20 тысяч «штыков» из-за океана: американцы решили поиграть в войнушку у границ Калининграда

В начале октября прошлого года Командование сухопутных войск армии США в Европе официально объявило, что с апреля по май 2020 года будет проведено учение DEFENDER-Europe 20 («Защитник Европы 20»). Это учение станет самым крупным развертыванием в Европе американских войск, базирующихся в континентальной части США, за последние почти 25 лет и третьим по масштабам военным учением на континенте с момента окончания «холодной войны». Всего в нем примет участие 37 тысяч американцев и их союзников.

Масштабная переброска

Что произойдет? В Европу по морю и по воздуху перебросят из США 20 тысяч военнослужащих (что эквивалентно по численности тяжелой дивизии) и 20 тысяч единиц военной техники и военного снаряжения. Еще около 13 тысяч единиц военной техники и военного снаряжения прибывшие американские войска получат из «Заблаговременно складированных запасов сухопутных войск (армии) США» в Бельгии и Германии. После окончания учения они будут возвращены обратно.

Кроме перебрасываемых из Америки войск в учении будут участвовать девять тысяч военнослужащих сухопутных войск, ВМС, ВВС и морской пехоты США, уже базирующихся в Европе, а также восемь тысяч военнослужащих из еще 17 стран НАТО и стран-партнеров НАТО (больше всего из Великобритании – две с половиной тысячи).

Развертывание сил и средств для участия в учении началось в феврале 2020 года. Передислокация войск и техники из европейских портов и аэропортов начнется в начале марта. Главным логистическим центром учений и основной страной, через которую пойдет военный транзит, станет Германия.

Проходить учение DEFENDER-Europe 20 будут на территориях десяти стран (Бельгии, Нидерландов, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чешской Республики, Италии и Грузии). Его эпицентром станет Польша, на земле которой в учении примет участие 20 тысяч американских военнослужащих, а также военнослужащие самой Польши (около двух тысяч) и других стран НАТО. При этом некоторые места базирования американцев в Польше будут находиться в 17-65 километрах от российской границы в Калининградской области. Это хорошо знакомый калининградцам город Бартошице, а также Моронг и Бемово-Писке.

Пять этапов

Учение будет состоять из пяти этапов. Первый этап будет включать в себя прием, передислокацию и интеграцию соединения размером с дивизию. На этом же этапе многие подразделения, включая бронетанковую бригаду из состава сухопутных войск Национальной гвардии штата Айдахо, получат военную технику и снаряжение со складов в Бельгии и Германии.

На втором этапе будут высажены воздушные десанты в Грузии, Латвии и Литве с целью отработки захвата и удержания районов во враждебных или потенциально враждебных зонах. В Грузии будут десантироваться многонациональные силы, в Литве – польские и американские десантники, в Латвии – американские десантники совместно с испанскими и итальянскими парашютистами.

Натовские маневры будут состоять из пяти этапов.Фото: Википедия

Третий этап будет представлять собой учение штаба дивизии, соединения и части которой разбросаны по континенту. Он пройдет в основном в Графенвёре (Германия). На нем будут отрабатываться новые технологии и концепции ведения боевых действий (прежде всего, так называемые многодоменные операции, ведущиеся одновременно на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве).

На четвертом этапе будут отработаны форсирование водной преграды в западной Польше на полигоне Дравско-Поморске, переброска сил из Польши в Прибалтику через Сувалкский коридор между Калининградской областью и Беларусью и получение военной техники и военного снаряжения с американских судов-складов, переброшенных к берегам Эстонии.

Пятый завершающий этап включит консолидацию сухопутных войск и их передислокацию для возвращения к местам постоянного базирования. Заявлено, что после окончания учений все 20 тысяч военнослужащих, прибывших в Европу, вернутся в США. Переброска войск к местам постоянной дислокации должна завершиться в июле 2020 года.

Учение DEFENDER-Europe 20 непосредственно взаимосвязано сценарием совместных действий, координированным командованием, взаимным обеспечением и общей партнерской средой еще с пятью учениями в Европе. Всего же параллельно с DEFENDER-Europe 20 в Европе пройдет еще 24 мероприятия оперативной и боевой подготовки. Общая численность участников этих мероприятий у границ России и Беларуси в этот период может составить до двухсот тысяч человек.

Этим масштабным учением американцы фактически возобновляют практику проводившихся в годы «холодной войны» учений REFORGER (Return of Forces to Germany – Возвращение войск в Германию), в ходе которых с 1969 по 1993 годы отрабатывалась быстрая переброска войск из США в ФРГ. В США и НАТО утверждают, что DEFENDER-Europe не связано с какой-либо конкретной страной и не направлено против России. Речь, мол, идет просто об отработке защиты вообще при различных кризисных сценариях. Однако в информационном бюллетене об учении открыто сказано, что «в будущем сухопутные войска должны быть готовы развернуться, сражаться и решительно победить любого близкого по силе противника». В Европе близкого США по силе противника, с которым можно столкнуться в конфликте высокой интенсивности, кроме нашей страны, как-то не просматривается.

Американцы могут и остаться

В чем состоит опасность подобных военных игр? Я далек от того, чтобы считать, что это учение и учения связанные с ним являются ширмой для развязывания войны именно сейчас. Но то, что речь идет о подготовке к войне в будущем (в связи с этим называется 2028 год) и именно против России – несомненно. Не стоит обманываться и якобы чисто оборонительным характером учения. На любых маневрах отрабатываются и оборонительные и наступательные операции, а обороняющиеся в итоге переходят в контрнаступление. Особенно настораживает фон, на котором разворачивается это действо – выход США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД), развертывание ядерных боеголовок малой мощности, предназначенных для использования в локальных конфликтах, на американских атомных ракетных подлодках, наращивание американского военного присутствия в Польше и масштабное перевооружение самой этой страны, публичное озвучивание наличия планов по прорыву ПВО Калининграда и даже по захвату Калининградской области, полеты американских стратегических бомбардировщиков у наших границ на Балтике с отработкой нанесения ударов по российской территории, которые приобрели системный характер, постоянный воздушный шпионаж у российских границ, развитие военно-транспортной инфраструктуры НАТО, ведущей в восточном направлении, растущие масштабы учений США и НАТО в Польше и Прибалтике и т.д. К тому же с учетом того, что Польша и страны Прибалтики регулярно призывают США и НАТО усилить военное присутствие на своих территориях и придать ему постоянный характер, нет никаких гарантий, что, несмотря на все заявления, хотя бы часть американских войск и вооружений не останется после завершения учения в Европе.

В связи с этим Россия воспринимает американское учение как возвращение ко временам «холодной войны», обостряющее безо всякой необходимости военно-политическую обстановку в регионе, и будет вынуждена реагировать соответствующе. Что может быть сделано (оговорюсь, что в данном случае я озвучиваю свои личные предположения как эксперта)?

Во-первых, замысел учения DEFENDER-Europe 20, его подготовка и проведение могут послужить источником ценной информации о намерениях и планах США и НАТО.

Во-вторых, на период проведения учения наверняка будет повышен уровень боевой готовности Единой региональной системы (ЕРС) ПВО России и Беларуси.

В-третьих, на время учения возможно наращивание российской авиационной группировки в Калининградской области.

В-четвертых, переброска американских войск через Атлантику даст хорошую возможность потренироваться экипажам российских атомных подводных лодок и самолетов Дальней и Морской авиации.

Не сомневаюсь, что Россией будут приняты и другие ответные меры, в том числе достаточно нетривиальные.

Автор - директор Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований БФУ имени Канта, кандидат географических наук, доцент.