Прорыв из осажденного Кёнигсберга обошелся немцам в 10 тысяч жизней

Проблемы и заботы

Начиная с 17 февраля, еще остававшиеся на Земландском полуострове немецкие войска начали готовить наступление на блокированный Кёнигсберг. Предполагалось пробить коридор между столицей Восточной Пруссии и городом Пиллау, порт которого намеревались использовать для эвакуации скопившегося в городе гражданского населения, а также пополнения изрядно поредевших в последних боях частей кёнигсбергского гарнизона. В целях облегчить выполнение поставленной задачи планировался и одновременный встречный удар со стороны крепости.

Как признавал потом комендант Кёнигсберга Отто Ляш, это была последняя и единственная возможность хотя бы на время обеспечить сообщение города с фатерляндом. Дело было чрезвычайно рискованное, обещавшее успех лишь при условии, что все приготовления немцев останутся тайной для советского командования. Поэтому все делалось в обстановке чрезвычайной секретности. Наступать предполагалось в направлении поселка Метгеттен (современный поселок имени Космодемьянского). Во-первых, это был кратчайший путь к Пиллау. Во-вторых, в этом районе проходили две важнейшие магистрали – железная дорога и автомобильное шоссе. Наконец, удар приходился в стык 43-й и 39-й советских армий, что было в полном соответствии с законами тактики. Плюс ко всему, 3-й Белорусский фронт неожиданно оказался обезглавлен: 18 февраля от разрыва случайного снаряда погиб его командующий генерал-полковник Черняховский. Принявший командование маршал Василевский еще не успел досконально ознакомиться с текущей обстановкой.

Особые надежды немцы возлагали на возникшие у противника организационные трудности. «…русское командование, разумеется, отдавало себе отчет в том, что наша попытка восстановить связь между Кёнигсбергом и Пиллау не включена, - писал позже в своих мемуарах Ляш. - В этом районе находились соединения 39-й армии под командованием генерал-лейтенанта Людникова. В трофейных документах, добытых во время наступления, говорилось, что при проверке боеготовности были выявлены грубые нарушения. Дисциплина в войсках слаба, сержантский состав занимается пьянством и мародерством, транспортные средства загружены трофейным тряпьем. У русского командования были, следовательно, свои проблемы и заботы».

Фактор внезапности

Превосходно в смысле скрытности (тут надо отдать немцем должное) подготовленное вражеское наступление стало неожиданностью для наших военачальников. Тем более, немцы всего на сутки упредили намеченный удар по группировке «Земланд» - для советского наступления почти все уже было готово.

Соотношение сил оказалось следующим. В составе обеих советских армий, на которые пришелся удар, было примерно 16 стрелковых дивизий и более 100 танков и самоходных артустановок. Со стороны Кёнигсберга на них наступали две пехотные и одна танковая (около 40 боевых машин) немецкие дивизии, навстречу которым со стороны Пиллау двигались три пехотные дивизии, поддерживаемые тяжелым танковым батальоном из примерно 20 и тремя ротами штурмовых орудий (до 40 единиц в общей сложности). Исходя из того, что средняя численность советской стрелковой дивизии на этот момент равнялась от 3-3,5 тысячи человек, а немецкой – от 5 до -5,5 тысячи, соотношение в живой силе можете рассчитать сами. У наших было подавляющее превосходство в артиллерии и авиации, зато немцев с моря поддерживала артиллерия крейсера «Адмирал Шеер» и двух эсминцев. Утром 19 февраля в результате мощной атаки, понеся значительные потери, немцы овладели Метгеттеном. На следующие сутки в наступление пошла танковая дивизия, которой удалось прорвать фронт и соединиться с земландской группировкой. После этого немцы попытались продвинуться на восток, чтобы занять господствующие высоты, но это у них не получилось. Тем не менее, по железной дороге, невзирая на артобстрел, сразу же начали перебрасывать беженцев и раненых в Пиллау и подкрепления – в Кёнигсберг. Активно задействовали и шоссе, скрытое от глаз советских артиллерийских наблюдателей.

Необходимые выводы сделали

Начиная с 25 февраля, немецкие попытки продолжать наступление свелись к действиям мелких групп автоматчиков, поддерживаемых двумя-тремя танками. За неделю противнику удалось продвинуться на 4, 5 - 5 километров, обеспечив коридор шириной 3 - 4 километра. Несколько южнее, от Фишхаузена (теперь Приморск) в Кёнигсбергу, вдоль самого берега полуострова действовал такой же, шириной от 5 до 9 километров. Такое положение сохранялось вплоть до начала апреля, когда Кёнигсберг был, наконец, окончательно блокирован.

Прорыв, обошедшийся в 10 тысяч убитых (по советским данным), удался немцам сразу по нескольким причинам. Прежде всего, сыграл роль фактор внезапности. Кроме того, советские войска сражу же понесли большие потери в артиллерии, которая в преддверие наступления была придвинута к переднему краю. Неожиданным было и то, что немцы предпочитали ранее нехарактерную для них тактику ночных атак, чтобы снизить потери от артогня. Оставляло желать лучшего и взаимодействие наших подразделений.

Как бы то ни было, необходимые выводы по результатам этих боев командование Красной армии сделало. Был упразднен 1-й Прибалтийский фронт, его бывшего командира – Ивана Баграмяна назначили заместителем маршала Василевского, получившего под начало всю группировку советских войск в этом районе. Взятие Пиллау отложили на потом, сосредоточив все усилия на подготовке штурма Кёнигсберга.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Из сводок Совинформбюро за 19-25 апреля 1945 года

В течение 19 февраля на Земландском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из города Кёнигсберга на запад

В течение 20 февраля наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, пробиться в направлении Пиллау. Крупные силы немецкой пехоты, поддержанные танками, перешли в атаку. Весь день продолжались напряженные бои. На узком участке противник выпустил десятки тысяч снарядов и мин. Советские части, отбивая вражеские атаки, уничтожили более 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

В течение 21 февраля западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, и после упорных боев оставили несколько населенных пунктов. Немцы сосредоточили крупные силы пехоты и танков и бросают в бой все новые и новые части, не считаясь с огромными потерями в живой силе и технике. Только на участке одного нашего соединения за день уничтожено 1 600 немецких солдат и офицеров.

В течение 22 февраля ценой больших потерь в живой силе и технике противнику удалось потеснить наши части от северного побережья Кёнигсбергской бухты.

В течение 25 февраля северо-западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. На небольшом участке немцы бросили в бой крупные силы пехоты и танков. Ожесточенные бои продолжались весь день. Отбивая вражеские атаки, наши войска уничтожили до 2 тысяч немецких солдат и офицеров.