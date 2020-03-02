2020-03-02T20:03:13+03:00
Общество

Под Калининградом средневековый замок Вальдау покрыли... металлочерепицей

Власти уверяют, что это бюджетное решение является временным
Иван МАРКОВ
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Вероятно, металлочерепица на крыше замка пробудет, как минимум, пять лет. Фото Надежды Сорокиной.Вероятно, металлочерепица на крыше замка пробудет, как минимум, пять лет. Фото Надежды Сорокиной.
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Черепичная крыша из металла

Кровлю замка Вальдау, расположенного в поселке Низовье Гурьевского района, покрыли черепицей. Правда, не керамической, а металлической. Конечно, раньше кровля была и вовсе шиферной, и постоянно протекала, однако калининградцы, судя по комментариям в соцсетях, ожидали какого-то более аутентичного решения.

Почему арендаторы замка и его собственники из епархии решили не тратиться на оригинальные материалы, «Комсомолке» рассказал руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Эти работы были проведены не просто так, - заявил Маслов. - Это согласованная и продуманная позиция. Самая главная проблема для этого корпуса – протечки в кровле. Мы вначале разработали документацию по противоаварийным работам: там было частичное протезирование стропильной системы. Причем там хорошие инженерные решения придумали. Именно такие, которые немцы в свое время использовали.

По словам Евгения Маслова, на ремонт кровли было потрачено 5 с половиной миллионов рублей из остатков средств федерального бюджета, а также свои полтора миллиона в общий котел вложила епархия.

- Стропильную систему там сделали такой прочности, что ее хватит для керамической черепицы, - уверил Маслов. - Дальше нужно будет сделать только обрешетку под пазы, но это уже детали. Сейчас сделали временное решение, потому что на такой объем кровли потребовались бы уже другие деньги.

- То есть, все сделали так, что потом можно будет быстро уложить керамическую черепицу?

- Совершенно верно, - отреагировал чиновник. - И когда появятся финансы, можно будет аутентичный облик восстановить. Кроме того, все там обработано огне- и биозащитой. Уже сейчас в здании сухо, хотя, конечно, некоторые перекрытия там - мама не горюй. Главное, что началась, как говорится, движуха. Работает не только семья Сорокиных (арендаторы замка – Ред.). Все вместе взялись за дело, и это хорошо. Большие памятники быстро не делаются. А тут, простите, замок.

- Перемены касаются только главного флигеля? А как же то здание, в котором находится музей?

- Под музей оно не зря используется, его состояние более-менее хорошее, - ответил Маслов.

- Получается, у него сейчас шиферная крыша, а у здания, которое занимает семья Сорокиных – черепичная. Может, их как-то к единообразию хотя бы привести?

- Это все будет. Для нас это единый комплекс зданий, и мы железобетонно будем выдерживать единый стиль по мере исполнения различных этапов. Но когда это будет, определенно сказать не могу, потому что все зависит от финансирования, - заключил Евгений Александрович.

Так выглядит отреставрированный вход в замок. Фото Надежды Сорокиной.

Так выглядит отреставрированный вход в замок. Фото Надежды Сорокиной.

Мнение арендаторов замка

Арендаторы замка Сергей и Надежда Сорокины также уверяют, что работы с металлочерепицей не следует воспринимать как финишные.

- На языке Маслова это противоаварийные работы, - сообщил Сергей Сорокин. – С их помощью мы сохраняем и стены, и внутренние помещения, и штукатурку.

- Вы тоже не можете сказать, когда появится настоящая черепичная кровля?

- Во-первых, нужно такой огромный объем черепицы где-то найти, - отвечает уже Надежда Сорокина. – Главное, я считаю, что все прогнившие аварийные балки заменили. Что касается временной кровли, то ее нам хватит минимум на 5 лет, а за это время, я надеюсь, уже соберем средства на керамику.

Надежда добавила, что работы и кроме кровельной предстоит много.

- У нас только на первом этаже 24 окна, - продолжила она. – С обратной стороны здания ни одной хорошей рамы – все аварийные и не подлежащие восстановлению. Кто-то будет критиковать, наверное, но благодаря временной кровле мы теперь можем внутри здания что-то делать.

Что в других замках

По словам Евгения Маслова, с этого года калининградская епархия при поддержке областного бюджета планирует начинать проектирование замка Нойхаузен в Гурьевске.

- Это уже пятый или шестой замок, которым мы запланировали заниматься за последние два года только, - сообщил Маслов.

- А кто им сейчас владеет?

- Епархия, - ответил он.

- Не ее автомобили в замке стоят?

- Там сидят какие-то пользователи. Епархия их оттуда не убирает просто потому, что благодаря им обеспечено ограничение доступа на территорию, - пояснил чиновник.

Кроме того, с прошлого года началось масштабное проектирование по восстановлению основного здания замка Георгенбург под Черняховском. Также Маслов отметил, что работы, проведенные в замке Бранденбург (поселок Ушаково) сделаны очень качественно.

- Там хорошо, на мой взгляд, законсервировали, - заявил он. - Именно так и надо было с самого начала делать, а не ерундой заниматься. Мы по тупиковому пути пошли, когда пытались восстанавливать на скромные средства. А сейчас там будет музей под открытым небом, заедьте как-нибудь, посмотрите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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