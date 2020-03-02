«Венерические заболевания все чаще находят у калининградцев 40-50 лет»

О распространении болезней, передающимися половым путем, на радио «Комсомольская правда» рассказала внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии регионального министерства здравоохранения Наталья Некрасова.

Многие калининградцы бравируют наличием венерических заболеваний 00:00 00:00

Возраст любви

В последнее время в Калининградской области венерические заболевания все чаще выявляются у людей среднего возраста и все реже - у молодежи.

- Сейчас заболевания, передающиеся половым путем, переместились на возраст 40-50, - отмечает Наталья Некрасова. - Что касается возраста от 18 до 30 лет, то есть наиболее сексуально активного, здесь заболеваемость снижается. Это говорит о том, что проводится какая-то профилактическая работа, что молодежь более осведомлена о таких заболеваниях. И она заботится о безопасном сексе.

Что касается калининградцев в возрасте 40-50 лет, то, по словам доктора, «интимные» заболевания находят случайно.

- Это люди менее сексуально активные, и они, видимо, более уверены в своих сексуальных контактах, у них нет повышенной осторожности. Они даже не предполагают, что возможен такой путь заражения и что эта инфекция есть, - комментирует врач. - Прошли времена, когда ВИЧ и сифилис считались уделом людей, принимающих наркотики. Теперь это болезни нормальных людей, которые ведут совершенно не асоциальный образ жизни, но и они тоже могут заболеть.

Наталья Некрасова.Фото: Александр КАТЕРУША

Дети рождаются здоровыми

По данным врачей, в области увеличивается количество случаев заражения герпетической инфекцией и генитальными бородавками.

- Сейчас уже не говорят о венерических заболеваниях - говорят о заболеваниях, передаваемых половым путем, а это сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и очень популярные сейчас, набирающие большую важность и значение заболевания, как герпетическая инфекция половых органов и генитальные венерические бородавки, - уточняет Наталья Некрасова. - Есть герпес второго типа, который вызывает аногенитальную герпетическую инфекцию. Это тот герпес, который располагается на коже или слизистой половых органов и который делает невозможной сексуальную жизнь, оказывает очень большое влияние на течение беременности и на рождение здорового ребенка.

По данным минздрава, в Калининградской области уже четыре года не регистрировались случаи врожденного сифилиса.

- Сейчас его нет, но когда-то были случаи передачи сифилиса от матери – плоду, рассказала эксперт. - У нас очень большая программа по обследованию беременных проводится. Они обследуются во всех трех триместрах, и не только на сифилис, а вообще на все инфекции, которые передаются половым путем, для того, чтобы родился здоровый ребенок. И у нас уже 4 года нет врожденного сифилиса в области. Если мать заболела сифилисом во время беременности, это не повод ее прерывать. В этом случае женщине необходимо пройти два курса лечения, и ребенок родится здоровым.

По словам Натальи Некрасовой, сифилис передается половым путем и только в редчайших случаях в быту могут заразиться дети.

Как находят

За последние 25 лет заболеваемость сифилисом в области снизилась в 25-30 раз. Сейчас в Калининграде проживает около 200 человек с выявленным сифилисом. В большинстве случаев заболевание обнаруживают случайно при обращении в больницу по другим поводам.

- Сейчас сифилис протекает не так, как 25 лет назад, когда были какие-то первичные случаи заражения и быстро лечились. Сейчас это кардиоваскулярный сифилис, то есть люди поступают в кардиоцентр на операцию, и оказывается, что это следствие сифилитической инфекции. Они ее годами не замечали, она никак не проявляется. Это нейросифилис, то есть поражение нервной системы - наступающее слабоумие, слепота, глухота, различные другие расстройства нервной системы. Человек даже не подозревает, что это может быть сифилис, - заявила эксперт.

Доктор также заверила, что диагностировать сифилис можно только с помощью анализов крови.

- В любой больнице, когда человек поступает на стационарное лечение по любому поводу, у него берутся анализы на сифилис. Даже есть случаи онкологических больных, когда оказывается, например, что это не язва или опухоль желудка, а третичный сифилис. Это лечится, но не все последствия, которые вызвал сифилис, можно устранить. Нужно помнить о том, что след от заболевания сифилисом остается в крови на всю жизнь.