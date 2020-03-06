2020-03-06T14:32:33+03:00
Общество

Калининградского полицейского будут судить за крупное взяточничество

По версии следствия, правоохранитель получил несколько миллионов рублей за прекращение проверки бизнеса и «крышевал» копателей янтаря
Виктор Сергеев
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По версии следствия, правоохранитель брал деньги за прекращение проверки бизнеса и «крышевал» копателей янтаряПо версии следствия, правоохранитель брал деньги за прекращение проверки бизнеса и «крышевал» копателей янтаряФото: Александр Подгорчук
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Старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Светловскому району обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве в особо крупном взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, майор полиции узнал, что в отношении одной из фирм проводится проверка по налоговым преступлениям. Правоохранитель за взятку в размере 50 тысяч евро пообещал бизнесмену договориться с коллегами из областного УБЭ и ПК о прекращении проверки.

В феврале этого года предприниматель дважды через посредника передал полицейскому взятки в размере 1 млн рублей и 5100 евро. После получения второй части его задержали сотрудники ФСБ.

Помимо этого, борца с экономическим преступления подозревают в «крышевании» нелегальных копателей янтаря. По версии следствия, полицейские в течение почти полутора лет еженедельно получал от копателя янтаря по 100 тысяч рублей за беспрепятственную работу. Как полагают следователи, всего правоохранитель получил 3,2 млн рублей.

Полицейский вину в совершенных преступлениях не признал. Его знакомый, который выступал в роли посредника, вину признал в полном объеме, дал показания, изобличающие всех участников расследованных преступлений, отметили в пресс-службе СК. Следствие также добилась ареста имущества обвиняемого – жилой дом, семь земельных участков и два автомобиля, также было арестовано имущество посредника.

Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по результатам служебной проверки этот сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«После подтверждения его вины в суде, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», - заявили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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