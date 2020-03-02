2020-03-02T19:43:11+03:00
Общество

В Калининграде спекулянты покупают маски большими партиями, чтобы потом перепродавать их намного дороже

Поставок индивидуальных средств защиты не было в области с 1 февраля
Ольга Гончарова
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Маска не является панацеей. По словам Аллы Великой, ВОЗ посоветовала носить маски только больным и врачам.Маска не является панацеей. По словам Аллы Великой, ВОЗ посоветовала носить маски только больным и врачам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На входных дверях многих аптек и фармацевтических пунктов в Калининграде и области висят таблички с безнадежным содержанием: «Масок нет!». Их действительно нет и когда будут никто четко пояснить не может. А многие надеются, что маски защитят человека от наступающего со всех сторон коронавируса… Сразу скажем, что, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, медицинская маска не является панацеей.

В предпоследний день февраля сотрудники регионального Росздравнадзора проверяли калининградские аптеки до позднего вечера. Руководитель ведомства Алла Великая сообщила «Комсомолке» о результатах проверки:

- Мониторинг мы проводим посредством сбора информации по электронной почте, почтовой и факсимильной связи, посещением аптек. Отмечу, что в основном медицинские маски пользуются спросом у перекупщиков. Они покупают большими партиями, чтобы потом перепродавать намного дороже. Ограничить продажу этого товара перекупщикам мы по закону не можем. Некоторые аптеки ввели ограничения, продают не упаковками, а по 5-20 штук в руки. Поставок медицинских масок с 1 февраля в Калининградскую область не было.

В целом, по информации Росздравнадзора, маски в наличие в аптеках есть, правда, разбирают их довольно быстро. Например, в филиале ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» 26 февраля было 1200 штук, 28 февраля осталось 450 масок. Да и поставок не было с 1 февраля.

- Со слов директора филиала ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» «ПРОТЕК-31» Лукьяновой ближайшая поставка ожидается в течение недели. Пока жалоб от населения не поступало, - уверяет Алла Великая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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