У нелегальных торговцев в Калининграде будут изымать товар вместе с машинами

С понедельника 2 марта сотрудники комитета муниципального контроля начали проводить более жесткие рейды против нелегальных торговцев. В ходе этих операций они вместе с полицией изымают товар и средства торговли. Об этом, а также об успехах на поприще борьбы с нелегальной рекламой во вторник после оперативного совещания журналистам рассказал Евгений Чернышев, возглавляющий комитет контролеров.

«КОШКИ-МЫШКИ»

Первая проблема, с которой столкнулись люди Чернышева, – отсутствие продавцов-нелегалов на своих излюбленных местах. В частности, в понедельник самых известных «бизнесменов» поймать не удалось.

- Наши специалисты со специалистами органов полиции выходят на территории и, удивительно, но торговцев зачастую не обнаруживают, - рассказал Чернышев. - В арке гостиницы «Калининград» и у Калининградского пассажа торговцев не было. Ни товара, ни торговцев. Все девственно, чисто и красиво. Можно радоваться. В арке я вчера лично проверял. Будем эту работу проводить и дальше.

Чернышев предположил, что торговцам как-то удалось узнать о грядущих ужесточениях проверок.

- Либо они узнали, что против них будут применяться самые радикальные меры, либо какая-то иная ситуация, но это какая-то форма игры в кошки-мышки, которая меня совершенно не устраивает, - добавил чиновник. - Но я надеюсь, что наши меры в дальнейшем будут приводить к такому же результату, что постепенно эти торговцы будут уходить со своих насиженных мест.

Евгений Чернышев.Фото: Иван МАРКОВ

КАЗАКИ В ПОМОЩЬ

Также Чернышев добавил, что уже в ближайшее время бороться с торговцами «санкционкой» калининградской мэрии помогут казаки.

- У нас сейчас ведутся активные переговоры с казачьим сообществом, чтобы они подключились к нашим мероприятиям, - заявил Чернышев. - Я надеюсь, что к середине марта мы достигнем определенных договоренностей, и будем претворять их в жизнь.

- Это будет совместное патрулирование?

- Да, - ответил чиновник. – С сотрудниками полиции и нашего комитета, а также с сотрудниками управления Россельхознадзора. Еще раз хочу напомнить, что именно сотрудники Россельхознадзора уполномочены изымать товар так называемой польской санкционной продукции. А сотрудники полиции уже сейчас изымают отдельные виды товаров и средства торговли.

Чернышев также предупредил, что на этой неделе будут пресечены наиболее вопиющие случаи торговли с автомобильных прилавков.

- Полиция нацелена на то, чтобы изъять сами автомобили как доказательство по административным делам, - пояснил вице-мэр. – Посмотрим, к чему это приведет. Но мы все нацелены на конкретный результат.

БОРЬБА С ЭРОТИЧЕСКИМ АВТОБУСОМ

Когда речь зашла о нелегальной рекламе, то, первым делом, вице-мэр отчитался о том, что в 2019 году ему удалось «победить» автобус, в котором продавалась продукция эротического содержания.

- Как это получилось? – поинтересовались журналисты.

- Не мытьем, так катаньем, - ответил Чернышев. – Вы знаете, что была долгая эпопея и долгие разговоры. Вопрос, в итоге, благополучно закрылся для всех сторон. Я надеюсь, что предприниматели для себя из этого урок извлекли. А мы, в частности, определенный механизм работы с такими нерадивыми предпринимателями нашли, отработали и сейчас применяем на практике.

- Он не переехал в какое-то другое место?

- Нет, он нигде не работает на территории города, - ответил Чернышев. – По крайней мере, мы его не видели. Он принял это решение под определенным давлением с нашей стороны. Но все было в рамках закона. Но если где-то увидите этот блуждающий автобус – пожалуйста, сообщайте.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ВЫВЕСКА НА МЭРИИ

Случилась и одна неловкая ситуация. Дело в том, что Евгений Чернышев, рассказывая на совещании о борьбе с незаконным размещением рекламы в городе, продемонстрировал большой объем фотографий процесса демонтажа. И в общей массе снимков оказалось и фото рекламной конструкции ресторана «Ресто-Престо», находившегося на первом этаже мэрии (заведение общепита закрылось несколько недель назад). При этом, по словам Чернышева, вывеска ресторана также была снята как незаконная.

- Как так оказалось, что даже на здании мэрии оказалась незаконная вывеска? – поинтересовались журналисты.

- Нерадивые предприниматели, которые считают себя… - немного запнулся Чернышев. – Они чувствуют свою вседозволенность, я так скажу. Вот они и разместили эту рекламную конструкцию. Мы выявили и удалили. Все в соответствии с законом.

- Она же больше года провисела, - напомнили журналисты.

- Мы тоже считали, что она согласована, но когда внимательно изучили всю документацию, поняли, что она незаконная, - ответил Чернышев.