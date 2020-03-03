2020-03-03T17:04:54+03:00
Общество

Как в Калининграде купить путевку в загородный детский лагерь 2020

Забронировать путевку можно будет уже 4 марта на сайте комитета образования мэрии
Надежда Ржевская
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Пора подумать о летнем отдыхе детей!Пора подумать о летнем отдыхе детей!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининграде стартует летняя кампания-2020. Об этом сообщили в комитете по образованию мэрии Калининграда. Что важно знать для того, чтобы купить путевку вовремя?

1. Традиционно детский отдых будет организован в муниципальных загородных оздоровительных центрах и лагерях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, культуры и молодежной сферы.

2. Интернет-продажа путевок в муниципальные загородные центры стартует 4 марта с 10.00. Бронирование путевок будет осуществляться на сайте комитета по образованию мэрии в разделе «Летняя кампания - 2020».

3. На сайте комитета по образованию можно познакомиться с условиями и программой каждого из 7 муниципальных загородных центров. После заполнения формы заявки на приобретение путевки на электронную почту придет квитанция для оплаты.

4. Если нет доступа к интернету, можно обратиться за помощью в оформлении заявки в учреждения дополнительного образования Калининграда.

5. Консультацию по вопросам приобретения путевок и организации летнего отдыха можно будет получить в комитете по образованию по телефонам горячей линии: 92-40-24, 92-40-95.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ?

Для детей от 6 до 18 лет региональным законодательством предусмотрены льготные путевки в загородные оздоровительные лагеря и центры, а также выдача бесплатных направлений на отдых.

Возможность приобрести путевку, стоимость которой частично компенсируется из бюджета, есть у семей со среднедушевым доходом от одной до двух величин прожиточного минимума, установленного в Калининградской области. Обратиться за ней могут родители и законные представители детей.

Заявления на получение льгот в части снижения стоимости путевки в загородный центр в зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи (получение справки, подтверждающей размер льготы) можно подавать уже с 10 марта. Принимать их будут в отделе семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: Калининград, проспект Победы, 42.

Заявки на получение бесплатных направлений в муниципальные загородные стационарные детские оздоровительные центры Калининграда на отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут приниматься на сайте комитета по образованию в разделе «Летняя кампания - 2020» с 11 апреля 2020 года.

Консультации по вопросам льгот на путевки, в том числе приобретения бесплатных путевок можно получить в отделе материнства и детства управления социальной поддержки населения мэрии Калининграда по телефонам:

92-37-70;

92-37-47;

92-37-48;

92-37-62;

92-37-66;

92-37-50;

92-37-52.

ВАЖНО!

Когда подавать заявление в лагерь дневного пребывания?

Зачисление детей в лагеря с дневным пребыванием (на базе школ, учреждений допобразования, спорта) в 2020 году будет осуществляться на бесплатной основе (в части расходов на обеспечение питанием и страхования жизни) независимо от наличия льгот, на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка.

Прием заявлений начнется после 1 мая 2020 года. Следите за объявлениями в общеобразовательных школах, домах творчества, спортивных школах!

КСТАТИ

Весь реестр загородных лагерей Калининградской области (пока по данным 2019 года) можно изучить на сайте министерства образования Калининградской области в разделе "Для детей и родителей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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