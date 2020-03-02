Кредитная история: как легально исправить свою репутацию перед банком

Кредит в банке, займ в МФО или КПК, запросы на предоставление кредита – все это отражается в кредитной истории заемщика. Туда же обязательно попадает информация о просроченных или невыплаченных платежах. В этом случае считается, что кредитная история испорчена и получить в долг в следующий раз будет проблематично.

Бюро кредитных историй (БКИ) – это компания, оказывающая в соответствии с законодательством услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй граждан, а также по предоставлению кредитных отчетов. На сегодняшний день в России в государственном реестре бюро кредитных историй находится 11 таких организаций. Поэтому если заемщик взял в долг в одном банке и планирует взять «еще немного» в другом, скрыть информацию о существующем долге от банковского сотрудника не получится. Все кредитные, микрофинансовые организации, а также кредитные кооперативы обязаны представлять информацию, касающуюся кредитов, хотя бы в одно такое бюро.

Как оценивают заемщиков?

Бюро кредитных историй рассчитывает рейтинг заемщика через специализированную систему оценки кредитоспособности заемщика – скоринговую модель. Причем не существует фактов, которые обязательно должны быть включены в расчет рейтинга, каждая такая модель уникальна. Главным образом информация о заемщике должна точно предсказывать риск для кредитора.

Самый критичный фактор, влияющий на кредитную историю заемщика – просроченные платежи или вовсе невозвращенный долг. Банковскую систему может насторожить просрочка даже в одну неделю. А вот при превышении 90 дней уже крайне сложно будет получить новый кредит в банках. Помимо просрочек оценивать заемщика могут исходя из его платежного поведения: то, как и где он совершает покупки. Немаловажным может оказаться информация из анкеты при обращении в банк. Очень часто для одобрения кредита заемщики меняют данные в анкете, но так как данные попадают в бюро кредитных историй – эта изменчивая информация может сыграть злую шутку. Поэтому при подаче заявки на кредит специалисты рекомендуют не лукавить.

Какими способами заемщик может улучшить кредитную историю?

Удалить что-либо из кредитной истории можно только в случае наличия в ней ошибочных данных, во всех иных случаях нельзя. Все обещания псевдоюридических фирм помочь быстро исправить репутацию перед кредитными организациями являются мошенничеством. Чаще всего такие «помощники» лишь собирают деньги с доверчивых граждан, а на деле не предоставляют никаких услуг. Легально восстановить или улучшить кредитную историю можно, но срок на исправление зависит от «степени тяжести» проблем, как правило, это длительный процесс, который может занять год и даже больше.

- Если по действующим договорам есть просроченная задолженность, то от нее нужно максимально оперативно избавиться: погасить самостоятельно или договориться с кредитором о реструктуризации долга и в дальнейшем не допускать новых пропусков платежей. Параллельно с этим или при отсутствии текущей просроченной задолженности нужно пробовать получить небольшие кредиты (например, кредиты в торговых точках - в них, как правило, к клиенту применяются менее жесткие требования) и погашать их в строгом соответствии с графиком платежей или досрочно, что подтвердит платежеспособность. После погашения нескольких таких «исправительных» кредитов рейтинг будет постепенно увеличиваться, - советует гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Если с долгами с горем пополам расплатились, исправить кредитную историю можно другим способом. Можно взять совсем небольшой кредит или заем и очень аккуратно его гасить. Возможно, провернуть такую операцию придется не один раз. Например, можно оформить кредитную карту или купить в кредит бытовую технику. Немаловажным будет аккуратно и вовремя оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, не совершать сомнительные покупки, например участвовать в азартных онлайн играх.

Как правило, банки особенно внимательно изучают кредитную активность заемщика за последние 2–3 года. Поэтому, скорее всего, после таких «оздоровительных процедур» вы сможете войти в число надежных клиентов банка.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Информация о бесплатных курсах, юридических консультациях можно получить по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.