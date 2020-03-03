2020-03-03T12:44:19+03:00
Общество

В Калининградской области случаев коронавируса не выявлено, под наблюдением 10 человек

Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила "КП" последнюю информацию
Надежда Ржевская
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На данный момент в Калининградской области на коронавирус обследованы 184 человека.На данный момент в Калининградской области на коронавирус обследованы 184 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура прокомментировала состояние калининграцев, прибывших из служебных командировок из Китая, и находящихся под медицинским наблюдением.

- Пациент с признаками респираторного заболевания после прибытия из Китая помещается на карантин в стационар на 14 дней. С какой периодичностью человека проверяют на наличие коронавируса?

- У больных с симптомами ОРВИ и эпидемиологическим анамнезом (прибытие из КНР, Южная Корея, Иран в течение 14 дней) обследование на COVID-19 проводится на 1-й, 3-й и 10-й день госпитализации.

- Вы уже комментировали два случая госпитализации в инфекционный стационар. Оба калининградца все еще под наблюдением медиков? Как себя чувствуют их близкие?

- Все чувствуют себя хорошо. Случаев COVID-19 не выявлено.

- В мире немало очагов коронариусной инфекции. Если калининградец возвращается, например, из Милана, он обязан показаться врачам?

- Если житель Калининградской области вернулся из Италии, ему следует при наличии симптомов заболевания обратиться за медицинской помощью, ему будет предложена госпитализация в инфекционный стационар и обследование на COVID-19.

- Сколько всего сейчас человек находятся на домашнем карантине и сколько – под наблюдением медиков?

- На 2 марта под наблюдением медиков находится 10 человек (на прошлой неделе – 12. – Ред.).

- В инстаграме ваше ведомство размещало информацию, что в Калининградской области «по состоянию на 23 февраля проведено 135 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР». Сколько исследований проведено на сегодня?

- Учреждением Роспотребнадзора на COVID-19 обследовано 184 человека. Повторю, Случаев COVID-19 не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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