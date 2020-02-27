Калининградцам предлагают выбрать общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году

В пятницу и субботу, 28 и 29 февраля 2020 года калининградцев приглашают выбрать общественную территорию, которую благоустроят по муниципальной программе «Формирование современной городской среды. На первом этапе выборы проходили онлайн, на сайте администрации города. В голосовании приняли участие около семи тысяч человек, выведя в лидеры три территории: бульвар Л. Иванихиной, парковую зону на ул. Яналова - ул. Каштановая аллея и сквер по ул. Алданской. За одно из этих мест теперь надо проголосовать в живую, заглянув в ближайший МФЦ, дом культуры или библиотеку.

Мэрия: Судя по звонкам горожан, желающих принять участие в выборах много 00:00 00:00

В программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" выяснили, кто сможет голосовать, куда приходить и зачем это делать.

- Мы учли замечания прошлых лет и увеличили количество пунктов, а также добавили выходной день для голосования, - рассказал председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов. - Выразить свое мнение сможет каждый калининградец старше 14 лет, с собой нужно иметь паспорт с пропиской в Калининградской области. Итоги выборов будут озвучены второго марта, а благоустраивать выбранную территорию начнем в 2022 году.

На предыдущих голосованиях самыми активными были жители Московского района, и в этом году их бульвар Иванихиной снова лидирует после онлайн-голосования.

- Я здесь родился, живу, и сам проект сквера достаточно хороший, - говорит Роман Тезиков, создатель сообщества "Балтрайон". - В данный момент там нет… ну вообще ничего. Грязь, паркуются машины — даже газона нет.

Представительница инициативной группы "Право на город", социолог Анна Алимпиева ставит под сомнение логику «у нас тут нет дорожек, сделайте как-нибудь»:

- Должны учитываться объективные потребности горожан. Каким образом территории попадают в этот список? Почему фактически в момент включения отсутствует голос гражданина? Проекты не первой свежести, как они создавались? Общественное участие напрочь отсутствовало, - говорит Алимпиева.

Вместе с этим, Анна призывает ни в коем случае не голосовать за парковую зону на Яналова - Каштановой аллее. По ее словам, местные жители, рассмотрев проект, опасаются массовой вырубки деревьев на этой территории.

- И главное: когда (и если) ваш проект победит, вы должны сделать все, чтобы проконтролировать реализацию! Потому что у нас был ужасный этап реконструкции Нижнего озера, катастрофический пример Летнего озера, где покалечили деревья и забетонировали места, где горожане загорали десятилетиями. Подрядчики могут уничтожить то, к чему прикасаться не должны, - говорит Алимпиева.

А вот жители Московского района обновленным Летним озером в целом довольны. Жалуются больше на износ покрытия, закрывшиеся биотуалеты и переполненные мусорные баки.

- На Летнем озере людей стало гораздо больше, а следом появился мелкий бизнес. Раньше за кофе надо было идти до супермаркета, а сейчас можно его купить прямо у озера. Есть прокат электросамокатов, - говорит урбанист Илья Абросимов. - А вот следить за работой подрядчика действительно придется. Потому что в некоторых проектах мы не отстаем от Сингапура, а вот реализация хромает. Надо будет ходить на объект, делать фото и отправлять замечания в мэрию.

КОНКРЕТНО

Итак, вы решили сходить на голосование? Вот адреса, по которым вас ждут в пятницу и субботу:

28 февраля: МФЦ на пл. Победы, 1 - с 8:30 до 19:30 МФЦ на ул. Челнокова, 11 - с 9:00 до 19:30 ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111 - с 9:00 до 19:00 ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1 - с 9:00 до 19:00 ДТДиМ «Янтарь», ул. Судостроительная, 2 - с 9:00 до 19:00 Библиотека №8 мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1 - с 10:00 до 19:00

29 февраля: МФЦ на пл. Победы, 1 - с 8:30 до 17:00 МФЦ на ул. Челнокова, 11 - с 9:00 до 18:00 ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111 - с 9:00 до 17:00 ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1 - с 9:00 до 17:00 ДТДиМ «Янтарь», ул. Судостроительная, 2 - с 9:00 до 17:00 Библиотека №8 мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1 - с 11:00 до 17:00

А полный эфир программы «Говорит Калининград» о благоустройстве слушайте ЗДЕСЬ.