тут есть над чем.