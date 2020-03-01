О чем говорит Калининград: Дефицит медицинских масок, крушение ангаров на косе и грандиозные учения НАТО у наших границ

Зараза все ближе

Новости о распространении в мире коронавируса похожи на сводку с фронта. Еще вчера зараза, казалось, была от нас далеко – Китай, Корея, Япония… Но прошла неделя и пожалуйста: мощная вспышка Covid-19 в северной Италии (а Милан – один из самых популярных городов у калининградских туристов), первые случае заражения в Эстонии, Беларуси и Литве, на карантин отправлено несколько человек в польской Лодзи. Прибавьте сюда сезонную вспышку ОРВИ и обычного гриппа, и настроение у вас вряд ли улучшится.

Усугубляет ситуацию и дефицит в Калининграде медицинских масок. Еще недавно мы проверяли с пристрастием калининградские аптеки – с масками был порядок, хоть и подорожали немного, но в наличии были почти везде. Теперь их днем с огнем не отыщешь. Интересно, как будут решать эту проблему? В пятницу телефон руководителя калининградского управления Росздравнадзора Анны Великой молчал. Возможно, что-то прояснится в понедельник.

Впрочем, врачи говорят, что маска не является панацеей, тем более что на рынке немало масок попросту некачественных. Главные советы, которые дают практически все медики, - тщательно и регулярно мойте руки и откажитесь по возможности от посещения людных мест.

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Дело Вшивкова

В октябре прошлого года житель Черняховска Иван Вшивков буквально заживо сварился в камере для административно задержанных в Московском РОВД Калининграда. Тогда несколько полицейских были уволены за халатность и вот – новый поворот. Бывшего начальника смены правоохранителей, дежуривших в ту трагическую ночь, Николая Плебуха вначале задержали, а затем арестовали. Как было озвучено на суде одним из свидетелей, полицейские знали, что задержанный Вшивков, человек довольно агрессивный, выломал в своей камере трубу отопления, что камера заполняется горячей водой, но в течение 20 минут не предпринимали никаких действий. В результате Иван Вшивков погиб страшной смертью.

Мать Ивана рассказала, что следователь Следственного комитета, который раньше расследовал дело ее сына, «не хотел ничем заниматься». Только после того, как следователя заменили, дело сдвинулось с мертвой точки.

- Мы надеемся, что расследование завершиться обвинительным приговором, - сказала «КП» Ольга Вшивкова. - Во всяком случае, новый следователь СКР слышит наши доводы, работает, отвечает на мои вопросы. Следствие ведется должным образом. А ведь три месяца, мы не могли достучаться до его предшественника, не хотел ничем заниматься. Знаю о задержании фигуранта по уголовному делу, надеюсь, что суд изберет соответствующую меру пресечения – содержание под стражей.

Старшего лейтенанта полиции Плебуха отправили в СИЗО на два месяца.

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Иван Вшивков трагически погиб осенью прошлого года.Фото: СОЦСЕТИ

Ангары идут на слом

Ангары немецкого аэродрома "Нойтиф" начинали сносить еще в прошлом году. Однако общественность возмутилась, и собственник работы вынужден был приостановить. В течение нескольких месяцев чиновников пытались убедить в том, что старинные сооружения представляют культурную и историческую ценность и им необходимо придать статус объекта культурного наследия. Однако попытки успехом не увенчались, и в последние дни февраля на Балтийской косе появилась строительная техника.

С одной стороны, право собственности неприкосновенно и владелец как бы имеет право делать все, что угодно с тем, что ему принадлежит (в рамках закона, разумеется). С другой стороны, то, что осталось от уникального аэродрома, на котором, между прочим, в течение полувека базировалась и авиация Балтфлота, безусловно, представляет историческую ценность. И к тому же - ценность туристическую. Поскольку тысячи туристов, посещающие в сезон косу, мимо ангаров не проходят. Просто потому, что они являются главной достопримечательностью этого места. И, конечно, решение об уничтожении этой достопримечательности выглядит поспешным и неразумным. Уж охранного статуса ангары точно заслуживают.

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Так ангары на Балтийской косе выглядели несколько лет назад.Фото: Иван МАРКОВ

Учения НАТО

Скоро вокруг Калининградской области будет довольно жарко – США и НАТО начинают военные учения DEFENDER Europe-20 – самые масштабные со времен окончания «холодной войны». Достаточно сказать, что в них примут участие 37 тысяч американцев и их союзников. Причем 20 тысяч солдат и офицеров, а также 20 тысяч единиц техники и военного снаряжения будут переброшены из-за океана.

Учения пройдут с марта по июль на территориях десяти стран Европы, однако эпицентром станет Польша. Именно здесь будут развернуты подразделения в составе 20 тысяч американцев и нескольких тысяч поляков. При этом некоторые базы, задействованные в маневрах, будут расположены в 17-65 км от границы Калининградской области.

Американцы, разумеется, не говорят, против кого направлены маневры, однако эксперты единодушны – единственным соперником НАТО в Европе является Россия. Также заявляется об исключительно оборонительном характере учений, но там, где отрабатывается защита, находится место и вариантам нападения.

Словом, новости тревожные. И разве что коронавирус сможет помещать планам НАТО.

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Новый подрядчик онкоцентра

На прошлой неделе появилась наконец-то ясность по поводу строительства онкологического центра в поселке Родники под Калининградом. Напомним, строительство было приостановлено, поскольку подрядчик – компания «АрТель» сорвала сроки выполнения работ, и контракт с ней был расторгнут. Сейчас в отношении руководства компании заведены дела о мошенничестве. Несколько недель о продолжении строительства онкоцентра ничего не было слышно, и вот в пятницу после оперативного совещания в правительстве губернатор Антон Алиханов заявил, что новый подрядчик фактически найден – московскаякомпания «Пэтруско».

- Я в понедельник жду заключение экспертной организации по онкоцентру с разделительным балансом, - сказал глава области. - Этот документ нам необходим, чтобы направить не позднее вторника в компанию «Пэтруско». Надеюсь, что за неделю, может быть, две, они все проанализируют и мы с ними подпишем контракт.

Хочется надеяться, что «Пэтруско» (если все-таки получит контракт) окажется порядочнее и надежнее своих предшественников. Во всяком случае, компания специализируется на проектировании и строительстве медицинских объектов и имеет опыт работы в сфере высокотехнологичной медицины.

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