Где в Калининграде погулять на Масленицу 2020

Центрами любимого народного праздника в воскресенье, 1 марта, станут городские парки, но не только. Вас ждут на Куршской косе, в зоопарке, в Фридрихсбургских воротах. Предлагаем вам выбрать программу по своему вкусу. Кстати, традиционные блины будут везде.

Парк «Юность» (0+)

Масленичные гуляния пройдут по полной программе - песни и пляски, игры и хороводы, а также конкурсы, призы и сюрпризы. Хит дня – "Блинная акция": те, кто прокатился на аттракционах, смогут обменять билеты на сладкие блины в специальном павильоне.

В финале – традиционное сжигание чучела Масленицы.

Начало в 14.00.

Вход свободный.

Центральный парк (0+)

Гостей ждет:

- концертная программа «Зиму провожай – весну встречай» с участием лучших коллективов города

- для тех, кто любит сказки, в 12.00 Кукольный театр приготовил сказочное представление

- огромный выбор блинов с разными начинками

- для любителей мяса – более 10 видов шашлыка на свежем воздухе и большой выбор пиццы в кафе

- кофе и 20 видов мороженого.

В завершение праздника будут сжигать чучело Масленицы вместе с записками с пожеланиями. В записках можно написать все плохое, от чего хочется избавиться в этом году, а также свои желания и мечты.

Время проведения: с 12.00 до 17.30

Вход свободный.

Калининградский зоопарк (0+)

12.00-16.00. Концертная программа «Здравствуй, Масленица!» (сцена напротив летнего вольера жирафов).

12.00-15.50. Интерактивно-концертная программа на малой сцене «Добры молодцы, да красны девицы» (сцена у фонтана).

12.00-15.50. Интерактивная площадка «Деревня викингов». Военно-исторический клуб «Ватага» представит для гостей зоопарка традиционные масленичные игры: бои подушками, сражение на мечах и многое другое. Также посетители смогут опробовать свои силы в стрельбе из лука и увидеть технологию изготовления средневековых монет (поляна возле лабиринта).

12.00-16.00. Беспроигрышная лотерея «Летний вольер для сурикатов».

Целый день:

- Работает детская контактная площадка «Прыг-скок».

- Фотозона «Ух ты, Масленица!»

- Ярмарка мастеров, продажа блинов, выпечки, горячие напитки и пр.

Под занавес - традиционный огненный обряд проводов зимы.

Стоимость билетов: взрослый – 300 руб., льготный – 100 руб., детский – 100 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

Куршская коса (пос. Рыбачий и Лесной) (0+)

Возле Домов культуры обоих поселков в 13 часов соберутся любители блинов, игр и хороводов, чтобы в конце концов сжечь чучело Масленицы как символ всего плохого, что должно остаться в прошлом.

В Лесном принято писать «плохие» записки – обозначать письменно все то, от чего хочется избавиться в наступающем весеннем сезоне – и засовывать их внутрь чучела, чтобы они сгорели вместе с ним.

В Рыбачьем на Масленицу подготовили театрализованное представление и тоже ждут гостей на блины.

Накануне, 29 февраля, посетители визит-центра национального парка смогут бесплатно стать участниками интерактивной программы в музее под открытым небом «Древняя Самбия». Особенно будет интересно детям младшего и среднего школьного возраста, а также всем любителям раннего средневековья. В программе - прогулка по средневековой деревне на Куршской косе. Вы увидите, как выглядели укрепленные поселения 9 века, побываете в длинном доме, где проживала дружина, ощутите тяжесть настоящих доспехов и оружия, станете участниками поединков древних воинов и сможете построить стену щитов, познакомитесь с традиционными средневековыми ремеслами, узнаете историю народов, живших на Куршской косе.

Начало программ в 11:00, 12:30 и 14:00.

Фридрихсбургские ворота (0+)

Гостей встретят скоморохи, можно будет испытать себя в кулачном бою и устроить сражение подушками, поучаствовать в перетягивании канатов и мастер-классе «Изготовь Масленицу» и узнать, чем знаменателен каждый день масленичной недели. Также всех желающих научат вязать морские узлы.

Вход на праздник для детей - 50 рублей, для взрослых - по прейскуранту.