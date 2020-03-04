2020-03-04T11:23:56+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

Документ предполагает участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга
Поделиться:
Изменить размер текста:

Старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе и председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко подписали соглашение о сотрудничестве между городом и банком «Открытие».

Документ предполагает участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в том числе в сфере финансирования строительства различного рода социальных объектов и реализации крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих государственно-частное партнерство.

«Уверен, что это соглашение станет первым шагом на пути сотрудничества Санкт-Петербурга и банка «Открытие» во благо жителей нашего города, – заявил старший вице-президент банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Мы готовы рассматривать вопросы финансирования проектов, в том числе и федерального значения, и значимо увеличить вложения в экономику Санкт-Петербурга».

«Перед Санкт-Петербургом стоит целый ряд стратегических задач, которые требуют привлечения средств как посредством механизмов государственно-частного партнерства, так и посредством традиционного банковского финансирования, – отметил глава КЭПиСП Валерий Москаленко. – Мы рассчитываем, что сотрудничество с крупным банком, который заинтересован в развитии экономики Петербурга, будет продуктивным и позволит реализовать ряд социально значимых проектов».

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Документ предполагает участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга
На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников
За первые две недели с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон, который в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля, зарегистрировалось уже около 750 человек из 28 регионов России и ряда зарубежных стран
Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта
Банк «Открытие» провел всероссийский опрос и узнал, как россияне собираются отметить «гендерные» праздники 23 февраля и 8 марта, что хотят получить в подарок и что дарят сами, готовы ли брать кредиты ради того, чтобы поздравить родных и близких
Банк «Открытие» аккредитовал в Калининградской области 47 объектов жилого строительства
По итогам прошлого года банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал в Калининградской области 47 строящихся объектов, которые являются составной частью 22 жилых комплексов
Михаил Задорнов: «Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам»
Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы «Открытие»
Исследование: МСБ берет кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование
Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами
Банк «Открытие» нарастил выдачи ипотеки в регионах
Благодаря опережающему развитию «Открытия» на ипотечных рынках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и других мегаполисов, вошедших в десятку лидеров, выдачи в этих городах в 1,8 раза превысили выдачи в столице
Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Воронежской области и банка «Открытие»
Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей
С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования МСБ банк «Открытие» выдал 200 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Активная клиентская база достигла 218 тысяч.
Банк «Открытие» предоставил факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей «ИКС Холдинг»
Сотрудничество банка и холдинга предполагает пул сделок по финансированию входящих в «ИКС Холдинг» поставщиков крупнейших российских телекоммуникационных компаний под уступку прав денежного требования к дебиторам
Новости 24
В Калининграде автомеханик угнал автомобиль клиента
Обещанные Алихановым 15 тыс рублей многодетным выплатят ко Дню семьи, любви и верности
В Калининградской области подтверждено 78 случаев гриппа
В Калининграде 130 тысяч рублей для диагностики заболевания у ребенка собрали за один день
В Светлогорске 70-летний пенсионер забрал забытые в банкомате 20 тысяч рублей
В Калининграде в рамках проекта «Социальный кинозал» покажут 20 архивных фильмов о войне
Алексей Силанов ответит на вопросы калининградцев в эфире радио «Комсомольская правда»
В Калининграде будут судить преступную группу за мошенничество с квартирами
В Калининграде в среду свыше 20 улиц остались без электричества
В Калининграде сбили пешехода и 15-летнего велосипедиста
В ДТП на ул. Черняховского в Калининграде пострадали три человека
В Калининграде борцы с «санкционкой» из Россельхознадзора попались на сокрытии доходов и счетов
В Калининграде полицейские задержали профессионального домушника
В Калининграде студенты из Бразилии и Индии прочтут стихи о любви
В Калининграде ежедневно будут обрабатывать общественный транспорт
В Подмосковье электричка насмерть сбила спортсменку из Калининграда
Силанов: Мы не будем оплачивать дважды работу строителей школы на Артиллерийской
Мэр Калининграда: Электробусы пока не смогут справиться с ролью общественного транспорта
В Калининграде у ветерана Сталинградской битвы обманом отняли квартиру
Бороться с торговцами «санкционкой» калининградской мэрии помогут казаки
На границе у калининградцев изъяли более 2-х центнеров польских и литовских продуктов
«Это игра в кошки-мышки» Калининградским властям не удалось поймать продавцов из арки гостиницы «Калининград»