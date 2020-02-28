Где в Калининграде погулять на Масленицу 2020
Центрами любимого народного праздника в воскресенье, 1 марта, станут городские парки, но не только. Вас ждут на Куршской косе, в зоопарке, в Фридрихсбургских воротах. Предлагаем вам выбрать программу по своему вкусу. Кстати, традиционные блины будут везде.
Парк «Юность» (0+)
Масленичные гуляния пройдут по полной программе - песни и пляски, игры и хороводы, а также конкурсы, призы и сюрпризы. Хит дня – "Блинная акция": те, кто прокатился на аттракционах, смогут обменять билеты на сладкие блины в специальном павильоне.
В финале – традиционное сжигание чучела Масленицы.
Начало в 14.00.
Вход свободный.
Центральный парк (0+)
Гостей ждет:
- концертная программа «Зиму провожай – весну встречай» с участием лучших коллективов города
- для тех, кто любит сказки, в 12.00 Кукольный театр приготовил сказочное представление
- огромный выбор блинов с разными начинками
- для любителей мяса – более 10 видов шашлыка на свежем воздухе и большой выбор пиццы в кафе
- кофе и 20 видов мороженого.
В завершение праздника будут сжигать чучело Масленицы вместе с записками с пожеланиями. В записках можно написать все плохое, от чего хочется избавиться в этом году, а также свои желания и мечты.
Время проведения: с 12.00 до 17.30
Вход свободный.
Калининградский зоопарк (0+)
12.00-16.00. Концертная программа «Здравствуй, Масленица!» (сцена напротив летнего вольера жирафов).
12.00-15.50. Интерактивно-концертная программа на малой сцене «Добры молодцы, да красны девицы» (сцена у фонтана).
12.00-15.50. Интерактивная площадка «Деревня викингов». Военно-исторический клуб «Ватага» представит для гостей зоопарка традиционные масленичные игры: бои подушками, сражение на мечах и многое другое. Также посетители смогут опробовать свои силы в стрельбе из лука и увидеть технологию изготовления средневековых монет (поляна возле лабиринта).
12.00-16.00. Беспроигрышная лотерея «Летний вольер для сурикатов».
Целый день:
- Работает детская контактная площадка «Прыг-скок».
- Фотозона «Ух ты, Масленица!»
- Ярмарка мастеров, продажа блинов, выпечки, горячие напитки и пр.
Под занавес - традиционный огненный обряд проводов зимы.
Стоимость билетов: взрослый – 300 руб., льготный – 100 руб., детский – 100 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Куршская коса (пос. Рыбачий и Лесной) (0+)
Возле Домов культуры обоих поселков в 13 часов соберутся любители блинов, игр и хороводов, чтобы в конце концов сжечь чучело Масленицы как символ всего плохого, что должно остаться в прошлом.
В Лесном принято писать «плохие» записки – обозначать письменно все то, от чего хочется избавиться в наступающем весеннем сезоне – и засовывать их внутрь чучела, чтобы они сгорели вместе с ним.
В Рыбачьем на Масленицу подготовили театрализованное представление и тоже ждут гостей на блины.
Накануне, 29 февраля, посетители визит-центра национального парка смогут бесплатно стать участниками интерактивной программы в музее под открытым небом «Древняя Самбия». Особенно будет интересно детям младшего и среднего школьного возраста, а также всем любителям раннего средневековья. В программе - прогулка по средневековой деревне на Куршской косе. Вы увидите, как выглядели укрепленные поселения 9 века, побываете в длинном доме, где проживала дружина, ощутите тяжесть настоящих доспехов и оружия, станете участниками поединков древних воинов и сможете построить стену щитов, познакомитесь с традиционными средневековыми ремеслами, узнаете историю народов, живших на Куршской косе.
Начало программ в 11:00, 12:30 и 14:00.
Фридрихсбургские ворота (0+)
Гостей встретят скоморохи, можно будет испытать себя в кулачном бою и устроить сражение подушками, поучаствовать в перетягивании канатов и мастер-классе «Изготовь Масленицу» и узнать, чем знаменателен каждый день масленичной недели. Также всех желающих научат вязать морские узлы.
Вход на праздник для детей - 50 рублей, для взрослых - по прейскуранту.
ИСТОЧНИК KP.RU