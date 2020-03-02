Банк «Открытие» утвердил призовой фонд восьмого Югорского лыжного марафона

Денежные призы получат лучшие среди мужчин и женщин на дистанции 50 км: финишировавший первым – 400 тысяч рублей, вторым – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей. От 30 до 5 тысяч рублей получат лыжники, занявшие места с 4 по 10 также на дистанции 50 км. Победители на других дистанциях – 5 км и 25 км - получат от организаторов памятные призы и подарки.

Также предусмотрены поощрительные призы для детей и пожилых участников гонки. Каждый участник Югорского лыжного марафона получит памятную медаль участника, макет которой уже утвержден. В оформлении награды использованы элементы национального орнамента коренных народов Югры.

Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года, организаторы соревнований –правительство ХМАО-Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «Юграмегаспорт». ПАО Банк «ФК Открытие» традиционно выступает генеральным партнером марафона. В этом году марафон пройдет в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске 11 апреля. На участие в соревновании зарегистрировались уже более 900 спортсменов из 28 регионов России и зарубежных стран. По прогнозам организаторов, в 2020 году в марафоне могут принять участие около 3 тысяч лыжников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2020 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

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