Калининградка, живущая в охваченном коронавирусом Китае: Трупов на улице не видели, сейчас сидим на карантине

Калининградцы Мария Усольцева (23 года) и Алексей Никитин (26 лет) (фамилии обоих героев изменены по их просьбе – Ред.) в китайский город Нинбо, провинция Чжэцзян, прибыли 3 октября прошлого года. В этой долгосрочной поездке они собирались совместить приятное с полезным: пожить в необычной стране и заработать на учебу. Маша планирует учиться в Чехии, а Алексей - в Австрии.

В Китае они собирались перезимовать и остаться там до июля, поэтому, когда срок полученной визы подошел к концу, ребята улетели продлевать документы во Владивосток. Вернулись они в самый разгар эпидемии – 16 февраля.

Мария надеется, что эпидемия коронавируса скоро пойдет на спад.

Остаться нельзя вернуться

- Когда возвращались, уже в курсе были, что коронавирус стремительно летит по стране?

- Да, - отвечает Маша, - но мы заранее купили билеты и думали, что когда вернемся, уже на спад пойдет. И в первый наш прилет, и сейчас наш путь лежал через Шанхай, и вот это как будто два разных города.

- Первый - оживленный, второй - полупустой? Так?

- Да, именно! Первый раз прилетали ночью, но людей было полно. Когда проходили миграционный контроль, работало около 10 стоек, очереди, полно иностранцев. А во второй раз мы прилетели днем: рейсов мало, самолеты, в основном, китайские. Мы - единственные иностранцы, работала одна стойка. Еще обычно на контроле что-то спрашивают: цель визита, как долго собираетесь пробыть... у всех всегда что-то да спрашивают. Но в этот раз – ничего.

- А вы не боялись возвращаться? Или ты считаешь, что это искусственная паника?

- Думаю, что многие как раз таки устали от паники. Сами китайцы, по моим наблюдениям, достаточно спокойные ребята. Я, скорее, вижу, что им грустно, и они ждут, когда все пойдет на спад. Больше паники я наблюдала в некоторых российских новостях и старалась обходить их стороной. А вообще мы долго обсуждали, возвращаться ли. Но у нас выхода особого не было: в Китае остались наши вещи, некоторые документы (самые главные мы, конечно, взяли с собой, но все же), а во Владивостоке долго оставаться бы не получилось. Я каждый день мониторила статистику, читала отчеты в группе «Байки лаовая» ВКонтакте (лаоваями китайцы называют иностранцев, плохо понимающих по-китайски – Ред.), там как-то очень взвешенно все подается. Меня, конечно, не очень радует тот факт, что наша провинция на 4-м месте по количеству зараженных, но это и не в Хубэй возвращаться все-таки.

Для курьеров в Шанхае маски строго обязательны.

Средствами профилактики закупились во Владивостоке

Мария также рассказала, что незадолго до возвращения нашла инстаграм одной девушки, которая была вынуждена вернуться в Ухань до того, как его закрыли. Та девушка каждый день выкладывала сторис о том, как живет город. По ее рассказам, в Ухане более-менее спокойно, и люди замертво на улицах не падают.

- И я думала тогда: «Ну, раз в городе, который стал очагом, жизнь продолжается, то у нас, в пригороде Нинбо (провинция Чжэцзян - Ред.), тем более все будет нормально». Перед тем, как поехать, мы подготовились: накупили масок, перчатки одноразовые купили, гель типа оксолиновой мази, дезинфицирующее мыло для рук. Может, это и мелочи, но они как-то позволяли чувствовать себя спокойнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Мария также отметила, что прямых рейсов из Владивостока в Шанхай не было, поэтому лететь ребятам пришлось через японскую Осаку.

- Аэропорт Осаки был частично закрыт: в транзитную зону так просто не пройти, надо доехать на электричке до другого терминала. Там крошечные японки измеряют температуру, проверяют билеты, кланяясь, отдают их двумя руками. То же самое они проделывают на посадке. Интересно, что с китайцами японцы общаются на английском, поэтому никто ничего не понимает.

"Без паники, просто ногу свело!"

Когда ребята прибыли в Шанхай, Маша, как она сама вспоминает, «привлекла ненужное внимание в центре города».

- В центре Шанхая было оживленно, но уже не так, как обычно. Со мной там приключилась дурацкая история прямо на главной улице - началась судорога пальцев на ноге. Из-за внезапности стало очень страшно и больно. Я согнулась пополам. А тут еще вторая нога решила присоединиться. Шок. Как это выглядит со стороны, на фоне всех фейковых видео о падающих из-за короновируса китайцев? Да, выглядит не очень. Все оборачиваются. Полицейские намереваются подойти, но я всем пытаюсь показать, что это просто судороги. Снимаю обувь, стою на холодной плитке. Боль отступает. Удивленных взглядов меньше не становится. Я поняла, что люди смотрят на меня и думают: «Так-так, а из-за чего это она так? Не связано ли это как-то с короновирусом». Как ни крути, а фейковые видео влияют на людей, тревожность какая-то все равно ощущается.

- А что за судорога у тебя была? Ты разобралась с этим?

- Да просто пальцы на ногах свело, из-за того, что много ходила и из-за стресса. Буду пить магний.

Когда ребята отправились покупать билеты в Нинбо, за полтора часа до выезда выяснилось, что почти все другие рейсы отменены. Оставался только один поезд, но билеты там были бизнес-класса. В вагоне пришлось заполнить анкету, в которой необходимо было написать, кто ты, где живешь, был ли в провинции Хубэй.

- Вокзал Нинбо выглядел удручающе: темно, унылые очереди на проверку температуры, люди в костюмах химзащиты, везде военные палатки, - продолжает Мария. - Проходишь тепловизор: если пикает один раз – нормально, начинает истошно гудеть, если температура чуть выше – на дополнительную проверку. На мне сирена начала выть в полную силу. Провели в палатку, дали градусник, но все оказалось в порядке – отпустили.

Из общественного транспорта – только такси

Когда ребята ловили такси до своего пригорода, они были десятыми в очереди. Дело в том, что кроме такси никакой общественный транспорт уже не ходил. Людей на улицах, кроме полицейских, также не было.

- Вы ощущали панику?

- В Шанхае - вообще нет, было спокойно. А вот в Нинбо - да, как-то очень невесело было. Просто Чжэцзян - четвертая провинция по количеству зараженных. Когда мы приехали в Нинбо, реально было ощущение, что люди спешат по домам, чтобы спрятаться от чего-то.

- У тебя нет ощущения, что вы попали в фильм-катастрофу? Со стороны это выглядит именно так.

- Ну, вот на вокзале в Нинбо было такое ощущение, потому что очень уж мрачно было. Там – да, но я понимаю, что это место скопления людей, и контролируют там особенно жестко. Еще, наверное, было такое чувство, когда мы приехали на вокзал в Шанхае и увидели табло с отмененными рейсами. Это выглядело жутковато, да. Но конкретно в Шанхае, на улицах в центре было спокойно, люди гуляли. Да, их было меньше, чем обычно, но они также и по магазинам ходили, и что-то ели, и смеялись. Хотя половина магазинов и кафе были закрыты, это расстраивало, конечно.

На вокзале города Нинбо довольно безлюдно.

14 суток на домашнем карантине

- Ты говорила, что вы сейчас на карантине. Расскажи, как это происходит, и как вас туда отправили.

- Наша знакомая китаянка, которая помогает нам тут со всякими бытовыми вопросами (квитанции оплачивать, например), спросила, когда мы возвращаемся из Владивостока. Мы ответили, и она сказала, что по правилам мы должны будем отсидеть 14 суток на карантине. Я уже знала об этом, потому что в русских чатах ребята писали, что иностранцы, которые откуда-либо возвращаются в те провинции, где много зараженных, должны посидеть на карантине. Так вот, наша знакомая предупредила главу администрации компаунда (комплекс жилых домов c собственной развитой инфраструктурой – Ред.), что мы приедем, чтобы нас пропустили и проконтролировали, что мы дома сидим. Мы приехали на такси почти ночью. Утром написали нашей знакомой список продуктов, кто-то из администрации нам их принес. Это было так: он постучал, поставил перед дверью пакет и отошел. Сфотографировал нас - мол, доставил. Потом пришли две женщины, тоже в масках. Дали нам документы, там наши имена и даты. Объяснили, в какое время они будут приходить и измерять температуру. Сразу же измерили ее градусником, который вставляется в ухо, и ушли. У нас на двери они повесили розовую бумажку - мол, тут карантин. При этом все, кто приходят, очень доброжелательные, видно, что им самим как-то странно и забавно от того, что тут какие-то иностранцы на карантине сидят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

До начала эпидемии, по словам Марии, на территорию любого компаунда мог пройти любой человек. Нельзя было только въезжать автомобилям. Но когда вирус начал распространяться, пускать внутрь стали только тех, кто в этом компаунде живет.

- Вы в этом жилом комплексе единственные иностранцы?

- Да, но в этом пригороде, насколько я знаю, есть еще иностранцев человек пять. Больше не видела. В нашем пригороде, кажется, жизнь продолжается: у меня широкий обзор из окна, это самый центр. И я вижу, что автобусы ходят, людей достаточно много, даже вот полчаса назад кто-то фейерверк запускал. То есть, мне кажется, конкретно тут безопасно и спокойно.

- Какие средства профилактики советуют использовать власти вашей провинции?

- Вообще, как я поняла, власти всех провинций говорят одно и то же: мойте руки, проветривайте помещения, носите маски, избегайте мест скопления людей. Когда это все только началось, нам присылали смс-ки с этими правилами. И там, помимо этого, были такие пункты как «не поддавайтесь панике», «не верьте слухам», «верьте науке». В шанхайском метро по телевизору крутят ролики с правилами: маски носите, мойте руки, вот это вот все.

Обычный карантинный паек.

"Если ситуация будет ухудшаться - уедем"

- А ты видела хоть один труп на улице? Как показывают в новостях?

- Нет, ничего такого не было. Китайские новости не смотрю, у нас нет кабельного дома. Но, насколько я знаю, по всяким видео из китайских групп ВКонтакте, по новостям много говорят про работу врачей, публикуются всякие видео, пробивающие на слезу (типа «Ухань, мы с тобой»), были видео, где человек не хочет садиться на карантин, а его заставляют. Наверное, я бы больше смогла рассказать, если бы знала китайский.

- Вы надеетесь, что ситуация со временем сама рассосется?

- Да, очень хотелось бы. Но если мы поймем, что ситуация ухудшается, уедем. Просто конкретно сейчас была мотивация вернуться, чтобы забрать вещи. Пока тут, а там посмотрим.

- Что может спровоцировать ваш отъезд?

- Думаю, резкий скачок числа заболевших. Пока статистика, конечно, не радует, но есть положительные новости: количество выздоровевших растет, во многих провинциях количество заболевших не увеличивается. Это дает надежду. К тому же, многие компании снова начинают работу (конечно, офисы дезинфицируют, все в масках, но все же). А у нас на работе каникулы продлили до 1 марта.

- Неужели вы с Алексеем не могли найти работу поближе? – пытаюсь поддеть Марию.

- Есть, но просто здесь классный опыт, и платят хорошо. Опыт оказался прямо бесценным, - смеется Мария.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

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