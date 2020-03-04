Имя калининградца Юрия Меля фигурирует в шпионском скандале в Литве

По ходу досудебного расследования по обвинению в шпионаже в пользу России бывшего лидера Социалистического народного фронта Литвы Альгирдаса Палецкиса всплыла и фамилия калининградца Юрия Меля, который вот уже 6 лет томится в литовских застенках.

Как сообщили в Генпрокуратуре соседнего государства, подозреваемые (кроме Палецкиса, в уголовном деле фигурирует бизнесмен Деймантас Бертаускас) якобы должны были найти среди литовских госчиновников тех, кто за денежное вознаграждение предоставил бы правоохранительным органам ложную информацию о состоянии здоровья Меля. Эти сведения должны были повлиять на замену назначенной калининградцу меры пресечения на более мягкую. «Или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей». – уточнили в надзирающем ведомстве.

Палецкису и Бертаускасу инкриминируют «преступную деятельность, которая, возможно, осуществлялась с февраля 2017 года по октябрь 2018 года». По версии Генпрокуратуры, обвиняемые действовали «в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве».

Если внимательно изучить текст заявления Генпрокуратуры информагентству BNS, становится понятно, что больше всего напугало литовских правоохранителей. Палецкису и Бертаускасу, оказывается, «были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января». Альгирдас Палецкас находится в заключении с октября 2018 года, срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. Сам он не признает своей вины.

СПРАВКА «КП»

Калининградец Юрий Мель был задержан 12 марта 2014 года года в Литве, куда отправился, чтобы купить лекарство от сахарного диабета, которым страдает. Бывшего офицера Советской армии обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Мель находился в одном из танков, штурмовавших Вильнюсскую телебашню во время событий 13 января 1991 года. Тогда погибли 14 человек, больше 1 000 получили ранения, в том числе тяжелые. В общей сложности по этому делу проходят 79 граждан России, Украины и Белоруссии. В марте прошлого года Юрий Мель был приговорен литовским судом к 7 годам лишения свободы.