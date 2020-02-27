Калининградец верхом на полупони бросился за грабителем. И задержал его!

Забавная криминальная история произошла накануне возле Северного вокзала в центре Калининграда. 18-летний калининградец Денис Шипилов скучал вместе со своим полупони (помесь лошади и пони) по кличке Нинель. Туристов, желающих покататься на лошадке, в этот день было немного - погода не задалась с самого утра. Но вскоре покататься пришлось самому Денису, причем не просто покататься, а промчаться на коне, как доблестному кавалеристу маршала Буденного.

- Я увидел, как из торгового центра вылетел мужик, за ним - женщина. "Стой", - кричит она, - отдай мой телефон"! - рассказывает Денис. - Ну, я быстро запрыгиваю на спину Нинель, на автомате набираю номер полиции и - за грабителем.

"Не раздумывая, бросился за грабителем", - рассказывает Денис.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Видя, что за ним устремилась Первая конная, воришка бросился во дворы. Думал, по узким тропинкам полупони не пройдет. Но не тут-то было! Вы не знаете ту полупони! Нинель, словно легендарный Буцефал - любимый конь Александра Македонского, - перескакивала через заборчики и заборы, ловко петляла между стен домов. Вор бежал быстро, но Нинель с гикающим Денисом Шипиловым на спине не отставали. В результате загнали негодяя в темный угол, а тут и оперативники подоспели. Вор был задержан. В кармане его куртки лежал похищенный телефон.

- Я бы точно убежал, я в школе легкой атлетикой занимался, у меня почти КМС по бегу, но эта лошадка оказалась уж слишком резвой, - говорил расстроенный вор, когда на его запястьях щелкнули наручники.

Оказалось, что грабителя уже искали. Как сообщили в полиции, днем ранее злоумышленник совершил похожее преступление – в Московском районе Калининграда похитил у продавца магазина смартфон и снял посредством онлайн-приложения банка деньги со счета. Ущерб тогда превысил 10 тысяч рублей.

За день до этого злоумышленник совершил аналогичное преступление.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полицейские от всей души поблагодарили Дениса Шипилова и его быстроногую Нинель за оказанную помощь.

- Гражданин не только незамедлительно сообщил в полицию о произошедшем грабеже, но и преследовал убегавшего подозреваемого, одновременно сообщая о его местонахождении в дежурную часть. Мы благодарим Дениса Шипилова за то что он не остался в стороне от чужой беды. И хотим напомнить гражданам, если в отношении вас было совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщайте об этом в полицию, - сказал командир роты патрульно-постовой службы Максим Михалев.

Кроме слов благодарности Дениса наградили крепким полицейским рукопожатием, но и Нинель не обделили - она получила в подарок сочную морковку.