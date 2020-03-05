Под Калининградом нашли наконечник древнего копья

Вообще-то, специалисты региональной общественной организации поисковиков Калининградской области «Совесть» в тот день занимались своими непосредственными обязанностями. Группа исследователей работала в лесу на территории Багратионовского района, где 75 лет назад упал сбитый советский штурмовик Ил-2.

В поисках останков летчиков и фрагментов самолета с заводскими номерами, по которым в дальнейшем можно было бы идентифицировать экипаж, тщательно просеивали землю на участке примерно в 50 квадратных метров. В грунт особо не углублялись, но, как оказалось, этого и не требовалось, чтобы обнаружить весьма любопытный артефакт.

Причем к событиям Великой отечественной войны находка, извлеченная из-под толстого слоя дерна, не имела ни малейшего отношения – это стало ясно с первого взгляда. Глазам поисковиков предстал широкий наконечник копья с удивительно длинной втулкой. Правда, самый конец острия оказался отломан, но все остальное сохранилось вполне неплохо, если учитывать явно многовековой возраст данного элемента холодного оружия.

- Мы уже долгое время плотно взаимодействуем с археологами, - рассказал председатель совета «Совести» Руслан Хисамов. – Поэтому точно знали, как следует поступать в подобных случаях. Сразу же известили о находке специалистов, которым ее и передали.

Рядом был обнаружен фрагмент римской монеты I века нашей эры.Фото: предоставлено очевидцем

Консервацией и дальнейшим исследованием артефакта будут заниматься уже профильные специалисты – они и определятся с более или менее конкретной датировкой. В принципе, такой наконечник был характерен и для римских, и для древнегерманских копий, хотя похожие встречались и несколько позже, например, в XII веке. Кстати, в том же месте был обнаружен фрагмент монеты – денария Фаустины, называемого так в честь изображенной на нем супруги правившего в середине II века нашей эры римского императора Антонина Пия - Аннии Галерии Фаустины, известной больше как Фаустина Старшая.

В любом случае артефакт представляется очень интересным, а главное, как подтверждают археологи, чрезвычайно редким для нашего региона. После того как работать с ним закончат ученые, наконечник древнего копья займет место в экспозиции одного из государственных музеев Калининградской области.

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Как нацисты искали Копье Судьбы

Как известно, во времена Третьего рейха в Германии нацисты усиленно занимались поисками различных артефактов, которые якобы могли обладать сверхъестественной силой. Наряду с Ковчегом Завета или Священным Граалем специально созданная для этой цели организация «Аненэрбе» уделяла внимание и Копью Судьбы (оно же Копье Лонгина), которым римский легионер заколол распятого Иисуса Христа. Таких христианских реликвий было известно, минимум, четыре, и каждая из них претендовала на подлинность. Однако нацистские мистики верили, что настоящее Копье Судьбы хранилось в музее Вены. После аншлюса 1938 года копье вывезли в Германию и поместили в Нюрнберге. Считается, что оно было возвращено Австрии американским генералом Джорджем Паттоном и сегодня находится в Императорской сокровищнице.