2020-03-02T14:54:52+03:00
История современности

Как тачанки-ростовчанки воевали на прусских полях

Калининградец обнаружил уникальный фотоальбом 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, воевавшего в 1945-м в Восточной Пруссии [фото]
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Те самые тачанки, ставшие одним из символов бесстрашия наших солдат.Те самые тачанки, ставшие одним из символов бесстрашия наших солдат.Фото: из семейного архива
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Разбирая вещи умершего тестя, житель Калининграда Юрий Дубинин увидел какую-то рассыпающуюся от старости коробку. На крышке – наклейка с надписью «3-й гвардейский кавалерийский корпус».

Дубинин осторожно снял крышку. И оказалось, что коробка – это футляр фотосборника 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Который, кроме того, еще и ордена Ленина Краснознаменный Гродненский.

В этом легендарном соединении во время Великой Отечественной войны корпусным ветврачом служил тесть нашего земляка – полковник Сергей Андреевич Ключник.

Сергей Ключник с боевой подругой Надеждой Гавриловной Полухиной 15 мая 1944 года. Фото: из семейного архива

Сергей Ключник с боевой подругой Надеждой Гавриловной Полухиной 15 мая 1944 года.Фото: из семейного архива

Так уж вышло, что после войны кавалерия была незаслуженно забыта. В итоге сегодня мало кто знает о том, как здорово она воевала в 1941-45 годах. Пресловутое «на танки с шашками» – это от незнания ее истинной роли.

Крепко она давала немцам прикурить и в Восточной Пруссии. Достаточно вспомнить, например, как блестяще 3-й гвардейский кавалерийский корпус взял Алленштайн (ныне – польский Ольштын).

Благодаря оригинальной конструкции в маленьком с виду фотосборнике уместился 161 снимок. Часть из них предлагаем вашему вниманию.

Старое и новое, кавалерия и танки... Фото: из семейного архива

Старое и новое, кавалерия и танки...Фото: из семейного архива

Военно-полевой концерт. Фото: из семейного архива

Военно-полевой концерт.Фото: из семейного архива

Расчет станкового пулемета прикрывает переправу. Фото: из семейного архива

Расчет станкового пулемета прикрывает переправу.Фото: из семейного архива

Спасение жизней в корпусном госпитале. Фото: из семейного архива

Спасение жизней в корпусном госпитале.Фото: из семейного архива

В походной парикмахерской. Фото: из семейного архива

В походной парикмахерской.Фото: из семейного архива

Прием в партию в перерыве между боями. Фото: из семейного архива

Прием в партию в перерыве между боями.Фото: из семейного архива

Война войной, а обед по расписанию. Фото: из семейного архива

Война войной, а обед по расписанию.Фото: из семейного архива

Фотосборник 3-го гвардейского кавалерийского копуса. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Фотосборник 3-го гвардейского кавалерийского копуса.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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