Диктатор или лентяй: Какие слабые стороны есть у знаков зодиака

Безусловно, у каждого из нас есть слабые стороны. Одни постоянно все критикуют, а другие — боятся просить о помощи. А какие минусы есть у вас? Узнаем!

Овен

Овны — диктаторы. Они так любят командовать и рулить процессом, что иногда забывают, что нарушают границы других. На первый взгляд может показаться, что это вовсе не недостаток, но, согласитесь, иногда стоит спросить окружающих, хотят ли они видеть в лидерах именно вас.

Телец

Телец, пожалуй, самый ленивый знак зодиака. Они могут все выходные проваляться на диване за просмотром сериалов, отвлекаясь только на еду и туалет. Но за этой ленью иногда кроется просто страх начать и потерпеть неудачу. Если Тельцы справятся с этим страхом, они могут горы свернуть, только вот им лень.

Близнецы

Близнецы настоящие болтуны. Доверяя им ваши секреты, особо не надейтесь, что они не станут достоянием общественности. Сплетни – это неотъемлемая часть жизни представителей этого знака, причем они искренне не желают никому зла, просто так получилось.

Рак

Раки слишком нежные. Они настолько чувствительны, что порой раздражают окружающих. Ведь они редко понимают шутки, иногда трактуют некоторые высказывания людей так, как удобно им, и подолгу обижаются, но при этом тот, на кого обиделся Рак, должен сам догадаться, что на него обиделись. Иногда слова — это просто слова, дорогой Рак.

Лев

Понятное дело, что Львы всегда должны быть в центре внимания, а остальные не должны отсвечивать. Если вы не признаете уникальность, красоту, ум представителей этого знака и не восторгаетесь ими, а все бахвальство Львов вызывает в вас ухмылку, вы рискуете остаться не у дел. Львы сторонятся такого общения.

Дева

Девы те еще критики. Они прекрасно знают, как вам стоит жить. От них можно часто услышать осуждение. Но дело в том, что Девы слишком зациклены на мелочах, а в их мире ничего идеального просто не может быть. Их стоит пожалеть, а не обижаться на них, ведь им так трудно жить в таком несовершенном мире.

Весы

Весы абсолютно не стрессоустойчивы. Они могут расклеиться в любой момент. Если слышите плач в офисном туалете, то знайте, что это скорее всего Весы. Представитель этого знака всегда находится на грани. Он устраивает переполох на пустом месте и по щелчку пальцев впадает в трагедию.

Скорпион

Скорпионам не чужда зависть. Внутри них живет чувство неудовлетворенности, особенно когда кто-то подсовывает под нос чью-то идеальную ленту Instagram. Им кажется, что кто-то живет прекрасной жизнью, успешен в делах, да и платье лучше сидит. Конечно, это не так. Но в эти моменты общения со Скорпионом лучше сторониться — могут больно ужалить.

Стрелец

Стрельцы слишком независимы. Им сложно попросить кого-то о помощи, даже когда помощь им необходима. Их любимая фраза на любое предложение о поддержке: «Я сам справлюсь». Этим качеством могут легко пользоваться недруги Стрельцов, которые готовы свалить на них любую работу. И как бы тяжело ни было представителю этого знака, он будет ее безропотно выполнять.

Козерог

Для Козерогов на первом месте всегда их статус. Ради него они готовы буквально на все. Они слепо следуют мудрости о том, что врагов нужно держать еще ближе, чем друзей. Особенно если у тех есть власть, деньги и высокое положение. В погоне за популярностью Козероги могут легко поступиться принципами, ведь они знают, что все это ненадолго. Возможно, так они себя просто успокаивают.

Водолей

Водолеи чувствуют себя слишком умными. И, конечно, зачастую это недалеко от правды. Но своим высокомерием и снобизмом они могут обидеть окружающих. Это именно тот случай, когда им можно сказать «горе от ума». Иметь высокий IQ здорово, но еще немаловажно уметь правильно пользоваться своим интеллектом. Иногда Водолеи об этом забывают.

Рыбы

Про Рыб можно сказать, что они со странностями. Они могут настолько увлечься чем-то новым, что перестают видеть, что творится вокруг. А еще именно у представителей этого знака бывают резкие перепады настроения. И тогда они могут проявить склонность к мрачным мыслям. В этот момент их лучше поддержать, вырвать из соцсетей и предложить прогуляться. Свежий воздух зарядит их на целый день