2020-03-04T16:26:45+03:00
Происшествия

«Он подсунул бумажку, я подписал»: в Калининграде участника Сталинградской битвы обманом оставили без квартиры

Мошенником фронтовик называет знакомого своей покойной супруги - бывшего офицера из Омска
Александр КАТЕРУША
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Владимир Васильевич в войну был пехотинцем, как сам говорит - простым русским солдатом.Владимир Васильевич в войну был пехотинцем, как сам говорит - простым русским солдатом.Фото: Александр КАТЕРУША
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Скандальная история разворачивается в Калининграде накануне Дня Победы. 96-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы Владимира Князева обманули и завладели его квартирой. Мошенником фронтовик называет знакомого своей покойной супруги. Мол, тот втерся в доверие и подсунул договор купли-продажи вместо документов о пожизненной ренте. Слепой ветеран подписал. Родных и детей у фронтовика нет, защитить некому.

- Он – посторонний человек, бывший офицер. Приезжал когда-то к нам из Омска со своей тещей – ее-то мы знали, а с ним редко виделись. И он нахально меня обманул. Как не стыдно офицеру советской армии слепого человека обмануть? – вздыхает Владимир Васильевич. - Работница, которую он привел, чтобы меня обслуживать, дала мне бумажку: «Подпишите». Я говорю: «Я же не вижу». А она сказала: «Я покажу, где». И даже не сказала, не прочитала, что же я подписываю. Если бы я знал, что это договор купли-продажи, я бы никогда в жизни не подписал.

По словам фронтовика, он думал, что подписывает совсем другую бумагу, о которой договорился заранее с пресловутым знакомым.

- После смерти моей супруги он ко мне заявился, поговорили о том, как дальше жить, - продолжает ветеран. - У него жена приболела. Он и говорит: «Ты один? И меня ждет такая судьба». Я ему сказал: «Если останешься один и так мечтаешь переехать в Калининград, то приезжай. Познакомишься с городом. Я из квартиры выписываться не буду, остаюсь тут посмертно жить. А тебе документы приготовлю о том, что после моей смерти ты будешь хозяином этой квартиры». А получилось, что он это дело «смыл», а сделал куплю-продажу. Якобы вручил мне 1 млн 840 тысяч рублей. Вроде как он давал мне деньги, я их при нем посчитал и положил в карман. Как я мог посчитать? Я не вижу уже белого света. Боже сохрани, никаких денег он не давал. Вот так он сумел меня обработать.

Подъезд, в котором живет участник Сталинградской битвы, украшает табличка. Фото: Александр КАТЕРУША

Подъезд, в котором живет участник Сталинградской битвы, украшает табличка.Фото: Александр КАТЕРУША

Владимир Васильевич в войну был пехотинцем, как сам говорит - простым русским солдатом. Прошел Сталинградскую битву, где был ранен в руку. Тот страшный бой вспоминает, закрывая лицо ладонями:

- Вокруг все рвалось, гремело. Пуля-дура! Они свистят и не понятно, откуда летят. А самолет когда над тобой, лежишь и вспоминаешь родителей. И только думаешь: «Куда попадет бомба?».

Интересно, что суд (а прошло уже несколько заседаний) признал сделку законной. Квитанции за коммунальные услуги приходят на имя нового владельца, который живет в Омске.

- В отношении нынешнего собственника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Нами подана апелляционная жалоба на решение Центрального районного суда, который наши исковые требования о признании сделки недействительной, не удовлетворил. Мы будем искать правды в областном суде, - говорит адвокат фронтовика Денис Богдашкин. – Есть помощь от прокурора Калининградской области, который подключился к делу, он на нашей стороне. Возможно, нам удастся добиться того, что областной суд примет обратное решение. Но каковы шансы? 50 на 50. Есть закон, а есть судейская практика.

Адвокат не исключает возможности оформить примирение сторон. Может быть, нынешний собственник решит все-таки вернуть квартиру добровольно.

- С ним я общался по телефону в самом начале, предлагал решить вопрос мирно. Но мирно он не захотел и сказал: «Обращайтесь куда хотите, ничего отдавать не буду». Мы с ним встречались и лично, когда он приезжал на одно судебное заседание. Позиция у него продуманная, – говорит адвокат.

Сегодня фронтовик по-прежнему живет один, ему помогает сиделка, которую он оплачивает из собственной пенсии.

Дело передано в Калининградский областной суд, впереди еще одно судебное заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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