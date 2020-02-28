Зеленоградская «гребенка» не спасет пляж и опасна для отдыхающих

От косы до косы

- Евгений Михайлович, какие планы у вашей организации на этот год?

- Аварийно-восстановительные работы берегозащитных сооружений на побережье Светлогорского городского округа для ликвидации локальной чрезвычайной ситуации на набережной Светлогорска, строительство комплекса берегозащитных сооружений в Куликово, реализация проекта по реконструкции комплекса берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска. Стоимость реконструкции объекта составляет около 400 миллионов рублей, из них 77 процентов - средства федерального бюджета. В областном бюджете на берегоукрепление предусмотрено 101 миллион 428 тысяч рублей.

- На каких участках берег разрушается быстрее и больше всего?

- У поселка Коса на Балтийской косе, в районе очистных сооружений в Янтарном, западнее санатория «Янтарный берег» - от спуска с улицы Московской до границы этого санатория в Светлогорске, на мысе Гвардейский у выхода коллекторов ОКОС, в районе ветропарка в Куликово, на западном побережье Зеленоградска, на корне Куршской косы, в северной части поселка Лесной на Куршской косе, а также у поселка Ушаково.

- Будете намывать пляжи в Светлогорске?

- Планируется разработка и реализация проектов по строительству пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжей на участках Отрадное –Светлогорск, от Светлогорска до Пионерского, в Пионерском, от мыса Гвардейский до реки Алейка, в Зеленоградске и корне Куршской косы, а также от Филино до поселка Приморье. К 2023-2024 году от речки Светлогорки до Отрадного должен появиться пляж, шириной до 70 метров, высотой до двух с половиной метров и общей протяженностью 4, 5 километра.

Евгений Бурнашов.Фото: Ольга Гончарова

Наука и жизнь

- Как строятся ваши отношения с научным сообществом?

- При региональном министерстве строительства и ЖКХ работает научно-экспертный совет по вопросам защиты побережья, куда входят ученые и специалисты из МГУ, БФУ, Всероссийского научно-исследовательского геологического института, Института океанологии РАН, КГТУ, Сочинского госуниверситета и другие. По их рекомендациям принимаются решения о необходимости корректировки не только конкретных проектов, но также о необходимость включения и параметры объектов берегозащиты в Концепцию развития комплексной системы защиты побережья нашей области.

- Насколько эффективно буны удерживают песок у нового променада в Светлогорске?

- Это будет определено в конце года. Мониторинг за параметрами пляжей в системах бун в Зеленоградске и Пионерском показывает увеличение ширины пляжей на 20-30 процентов. Параллельный ряд деревянных свай в Светлогорске, не является буной. Это проницаемый волногаситель. Он выполняет одновременно несколько задач: защита променада, удержание дороги для спецтехники, накопление пляжа между собой и променадом. Ряд свай на 50 процентов проницаем, отбойный эффект во время сильного волнения значительно снижен, волны почти не отражаются обратно. Перпендикулярные буны, напротив практически непроницаемы, что позволяет удерживать и накапливать песчаные наносы при подходящем под углом волнении. Система бун будет дополнительно оказывать удерживающий эффект при реализации проекта по намыву искусственного пляжа в Светлогорске.

- Практика показала несостоятельность бетонных стенок-опоясок, тетраподов, автопокрышек, габионов и железобетонных свай. Глухие променады также ведут к размыву побережья?

- Нужно понимать, что эти виды сооружений защищают не временный пляж, а ценный постоянный берег, где есть инфраструктура, инженерные сети, жилая застройка и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов. В условиях острого дефицита наносов эти сооружения порой являются единственным способом сохранить берег. Но при этом такие сооружения снижают поступления наносов в прибрежную зону, что приводит к сокращению пляжей.

Примерно так будет выглядеть волнолом-гребенка.Фото: Администрация Зеленоградска

Неэффективный вариант

- Будете ли внедрять технологию «гибкого волнолома»?

- Технология «гибкого волнолома» не регламентирована действующими строительными нормами и правилами, поэтому проект не сможет пройти госэкспертизу и не будет реализован. Мы предложили автору подготовить заявку на проведение необходимых научно-производственных работ на экспериментальном участке западнее Зеленоградска, направить ее для рассмотрения возможности финансирования по линии научных фондов и грантов.

- Власти Зеленоградска разрешили установить для сохранения пляжей волноломы «Гребенка». Как вы оцениваете этот эксперимент?

- По нашей предварительной оценке, данная конструкция слабоэффективна и небезопасна для отдыхающих. Научно-экспертный совет по защите побережья, рассмотрев этот проект, рекомендовал его доработать. На экспериментальной базе «Морские берега» в Сочи провели ряд экспериментов. Первый опыт показал низкую эффективность гашения волновой энергии - всего 10 процентов. В последующем конструкция волнолома совершенствовалась и были достигнуты лучшие показатели - 89 процентов. Но модель и параметры волнолома, который планируют установить в Зеленоградске, - это аналог самого первого варианта, эффективность ее будет низкой. Кроме того, в Зеленоградске песчаные берега. Мы считаем, что установка таких волноломов на песчаное дно приведет к скорому деформированию и проседанию конструкции. Вызывает опасение и то, что данный проект по работам в акватории Балтийского моря не имеет положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на водопользование. Конструкция может представлять опасность для отдыхающих во время купания в море при волнении более 3 баллов.

КОМПЕТЕНТНО

Вадим СИВКОВ, директор Атлантического отделения Института Океанологии РАН имени Ширшова, кандидат геолого-минералогических наук:

- Деградация морского побережья Калининградской области – это естественный процесс. Уровень Балтийского моря повышается последние 9 тысяч лет, а береговая часть суши разрушается. Северное побережье Самбийского полуострова и Куршская коса – это сообщающиеся сосуды. Даже если мы решим вопросы Самбийского полуострова, оденем берег в гранит, бетон, поставим буны, мы сохраним его и побережье курортных зон – Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, потеряем Куршскую косу. Природу не обмануть. Правда, есть вариант: подпитывать пляжи из источников, которые у нас есть. Это запасы песка в Балтийском море, их можно пустить на защиту пляжей. Мы нашли залежи на 5 миллионов «кубов», но «Балтберегозащите» сейчас необходимо уже 30 миллионов кубометров - вполне решаемая задача. Для этого надо провести оценку воздействия разработки подводных месторождений на окружающую среду. Можно использовать пески из вскрышных пород Янтарного комбината, можно покупать у литовцев и поляков, это уже вопрос экономики. Но имея источник, надо точно знать ключевые точки, учитывать направление ветров и морских течений и т.д. Это сложнейший процесс, требующий грамотного и четкого управления. Наш институт в состоянии помочь решить проблему с подпиткой пляжей.