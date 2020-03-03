2020-03-03T13:30:45+03:00
Спорт

На шаг ближе к полуфиналу: калининградский «Локомотив» выиграл у краснодарского «Динамо»

В первом матче четвертьфинальной серии наша команда была сильнее хозяек площадки
Роман Китайцев
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Проиграв первую партию, игроки «Локо» собрались и перевернули ход встречи в свою пользу.Проиграв первую партию, игроки «Локо» собрались и перевернули ход встречи в свою пользу.Фото: dinamokrasnodar.ru
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В субботу состоялись первые матчи плей-офф чемпионата России. «Локомотив» приехал в Краснодар исключительно за победой, ведь наша команда за свою короткую историю еще не проигрывала девушкам с Кубани. Но женский волейбол часто бывает не предсказуемым, а на стадии плей-офф прогнозировать исход матча вообще дело не благодарное. Тому есть хороший пример – четвертьфинальная игра «Уралочки» и «Сахалина». Казалось, что команда из Екатеринбурга – явный фаворит встречи, и без проблем выиграет матч. Но на деле в какой-то момент матча «Уралочка» горела 0:2 по партиям, и поражение было близко. Команда Карполя в нужный момент собралась, и на характере выиграла встречу 3:2.

Тренерский штаб «Локо» выставил в основе привычное сочетание: Татьяна Кошелева и Ирина Воронкова, Юлия Подскальная и Валерия Зайцева, Ана Клегер и Бояна Дрча, а также либеро Алла Галкина. К сожалению, в первой партии не обошлось без шероховатостей. Ошибалась та же Клегер, а у Татьяны Кошелевой игра не заладилась ни в приеме, ни в атаке. Зато гости хорошо вытаскивали мячи в защите, создавая возможности для набора брейковых очков. В середине партии Краснодар оторвался на шесть очков - «Локомотив» не показывал той игры, на которую рассчитывали болельщики и тренерский штаб. На это среагировал наставник калининградок Андрей Воронков, заменив Татьяну Кошелеву на Маргариту Курило. Последняя стабилизировала прием, но этого не хватило чтобы остановить в атаке диагональную «Динамо» Марию Халецкую. Она забивала сложные мячи и помогла Краснодару не упустить партию 20:25.

Второй сет начался для «Локомотива» крайне удачно. В атаке были неудержимы Клегер, Курило, Воронкова. В прочем Краснодар не собирался сдаваться и быстро восстановил порыв гостей, завязалась равная борьба за каждое очко. Однако в концовке «Динамо» провалилось. Центральные блокирующие хозяек не успевали за нашими центрами, и как итог партию завершила Валерия Зайцева эффектным ударом в площадку соперниц – 25:20.

Третья партия началась с проблем у наших соперниц. «Локомотив» заиграл в свой волейбол. Игроки усложнили подачу, свели на минимум ошибки в приеме и атаке. Краснодар оказался к этому не готов. Бояна Дрча вышла на подачу в начале сета, и ошиблась только при счете 13:1. Судьба партии была решена еще в начале, хозяйки площадки еще предприняли попытки достать «Локо», но калининградская команда контролировала ход партии, не оставив шансов для «Динамо» - 25:14.

Четвертая партия была непредсказуемой. «Динамо» играло так, как будто и не было никакого провала в прошлом сете. Но «Локомотив» уже было сложно остановить. И если после эйса Воронковой и ошибок в атаке от Краснодара счет был 13:9, то уже после середины партии стал 17:10. Дальше «Локо» не стал щекотать нервы себе и болельщикам и уверенно довел игру до победы - 25:14 в партии и 3:1 в матче.

Если говорить о всех четвертьфинальных матчах, то обошлось без сенсаций. Да, игры были сложные для всех команд, но в первых матчах победили команды из верхней части турнирной таблицы. Так московское «Динамо справилось с саратовским «Протоном» (3:1), «Уралочка» выиграла у «Сахалина» (3:2), а Казань обыграла «Ленинградку» (3:0).

Следующий, ответный матч против краснодарского «Динамо» наш «Локомотив» проведет на своей площадке в спорткомплексе «Янтарный» 7 марта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков

- Стартовал плей-офф и у всех команд-участников настрой на матчи особый. Проходных игр на этой стадии нет. Об этом можно судить и по игре «Уралочки-НТМК» с «Сахалином», в которой волейболистки из Екатеринбурга победили с большим трудом. Да и по матчу московского «Динамо» с «Протоном». Понимая все это, и мы на матч с краснодарским клубом подошли очень серьезно. Тем не менее, в первой партии у нас получалось далеко не всё. Потому и догнать соперниц не получилось – в начале сета наделали ошибок. Но потом сделали выводы, подкорректировали некоторые моменты, в том числе – направление подачи. И ситуация наладилась. Правда, были опасения перед началом четвёртой партии. Предыдущий сет мы взяли достаточно легко, и важно было после этого не расслабиться. Нужно было взять игру под контроль с первых же розыгрышей. И нам это удалось. Получилось остановить натиск «Динамо» и довести матч до победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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