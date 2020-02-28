Мать сварившегося заживо в камере Ивана Вшивкова: Три месяца не могли достучаться до следователя. Хорошо, что его поменяли

Более четырех месяцев прошло с момента гибели Ивана Вшивкова. 36-летний житель Черняховска скончался от обширных ожогов, полученных в камере для административно задержанных. В пятницу в суде Ленинградского района будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия офицеру было известно, что в КПЗ повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в помещение. Но мер не было предпринято и человек буквально сварился заживо.

- Мы надеемся, что расследование завершиться обвинительным приговором. Во всяком случае новый следователь СКР слышит наши доводы, работает, отвечает на мои вопросы. Следствие ведется должным образом. А ведь три месяца, мы не могли достучаться до его предшественника, не хотел ничем заниматься. Знаю о задержании фигуранта по уголовному делу, надеюсь, что суд изберет соответствующую меру пресечения – содержание под стражей, - рассказала «Комсомолке» мама погибшего Ольга Вшивкова. – Ждем суда.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Светлана Кондратьева в свою очередь отметила:

- Мы "высветили" этот факт преступления в полиции, а разбирается в ситуации прокуратура и следственные органы. Ситуацию отслеживаем. Мы против пыток и насилия в полиции, местах заключения, неправильного отношения к людям в правоохранительных органах. Суд покажет, что и как. Во всяком случае, нельзя допустить, чтобы такие страшные трагедии имели место быть. Будем контролировать соответствие условий содержания в новом здании полиции Московского района, куда переехал этот отдел.

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