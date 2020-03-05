Бывший директор лицея № 49 Людмила Осипова отказалась от амнистии

Адвокат Дмитрий Новиков защищает в Центральном районном суде экс-директора калининградского лицея № 49 Людмилу Осипову. Процесс идет уже полгода в закрытом режиме. «Комсомолка» поговорила с защитником о том, появляются ли новые грани в этом уголовном деле, и каковы шансы добиться оправдательного приговора.

О ЗАКРЫТОСТИ

- Дмитрий Ильич, судебный процесс по делу Людмилы Осиповой начался 29 июля 2019 года. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, чтобы заседания проходили в закрытом режиме, ссылаясь на необходимость защищать интересы несовершеннолетних. Как часто по ходу разбирательства речь идет о детях, возникает необходимость озвучивать их персональные данные, придаются ли огласке детали их частной жизни?

- На одном из недавних заседаний опрашиваемая судом мама называла имя своего ребенка, он учится в лицее № 49. Думаю, этой информации может стать больше, когда суд приступит к опросу именно родителей лицеистов, признанных потерпевшими.

- На каком этапе сейчас процесс? Ведь, насколько известно, в списках свидетелей и потерпевших больше 200 человек…

- За все это время опрошено чуть больше двух десятков свидетелей, в основном, по эпизоду с футбольной площадкой. Пока только один человек заявил, что он пострадал от действий Людмилы Осиповой. На мой взгляд, его мнение не подтверждено фактами.

- Выше вы сказали о маме лицеиста. Она по какому эпизоду опрашивалась судом?

- По поводу сбора средств на охрану лицея. Кстати, эта свидетельница интересна тем, что из всех протоколов допросов родителей, которые приобщены к делу, только на ее протоколе написано, что с изложенным она не согласна, что все написано не с ее слов. Вообще следователь в таком случае обязан вызвать ее еще раз и допросить снова. Но этого не было сделано. Причем, я просил допросить этого свидетеля повторно и на этапе следствия, и на этапе проверки дела прокурором. Никакой реакции. Вот такое качество следствия. Все мои заявления также есть в материалах дела.

- А суд, прокурор обратили на это внимание?

- Государственный обвинитель не стал оглашать показания этого свидетеля, несмотря на то, что в судебном заседании тот дал показания, опровергающие версию стороны обвинения.

О БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ

- Во время следствия было опрошено огромное количество родителей. Работала бригада следователей. Вы говорите, родителей уже вызывают в суд. Они подтверждают свои показания?

- Все те свидетели, которые уже побывали в суде и дали свои показания, не считают себя потерпевшими. Более того, все родители дают показания, на мой взгляд, в пользу Людмилы Осиповой.

- Когда суд только начался, вы говорили, что дело – бездоказательное, просили вернуть его прокурору. В процессе судебного расследования появляются ли какие-то новые обстоятельства, детали, заявления, которые меняют вашу точку зрения?

- Я остаюсь при том же мнении – дело бездоказательное. Вина описана неконкретно. Если обвиняется Осипова в хищении, то по закону должно быть сказано: где, когда, при каких обстоятельствах, какие конкретно суммы она похитила. Приведу самый яркий пример. В обвинительном заключении указано: некий потерпевший передал деньги гражданину М., таким образом Осипова похитила деньги. Очевидно, что логической связки между утверждениями нет. При таких «доказательствах» суд лишен возможности вынести обвинительный приговор. Мои ходатайства о возвращении дела прокурору – попытка это показать. Я прихожу к какому выводу… Вся сторона обвинения (следователь, прокурор и гособвинитель) особо и не рассчитывают, что им удастся найти новые доказательства вины Осиповой. В такой ситуации суд сможет вынести только оправдательный приговор.

- Среди свидетелей всегда есть ключевые фигуры. Вы ведь знаете, чьи показания имеют особенное значение в разбирательстве? Опрошены ли такие свидетели?

- По эпизоду с футбольным полем, на мой взгляд, да, опрошены. И я также удовлетворен услышанным. Что касается сбора средств на охрану лицея, эти свидетели пока не приглашались.

- Как вообще проходят заседания?

- По-разному. Есть свидетели, которые являются по первому приглашению суда. А бывают заседания, на которые никто не приходит. Много случаев, когда на звонки секретаря судьи свидетели не отвечают, не являются.

ОБ АМНИСТИИ И ФИНАЛЕ

- Подзащитная часто вас спрашивает, когда все завершится? Оправдают ли ее?

- Людмила Григорьевна – умный человек, стоик. Такой вопрос если и может возникнуть у нее ко мне, то только в эмоциональном порыве. Она отдает себе отчет в том, что происходит. Идет суд, который обязан в этом деле разобраться и вынести свое решение.

К слову, не так давно Людмиле Григорьевне поступало предложение подумать об амнистии (традиционно в юбилейный год Великой Победы в России рассматривается проект соответствующего закона – Ред.). Признаться, я рад, что Людмила Григорьевна решила не делать этого. Для нее очень важно, чтобы был вынесен оправдательный приговор, чтобы она вышла из этой чрезвычайно несправедливой истории с незапятнанной репутацией и добрым именем.

- Она консультировалась с вами, прежде чем принять такое решение?

- И не только со мной. У Людмилы Григорьевны - колоссальная поддержка. Не зря она вам в интервью говорила, что за ней - армия, и просто так она не сдастся.

- Сейчас в суде свои доказательства вины представляет гособвинитель. Затем – ваша очередь. У вас есть доказательства невиновности Осиповой?

- Есть. Будем вызывать свидетелей, обращать внимание суда на некоторые документы.

- Ваш прогноз - как долго разбирательство будет продолжаться? И каким будет решение суда?

- Сроки лично от меня не зависят. Да и больше волнует то, к чему мы придем в результате этого процесса. Повторю: доказательств вины Осиповой в материалах дела нет. Чем дольше идет суд, тем больше я в этом убеждаюсь. Суд может вернуть дело прокурору или вынести процессуальное решение по существу. Мы просили вернуть дело прокурору, суд на это не пошел. Значит, ждем приговор. И я не вижу оснований для вынесения обвинительного приговора. При всем уважении к суду, обвинительным он может быть только лишь в том случае, если кто-то из высокопоставленных заинтересованных лиц ближе к финалу в непроцессуальном порядке будет продавливать свою позицию.

КОНКРЕТНО

В чем обвиняется Людмила Осипова?

Бывший директор лицея № 49 Людмила Осипова обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств);

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, директор принимала взносы за охрану школы от родителей, установив определенную периодичность и фиксированную сумму;

- ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями);

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Эти обвинения относятся к другому эпизоду – якобы лицей сдавал в аренду футбольное поле, при этом само поле собственностью лицея не являлось.

В общей сложности, по версии следствия, Осипова похитила порядка 7 миллионов рублей.