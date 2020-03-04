Мама погибшего в отделе полиции Ивана Вшивкова: Сын кричал от боли, а дежурный приговаривал «Пусть еще в баньке попарится»

28 февраля калининградский суд отправил под арест в СИЗО экс-полицейского, подозреваемого в смерти 36-летнего Ивана Вшивкова. Напомним, 19 октября прошлого года мужчина был доставлен в отдел полиции Московского района и обварился в камере кипятком, хлынувшим из радиатора отопления. Спасти Ивана врачи не смогли. Ольга Вшивкова, мама погибшего парня, поделилась с «Комсомолкой» последними подробностями громкого разбирательства.

РЕШАЛИ ТРИ ЧАСА

- Ольга Витальевна, как проходил суд над полицейским, бывшим начальником смены дежурной части ОМВД России по Московскому району №2, которому инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий?

- Заседание началось в 19 часов в суде Ленинградского района. И только в 10 часов вечера мы вышли из зала суда. Сначала очень долго ждали судью, а потом пока нас всех потерпевших, свидетелей опросили в процессе, выступили следователь, представитель прокуратуры, адвокаты. Речь в свою защиту сказал сам фигурант. Смысл ее сводился к тому, что он давал распоряжения своим подчиненным, а они их не выполняли. Затем два часа судья принимала решение об избрании меры пресечения. Обвиняемый в смерти моего сына будет находиться под арестом до 27 апреля. Пока в уголовном деле один фигурант, далее следствие покажет. Зачитывался акт судебно-медицинской экспертизы моего Ивана. Помните, сотрудники полиции задержали его якобы за мелкое хулиганство, мол, человек находился на улице в состоянии алкогольного опьянения. Так вот, судмедэксперты обнаружили у него в крови 0,6 промилле алкоголя. Это низшая степень легкого опьянения, она начинается в значениях от 0,5 до 1,5 промилле. Как мне следователь говорил, такая легкая степень опьянения возникает, если мужчина выпил две-три стопки водки. Выходит, даже повода у полицейских задерживать не было. Ведь Ваня, молодой, здоровый, крепкий мужчина, хорошо физически развит, всегда занимался спортом, футболом у нас в Черняховске. Поэтому его возмущение грубым силовым задержанием мне и нормальным людям понятно. А что было потом, в отделе полиции на улице Киевской, всем известно, мне больно об этом говорить. И еще, я очень переживала, что в крови найдут наркотические вещества, ведь в больнице его умирающего от ожогов обезболивали. Но никаких запрещенных психоактивных веществ не обнаружено. У меня возникают вопросы к следствию. Почему сына задержали и доставили в отдел, применяли к нему спецсредства? Даже повода не было, не то что законных оснований. Второй вопрос. Сотрудники полиции в один голос утверждали, что в камере для административно задержанных он сам сломал трубу системы отопления. Изначально я в это не верила! Мог ли? Но в суде об этом уже не говорилось! Говорилось о том, что «была повреждена система отопления». Еще интересный факт переезда отдела полиции в новое здание. Зачем, на Киевской ведь сделали прекрасный евроремонт полгода назад…

- Почему материалы дела передали в СКР по Калининградской области из районного отдела? Вы этого добивались?

- Да. Я звонила в Москву, в приемную руководителя СКР РФ Бастрыкина. Хотела записаться на прием. Меня очень внимательно выслушали и спросили: «Что бы вы хотели попросить у нашего руководителя?» Я ответила, что прошу дело по гибели моего сына передать для расследования в областной СКР и взять под контроль Москвы. И это исполнено. Поэтому пока на личный прием к Бастрыкину я не еду. Следователь хорошо работает, повторюсь, что его предшественник три месяца ничего не делал. Я писала жалобы, от меня отмахивались, получала отписки. Сейчас пошла работа. Меня приглашал к себе начальник следственного управления СКР России по Калининградской области Бочаров Дмитрий Анатольевич. Он сказал, что дело у него на личном контроле, в любое время я могу обращаться на личный прием.

«В СУДЕ СТОЯЛА МЕРТВАЯ ТИШИНА»

- Вернемся к процессу, как было воспринято ходатайство следователя о взятии фигуранта под стражу?

- Знаете, когда следователь зачитывал ходатайство, прозвучало слово «цинизм». Дежурный смены, по словам следователя, очень цинично отнесся к тому, что Иван был взаперти под кипятком. Тогда защитник начал спрашивать, поясните, что вы имеете под словом «цинизм». И следователь сказал, что в уголовном деле есть соответствующие этому смыслу фразы - в показаниях свидетеля - сотрудника отдела полиции, но разглашать их полностью он не может, так как это тайна следствия. Я поддержала ходатайство об аресте и добавила, что дежурный, когда мой сын долгое время кричал от боли в камере, сказал такие слова: «Пусть еще в баньке попарится». Это из материалов дела. Это не слухи. Тогда в зале суда возникла мертвая тишина. Затем адвокаты фигуранта рассказали, что их доверитель, хороший полицейский, имеет поощрения и награждения за доблестную службу от начальства. Однако за четыре дня до гибели моего сына, он получил строгий выговор – 15 октября 2019 года. Еще защита говорила о том, что у подследственного двое детей, одного ребенка надо возить на занятия к логопеду, поэтому нельзя лишать свободы отца. Еще у него язва, но последнее обращение к врачу было в 2017 году.

- У вашего сына сиротами остались двое малышей. Какую помощь получают дети?

- От государства пенсию по потере кормильца. Другой помощи нет. Никаких извинений со стороны виновников трагедии, их родни не было. А ведь у виновников есть жены и матери. Неужели они-то не понимают, что надо бы раскаяться и попросить прощения! Хотя бы просто сказать: не хотел, простите, так получилось. Ничего не последовало! В зале, за мной, сидели теща и жена подсудимого. Теща, когда судья зачитывала мой домашний адрес, кропотливо все записывала. Вот думаю, зачем? Извинений уже не жду, помощи, тем более. Но теперь просто боюсь какой-то мести. Дежурному вменяют статью о превышении служебных полномочий с особо тяжкими последствиями. А тот слышал, как сын кричит от боли, не остановил эти бесчеловечные мучения, для меня это самое настоящее убийство. Знала бы, приехала за Ваней и ждала пока отпустят, был бы живой мой сыночек. Он же был законопослушным гражданином, ничего не нарушал. Работал на двух работах, чтобы нормально жить и растить детей. Любил нас. Он вырос в нормальной семье. Муж мой военный летчик, штурман, 20 лет летал, сейчас военный пенсионер. Я работала главным бухгалтером. Ваню воспитывали в строгости. Буду бороться до конца, не брошу ни за что!