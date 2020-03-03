В Пионерском началась вырубка деревьев для строительства разворотного кольца к новому портовому терминалу

Во вторник, 3 марта, в Пионерском началась вырубка деревьев в районе оврага - ущелья реки Чистой, которая впадает в Балтийское море. Здесь растут шикарные здоровые столетние вязы, грабы, буки… Теперь, с началом строительства разворотного кольца дороги к будущему терминалу, зелени в приморском городе резко поубавится.

- Начались подготовительные работы для строительства разворотного кольца, - сообщил глава Пионерского Леонид Шибаев. - В рамках проекта по одному порубочному билету на этом участке вместе с зоной, в которую выходит дорога в порт по улице Портовой, предусмотрена вырубка порядка 400 деревьев. Вчера выходили на место, чтобы определить ряд деревьев, без вырубки которых можно обойтись, несмотря на то, что они входят в район строительства. С подрядчиком проведена работа, чтобы деревья убирались только вдоль основной полосы, без вспомогательных участков, по возможности деревья необходимо сохранять. Мы стараемся сохранить в основном крупные, мощные реликтовые деревья.

По словам Шибаева, весь день в овраге работает техника, на месте присутствуют городские депутаты, чиновники администрации и активисты города, выступающие несколько лет подряд против вырубки старинной парковой зоны и дороги через ущелье реки Чистой.

- Далее вырубать будут вдоль городского кладбища, со стороны частного сектора в направлении на поселок Зори, - добавил глава Пионерского.

Строительство магистральной улицы районного значения поселок Зори – граница муниципального образования «Пионерский городской округ» началось в декабре 2019 года, хотя в планах стоял октябрь. Окончание строительно-монтажных работ намечено на 1 декабря этого года.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова ранее уточняла сроки реализации резонансного проекта и масштабы вырубки деревьев:

- Строительство от границы муниципального образования «Пионерский городской округ» к проектному терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов начнется в феврале. При реализации всего проекта в Пионерском городском округе будет вырублено 886 деревьев, из них 200 деревьев в районе разворотного кольца, в том числе диаметром от 6 сантиметров. Интересы жителей Пионерского не нарушаются, так как магистраль пройдёт в пределах улиц Рабочей и Портовой, не выходя за их границы. Реализация проекта позволит довести часть улиц Портовой и Рабочей до нормативных показателей с устройством ливневой канализации, организованного водоотвода, тротуаров, велодорожек, наружного освещения, остановок общественного транспорта, что намного улучшит туристическую привлекательность города.