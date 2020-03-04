2020-03-04T12:27:45+03:00
Происшествия

Мама погибшего в отделе полиции Ивана Вшивкова: Сын кричал от боли, а дежурный приговаривал «Пусть еще в баньке попарится»

Ольга Вшивкова рассказала «Комсомолке» о ходе резонансного судебного заседания
Ольга Гончарова
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Иван Вшивков после задержания вес себя довольно агрессивно, но как именно произошла трагедия на записи не видно. Кадр из видео.Иван Вшивков после задержания вес себя довольно агрессивно, но как именно произошла трагедия на записи не видно. Кадр из видео.Фото: YouTube
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28 февраля калининградский суд отправил под арест в СИЗО экс-полицейского, подозреваемого в смерти 36-летнего Ивана Вшивкова. Напомним, 19 октября прошлого года мужчина был доставлен в отдел полиции Московского района и обварился в камере кипятком, хлынувшим из радиатора отопления. Спасти Ивана врачи не смогли. Ольга Вшивкова, мама погибшего парня, поделилась с «Комсомолкой» последними подробностями громкого разбирательства.

РЕШАЛИ ТРИ ЧАСА

- Ольга Витальевна, как проходил суд над полицейским, бывшим начальником смены дежурной части ОМВД России по Московскому району №2, которому инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий?

- Заседание началось в 19 часов в суде Ленинградского района. И только в 10 часов вечера мы вышли из зала суда. Сначала очень долго ждали судью, а потом пока нас всех потерпевших, свидетелей опросили в процессе, выступили следователь, представитель прокуратуры, адвокаты. Речь в свою защиту сказал сам фигурант. Смысл ее сводился к тому, что он давал распоряжения своим подчиненным, а они их не выполняли. Затем два часа судья принимала решение об избрании меры пресечения. Обвиняемый в смерти моего сына будет находиться под арестом до 27 апреля. Пока в уголовном деле один фигурант, далее следствие покажет. Зачитывался акт судебно-медицинской экспертизы моего Ивана. Помните, сотрудники полиции задержали его якобы за мелкое хулиганство, мол, человек находился на улице в состоянии алкогольного опьянения. Так вот, судмедэксперты обнаружили у него в крови 0,6 промилле алкоголя. Это низшая степень легкого опьянения, она начинается в значениях от 0,5 до 1,5 промилле. Как мне следователь говорил, такая легкая степень опьянения возникает, если мужчина выпил две-три стопки водки. Выходит, даже повода у полицейских задерживать не было. Ведь Ваня, молодой, здоровый, крепкий мужчина, хорошо физически развит, всегда занимался спортом, футболом у нас в Черняховске. Поэтому его возмущение грубым силовым задержанием мне и нормальным людям понятно. А что было потом, в отделе полиции на улице Киевской, всем известно, мне больно об этом говорить. И еще, я очень переживала, что в крови найдут наркотические вещества, ведь в больнице его умирающего от ожогов обезболивали. Но никаких запрещенных психоактивных веществ не обнаружено. У меня возникают вопросы к следствию. Почему сына задержали и доставили в отдел, применяли к нему спецсредства? Даже повода не было, не то что законных оснований. Второй вопрос. Сотрудники полиции в один голос утверждали, что в камере для административно задержанных он сам сломал трубу системы отопления. Изначально я в это не верила! Мог ли? Но в суде об этом уже не говорилось! Говорилось о том, что «была повреждена система отопления». Еще интересный факт переезда отдела полиции в новое здание. Зачем, на Киевской ведь сделали прекрасный евроремонт полгода назад…

- Почему материалы дела передали в СКР по Калининградской области из районного отдела? Вы этого добивались?

- Да. Я звонила в Москву, в приемную руководителя СКР РФ Бастрыкина. Хотела записаться на прием. Меня очень внимательно выслушали и спросили: «Что бы вы хотели попросить у нашего руководителя?» Я ответила, что прошу дело по гибели моего сына передать для расследования в областной СКР и взять под контроль Москвы. И это исполнено. Поэтому пока на личный прием к Бастрыкину я не еду. Следователь хорошо работает, повторюсь, что его предшественник три месяца ничего не делал. Я писала жалобы, от меня отмахивались, получала отписки. Сейчас пошла работа. Меня приглашал к себе начальник следственного управления СКР России по Калининградской области Бочаров Дмитрий Анатольевич. Он сказал, что дело у него на личном контроле, в любое время я могу обращаться на личный прием.

«В СУДЕ СТОЯЛА МЕРТВАЯ ТИШИНА»

- Вернемся к процессу, как было воспринято ходатайство следователя о взятии фигуранта под стражу?

- Знаете, когда следователь зачитывал ходатайство, прозвучало слово «цинизм». Дежурный смены, по словам следователя, очень цинично отнесся к тому, что Иван был взаперти под кипятком. Тогда защитник начал спрашивать, поясните, что вы имеете под словом «цинизм». И следователь сказал, что в уголовном деле есть соответствующие этому смыслу фразы - в показаниях свидетеля - сотрудника отдела полиции, но разглашать их полностью он не может, так как это тайна следствия. Я поддержала ходатайство об аресте и добавила, что дежурный, когда мой сын долгое время кричал от боли в камере, сказал такие слова: «Пусть еще в баньке попарится». Это из материалов дела. Это не слухи. Тогда в зале суда возникла мертвая тишина. Затем адвокаты фигуранта рассказали, что их доверитель, хороший полицейский, имеет поощрения и награждения за доблестную службу от начальства. Однако за четыре дня до гибели моего сына, он получил строгий выговор – 15 октября 2019 года. Еще защита говорила о том, что у подследственного двое детей, одного ребенка надо возить на занятия к логопеду, поэтому нельзя лишать свободы отца. Еще у него язва, но последнее обращение к врачу было в 2017 году.

- У вашего сына сиротами остались двое малышей. Какую помощь получают дети?

- От государства пенсию по потере кормильца. Другой помощи нет. Никаких извинений со стороны виновников трагедии, их родни не было. А ведь у виновников есть жены и матери. Неужели они-то не понимают, что надо бы раскаяться и попросить прощения! Хотя бы просто сказать: не хотел, простите, так получилось. Ничего не последовало! В зале, за мной, сидели теща и жена подсудимого. Теща, когда судья зачитывала мой домашний адрес, кропотливо все записывала. Вот думаю, зачем? Извинений уже не жду, помощи, тем более. Но теперь просто боюсь какой-то мести. Дежурному вменяют статью о превышении служебных полномочий с особо тяжкими последствиями. А тот слышал, как сын кричит от боли, не остановил эти бесчеловечные мучения, для меня это самое настоящее убийство. Знала бы, приехала за Ваней и ждала пока отпустят, был бы живой мой сыночек. Он же был законопослушным гражданином, ничего не нарушал. Работал на двух работах, чтобы нормально жить и растить детей. Любил нас. Он вырос в нормальной семье. Муж мой военный летчик, штурман, 20 лет летал, сейчас военный пенсионер. Я работала главным бухгалтером. Ваню воспитывали в строгости. Буду бороться до конца, не брошу ни за что!

ИСТОЧНИК KP.RU

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