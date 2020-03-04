2020-03-04T18:11:26+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» увеличил долю продаж услуг для МСБ через Sky Office до 40%

ПАО Банк «ФК Открытие» объявил о результатах работы проекта Sky Office в Казани
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По итогам 2019 года с помощью Sky Office было открыто более 36 тысяч счетов для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса - на сегодняшний день каждый третий договор на расчетно-кассовое обслуживание предпринимателей открывается специалистами данного сервисного центра. Доля Sky Office в продажах всех продуктов банка для сегмента МСБ составляет 40%.

Sky Office банка «Открытие» - это принципиально новый формат обслуживания клиентов из числа предприятий МСБ. Специалисты офиса консультируют клиентов по телефону и через интернет, отвечают за продажи продуктов банка и осуществляют техническую поддержку в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

По результатам 2019 года специалистами Sky Office было обработано около 600 тысяч телефонных обращений, 87% звонков принято в первые 20 секунд ожидания. Специалисты офиса приняли 105 тысяч электронных писем от клиентов и 25 тысяч обращений в чатах. При этом среднее время реакции банка на запросы составляет менее минуты.

В результате работы сервисного центра операционная эффективность сети банка выросла на 42%, значительно повысились результативность процессов сервисной поддержки и качество дистанционного обслуживания юридических лиц. В настоящий момент 82% всех вопросов решается в рамках первого звонка. Удовлетворенность клиентов обслуживанием по результатам опросов составляет 8,9 балла по 10- бальной шкале.

Сегодня клиентам Sky Office доступно около 70% услуг банка для малого и среднего бизнеса. В планах банка «Открытие» - расширение спектра услуг для предпринимателей, доступных в каналах ДБО, а также дальнейший рост скорости и качества обслуживания клиентов.

Площадь центра Sky Office, в котором до конца года будут работать почти 300 специалистов, составляет 3000 квадратных метров. Формат центра не похож на стандартный офис: здесь нет зонирования, банковского дресс-кода, для сотрудников предусмотрены кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны, обеспечивающие максимальный комфорт и эффективность работы.

«Мы применяем новейшие подходы как в обслуживании клиентов, так и в организации работы наших сотрудников, - говорит Гульнара Фаттахова, директор центра Sky Office банка «Открытие». – Дистанционные сервисы пользуются все большим спросом среди малых и средних предприятий, и наша цель - сделать Sky Office основным каналом взаимодействия предпринимателей с банком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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