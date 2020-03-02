Как тачанки-ростовчанки воевали на прусских полях

Разбирая вещи умершего тестя, житель Калининграда Юрий Дубинин увидел какую-то рассыпающуюся от старости коробку. На крышке – наклейка с надписью «3-й гвардейский кавалерийский корпус».

Дубинин осторожно снял крышку. И оказалось, что коробка – это футляр фотосборника 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Который, кроме того, еще и ордена Ленина Краснознаменный Гродненский.

В этом легендарном соединении во время Великой Отечественной войны корпусным ветврачом служил тесть нашего земляка – полковник Сергей Андреевич Ключник.

Сергей Ключник с боевой подругой Надеждой Гавриловной Полухиной 15 мая 1944 года.Фото: из семейного архива

Так уж вышло, что после войны кавалерия была незаслуженно забыта. В итоге сегодня мало кто знает о том, как здорово она воевала в 1941-45 годах. Пресловутое «на танки с шашками» – это от незнания ее истинной роли.

Крепко она давала немцам прикурить и в Восточной Пруссии. Достаточно вспомнить, например, как блестяще 3-й гвардейский кавалерийский корпус взял Алленштайн (ныне – польский Ольштын).

Благодаря оригинальной конструкции в маленьком с виду фотосборнике уместился 161 снимок. Часть из них предлагаем вашему вниманию.

Старое и новое, кавалерия и танки...Фото: из семейного архива

Военно-полевой концерт.Фото: из семейного архива

Расчет станкового пулемета прикрывает переправу.Фото: из семейного архива

Спасение жизней в корпусном госпитале.Фото: из семейного архива

В походной парикмахерской.Фото: из семейного архива

Прием в партию в перерыве между боями.Фото: из семейного архива

Война войной, а обед по расписанию.Фото: из семейного архива