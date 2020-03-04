О них не писали в газетах: Осколком выбило глаз, но он снова попросился на фронт

В скандальной книге фронтовика Николая Никулина «Воспоминания о войне» есть множество откровений о том, как советские солдаты занимались членовредительством, лишь бы не попасть на передовую.

"Были самострелы, которые ранили себя с целью избежать боя и возможной смерти, - писал Никулин. - Стрелялись через буханку хлеба, чтобы копоть от близкого выстрела не изобличила членовредительства. Стрелялись через мертвецов, чтобы ввести в заблуждение врачей. Стреляли друг другу в руки и ноги, предварительно сговорившись".

Далее Никулин утверждает (конечно, не ссылаясь на статистические данные), что преимущественно самострелами становились бойцы, отправленные на фронт из Средней Азии. Конечно, такие случаи на войне бывали, но история уроженца Чкаловской (сегодня Оренбургской – Ред.) области Федора Ивановича Батретдинова не укладывается в эту «схему». Получив ранение в ногу и потеряв глаз, сержант Батретдинов написал рапорт своему командиру, чтобы его отправили на фронт. В итоге, дошел он до Восточной Пруссии.

Бои под Орлом

Родился Федор Иванович 1 августа 1924 года в селе Кутлумбетово Матвеевского (сегодня Переволоцкого) района, окончил 7 классов неполной средней школы и начал работать. Колхоз направил смышленого парня учиться на агротехника в районную колхозную школу и даже поддерживал его материально, присылая продукты. Летом же Федор приезжал в родное село и снова работал в поле.

Когда началась война, Батретдинову было 16 лет, а когда исполнилось 17, его призвали в армию.

- Меня направили на учебу в Ташкентское общевойсковое училище имени В.И. Ленина, но я не доучился и ушел на фронт, - рассказывал Батретдинов на одной из встреч, приуроченных к 9 мая. – Помню, как по тревоге всех курсантов училища погрузили в вагоны и отправили на формирование дивизии.

По сохранившимся воспоминаниям Батретдинова сложно установить, где именно был его первый бой. Сам он утверждал, что это было у станции Бадино-Бунино. Вероятнее всего, речь шла о поселке Бунино Урицкого района Орловской области, освобожденном в начале августа 1943 года. Бои там вели 129-я и 397-я стрелковые дивизии.

- Был июнь. Наши эшелоны стояли на путях, когда вдруг в воздухе появились «Мессершмитты», - рассказывал он. - Началась бомбардировка, во время которой досталось штабу дивизии. Я был помощником командира взвода, поэтому взял 12 человек из разведгруппы, и мы пошли по ржаному полю. Вдруг увидели немцев. Один был ранен в ногу. Взяли их живыми и сдали комбату.

После получения приказа об отправке пленных в штаб полка пришлось преодолеть 15 километров. Раненого фрица пришлось тащить на себе.

- Мы прибыли вовремя, - продолжает Батретдинов. - Отдохнули, поели и получили новое задание от младшего лейтенанта Соловьева – доставить пакет в штаб дивизии. Во время пути нас снова застала бомбежка. Так как укрытий поблизости не было, мы прыгнули в заброшенный колодец. На дне колодца лежал убитый лейтенант. Его планшет и пакет мы все-таки доставили в штаб.

Федор Батретдинов служил до 1949 года.Фото: из семейного архива

Ранение в голову и скитание по госпиталям

Далее снова был бой с тяжелыми потерями, после которого, как вспоминает Батретдинов, его вызвал к себе командир батальона, лейтенант Белов.

- Дает приказ — произвести разведку. Идти пришлось ночью. Командир батальона командовал первой группой, я — второй, - рассказывал Федор Иванович. - Моей группе досталось картофельное поле, а командиру - конопляное. Вокруг дома горят, посередине поля овраг, и где укрылись немцы, видно не было. Зато они нас, похоже, видели хорошо. Ползу я по этому полю, и вдруг взрыв! Очнулся в медицинской палатке. Весь перевязанный. Я был тяжело ранен в голову. Потом нас, раненых, погрузили на самолет У-2 и отправили в Тулу, в эвакогоспиталь.

На лечение сержанта Батретдинова отправили в Котельнич Кировской области, где располагался эвакогоспиталь № 3158.

- У меня был поврежден правый глаз. Сделали операцию. Из-за тяжелого ранения врачам сохранить глаз не удалось – в нем были осколки, - рассказывал боец. – Это было мое второе ранение, первое было в ногу, легкое, а от второго один осколок врачам вытащить так и не удалось, он находился рядом с нервом.

Дальше был еще один госпиталь в поселке Лебяжье той же Кировской области, куда, судя по документам, Федор Батретдинов убыл на пароходе 24 октября 1943 года.

Закончил войну в Тильзите

После выздоровления сержант был годен только к нестроевой службе, поэтому он отправился на переобучение. Учился на радиста и телефониста, заново проходил огневую подготовку, а потом подал рапорт своему командиру, чтобы отправили на фронт.

Конечно, на передовую Батретдинов уже не попал, его включили в состав 29-й железнодорожной бригады полковника Рогатко. Эта бригада шла вслед за наступающим 1-м Белорусским фронтом и восстанавливала мосты и железнодорожные коммуникации.

Победу Федор Батретдинов, как он сам вспоминал, встретил в Тильзите. Но демобилизоваться было рано – его отправили на восток на войну с Японией. Потом, правда, он снова оказался в Тильзите, где и прослужил до 1949 года.

- Тогда в лесах укрывалось много националистических элементов, так называемых «лесных братьев», - рассказывал Батретдинов о заключительном периоде службы. – Помню, поехали в литовский Мажейкяй, в колхоз за капустой. В машине нас было 5 человек, все с автоматами. Проезжали по лесу. Вдруг оттуда по нам несколько очередей. Я из кабины, по которой стреляли, успел выпрыгнуть. К счастью, никого не убило. Прочесали лес, но никого не нашли.

Семейная драма

Во время службы, как рассказывает дочь фронтовика Тамара Гринченко, Федор Иванович познакомился с Ольгой Чикиной, приехавшей в Калининградскую область по переселенческому билету. На ней он женился сразу после демобилизации. Эта женитьба не на татарке, а на русской девушке и отказ Федора возвращаться на родину так оскорбила его родителей, что они не только ни разу не приехали к нему в гости, но даже не писали сыну писем.

- Писал только его младший брат Гриша, он к нам даже приезжал как-то, - вспоминает Гринченко. – А по поводу разрыва отношений с родителями отец очень переживал. Но деваться было уже некуда, у него тут родилось пятеро детей, три дочки и два сына. Правда, в живых сегодня одна я осталась.

Семья Батретдиновых жила сначала в Советске, потом переехала в Славск, далее в Маломожайское и в Ульяново Неманского района. С 5 апреля 1967 года, Федор Иванович работал в Ульяново бригадиром животноводческой бригады. Умер фронтовик 6 декабря 2000 года.