Мусор по-честному: бизнес оплатит переработку отходов

Население ежегодно платит 182 миллиарда рублей за вывоз отходов, в то время как производители - предприятия расходуют на услугу только около 2,2 миллиарда. Но скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Депутат Госдумы Александр Фокин придумал, как запустить в России переработку вторсырья. Он внес в нижнюю палату законопроект, согласно которому вводится стопроцентный экосбор с производителей упаковки. Такая норма уже получила поддержку в Минприроды и Минэкономразвития и может вступить в силу до конца года.

Как известно, одной из задач нацпроекта «Экология» является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ее стоимость оценивается почти в 300 миллиардов рублей, а появиться данная система должна до конца 2024 года. Вот только пока денег на нее категорически не хватает: при планах привлечения в проект 36,4 миллиарда внебюджетных средств государству удается взимать с предприятий лишь 2,2 миллиарда. При этом, что выглядит особенно несправедливо, население ежегодно платит за вывоз мусора в 80 раз больше – 182 миллиарда.

Исправить положение дел Александр Фокин рассчитывает с помощью экосбора с определенного круга производителей. Как объясняет депутат, «половина объема нашего мусорного ведра – вторсырье: пластик, стекло или бумага, которые можно легко перерабатывать». Однако пока они не утилизируются, банально отправляясь на свалки и нанося ущерб экологии.

Но если дать тем 4,5 тыс. предприятий, которые выпускают упаковку, экономический стимул развивать ее производство из вторсырья, то и количество отходов сократится примерно вдвое.

- В Германии, например, упаковка для яиц перерабатывается 10-12 раз. В РФ эту ячейку для яиц, этот картон, мы просто выбрасываем. Для повторного изготовления такой же упаковки надо покупать первичную целлюлозу, она в 3-4 раза дороже, чем если ее сделать из вторсырья, - рассказал Business FM Александр Фокин.

- Сегодня объем переработки маленький. Нет вторсырья, нет стимулов. Между тем переработка - выгодный, а самое главное - востребованный бизнес, — считает президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов.

Вот только согласно статистике сегодня Россия утилизирует не более 7% отходов, хотя упомянутый нацпроект «Экология» ставит цель выхода на уровень в 36% за ближайшую пятилетку. Достичь желаемого показателя можно через раздельный сбор мусора, для чего требуется соответствующее финансирование. В Калининграде, напомним, контейнеры для отсортированного мусора (пластика, металла, бумаги) пока установлены на 60 контейнерных площадках. Возможностью раздельного сбора уже в этом году могут воспользоваться около 55 тысяч калининградцев.

Депутат уверен: альтернативы такому решению просто нет.

- Мы либо утонем в мусоре, либо начнем собирать деньги. Эти средства запустят процесс раздельного сбора мусора для выделения вторсырья и последующей переработки, - рассуждает законодатель.

По предварительным расчетам, за год экосбор будет приносить нацпроекту 33 млрд рублей, что сопоставимо с запланированными инвестициями. И, главное, логично, ведь за утилизацию упаковки будет платить тот, кто ее и производит, а не потребитель.

- Бизнес-сообщество заинтересовано в принятии законопроекта Фокина, поскольку для нас использование вторичной упаковки дешевле, а по качеству она не уступает новой таре. Так что с точки зрения конечных затрат на производство – это выгодно, - сказала на пресс-конференции, посвященной законопроекту Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever. В качестве личного примера отношения ко вторичной переработке упаковки Бахтина добавила, что отказывается от услуг компаний по доставке воды, если они не забирают пластиковую тару на переработку.

Кстати, потребители даже извлекут выгоду из принятия законопроекта. В течение ближайших двух лет должна появиться не только индустрия по переработке отходов, но и товары в более дешевой упаковке, сделанной из утилизированного вторсырья. Более того, расходы населения на вывоз мусора сократятся, поскольку половину этих трат возьмут на себя производители тары.